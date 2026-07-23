Italiya katta nomlarga yuzlandi: Anchelotti yoki Gvardiola?

·50·Sport
Italiya katta nomlarga yuzlandi: Anchelotti yoki Gvardiola?

Italiya milliy jamoasi bosh murabbiyligi uchun futbol olamining ikki eng mashhur mutaxassisi — Karlo Anchelotti va Pep Gvardiola nomzodi muhokama qilinmoqda. FIGCning yangi direktori Paolo Maldini har ikki murabbiy bilan dastlabki aloqa o‘rnatilganini tasdiqladi.

Biroq hozircha rasmiy taklif yuborilmagan. Shu sabab asosiy intriga ochiq qolmoqda: Italiya federatsiyasi qaysi mutaxassisni jiddiy muzokaraga jalb qila oladi?

Maldini muloqot boshlanganini tasdiqladi

Italiya futbol federatsiyasining yangi direktori Paolo Maldini murabbiy tanlash jarayonida faqat oddiy nomzodlar bilan cheklanib qolmaslikka qaror qilinganini bildirdi.

«Biz Karlo Anchelotti va Pep Gvardiola bilan bog‘landik. Italiya milliy jamoasi bosh murabbiyi lavozimiga ular qiziqish bildirishi mumkinmi yoki yo‘qligini aniqlash uchun dunyoning eng kuchli mutaxassislari bilan muloqotni boshlashni istadik», — dedi Maldini.

Bu bayonot federatsiya milliy jamoa uchun yuqori darajadagi va katta tajribaga ega murabbiy izlayotganini ko‘rsatdi.

Rasmiy taklif hali yo‘q

FIGC hozircha Anchelotti yoki Gvardiolaga rasmiy shartnoma taklif qilganini ma’lum qilmadi.

Shuningdek, muloqot qay darajada davom etayotgani ham ochiqlanmagan:

  • murabbiylar lavozimga qiziqish bildirganmi;

  • shartnoma muddati muhokama qilinganmi;

  • moliyaviy shartlar bo‘yicha gaplashilganmi;

  • boshqa nomzodlar ham ro‘yxatda bormi.

Shu bois hozirgi bosqichni tayinlov emas, balki federatsiyaning dastlabki imkoniyatlarni o‘rganishi sifatida baholash to‘g‘riroq bo‘ladi.

Nega aynan Anchelotti va Gvardiola?

Karlo Anchelotti va Pep Gvardiola zamonaviy futbolda eng yuqori obro‘ga ega murabbiylar qatorida tilga olinadi.

Anchelotti katta futbolchilar bilan ishlash, jamoada muvozanat yaratish va hal qiluvchi o‘yinlarga tayyorgarlik ko‘rish borasidagi tajribasi bilan ajralib turadi.

Gvardiola esa to‘p nazorati, pozitsion hujum va aniq taktik tizimga asoslangan futbol uslubi bilan mashhur.

Ulardan birining Italiya milliy jamoasiga kelishi terma jamoaning nafaqat natijalariga, balki o‘yin falsafasiga ham jiddiy ta’sir qilishi mumkin.

Maldinining birinchi katta qarori

Paolo Maldini FIGCdagi yangi vazifasidayoq katta maqsadlarni ko‘zlayotganini ko‘rsatdi.

Federatsiyaning dunyoning eng mashhur murabbiylari bilan aloqaga chiqishi Italiya milliy jamoasida yangi davr boshlash istagidan darak beradi. Biroq katta nom bilan muloqot qilish va uni amalda ishga taklif etish o‘rtasida katta farq bor.

Endi hal qiluvchi masala — Anchelotti yoki Gvardioladan biri bu vazifani qabul qilishga tayyormi-yo‘qmi.

Italiyani kim boshqaradi?

Hozircha FIGCdan yakuniy qaror yoki muzokaralar taqvimi bo‘yicha ma’lumot yo‘q. Rasmiy taklif yuborilsa, uning shartlari va murabbiyning munosabati asosiy muhokama mavzusiga aylanadi.

Bir narsa aniq: Italiya federatsiyasi yangi bosh murabbiy tanlovida eng yuqori darajani maqsad qilgan.

Sizningcha, Italiya milliy jamoasiga Anchelotti mosmi yoki Gvardiola? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlisi bo‘lgan do‘stingizga yuboring.

Carlo AncelottiPep GuardiolaPaolo MaldiniItalyFIGC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...