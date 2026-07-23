Italiya katta nomlarga yuzlandi: Anchelotti yoki Gvardiola?
Italiya milliy jamoasi bosh murabbiyligi uchun futbol olamining ikki eng mashhur mutaxassisi — Karlo Anchelotti va Pep Gvardiola nomzodi muhokama qilinmoqda. FIGCning yangi direktori Paolo Maldini har ikki murabbiy bilan dastlabki aloqa o‘rnatilganini tasdiqladi.
Biroq hozircha rasmiy taklif yuborilmagan. Shu sabab asosiy intriga ochiq qolmoqda: Italiya federatsiyasi qaysi mutaxassisni jiddiy muzokaraga jalb qila oladi?
Maldini muloqot boshlanganini tasdiqladi
Italiya futbol federatsiyasining yangi direktori Paolo Maldini murabbiy tanlash jarayonida faqat oddiy nomzodlar bilan cheklanib qolmaslikka qaror qilinganini bildirdi.
«Biz Karlo Anchelotti va Pep Gvardiola bilan bog‘landik. Italiya milliy jamoasi bosh murabbiyi lavozimiga ular qiziqish bildirishi mumkinmi yoki yo‘qligini aniqlash uchun dunyoning eng kuchli mutaxassislari bilan muloqotni boshlashni istadik», — dedi Maldini.
Bu bayonot federatsiya milliy jamoa uchun yuqori darajadagi va katta tajribaga ega murabbiy izlayotganini ko‘rsatdi.
Rasmiy taklif hali yo‘q
FIGC hozircha Anchelotti yoki Gvardiolaga rasmiy shartnoma taklif qilganini ma’lum qilmadi.
Shuningdek, muloqot qay darajada davom etayotgani ham ochiqlanmagan:
murabbiylar lavozimga qiziqish bildirganmi;
shartnoma muddati muhokama qilinganmi;
moliyaviy shartlar bo‘yicha gaplashilganmi;
boshqa nomzodlar ham ro‘yxatda bormi.
Shu bois hozirgi bosqichni tayinlov emas, balki federatsiyaning dastlabki imkoniyatlarni o‘rganishi sifatida baholash to‘g‘riroq bo‘ladi.
Nega aynan Anchelotti va Gvardiola?
Karlo Anchelotti va Pep Gvardiola zamonaviy futbolda eng yuqori obro‘ga ega murabbiylar qatorida tilga olinadi.
Anchelotti katta futbolchilar bilan ishlash, jamoada muvozanat yaratish va hal qiluvchi o‘yinlarga tayyorgarlik ko‘rish borasidagi tajribasi bilan ajralib turadi.
Gvardiola esa to‘p nazorati, pozitsion hujum va aniq taktik tizimga asoslangan futbol uslubi bilan mashhur.
Ulardan birining Italiya milliy jamoasiga kelishi terma jamoaning nafaqat natijalariga, balki o‘yin falsafasiga ham jiddiy ta’sir qilishi mumkin.
Maldinining birinchi katta qarori
Paolo Maldini FIGCdagi yangi vazifasidayoq katta maqsadlarni ko‘zlayotganini ko‘rsatdi.
Federatsiyaning dunyoning eng mashhur murabbiylari bilan aloqaga chiqishi Italiya milliy jamoasida yangi davr boshlash istagidan darak beradi. Biroq katta nom bilan muloqot qilish va uni amalda ishga taklif etish o‘rtasida katta farq bor.
Endi hal qiluvchi masala — Anchelotti yoki Gvardioladan biri bu vazifani qabul qilishga tayyormi-yo‘qmi.
Italiyani kim boshqaradi?
Hozircha FIGCdan yakuniy qaror yoki muzokaralar taqvimi bo‘yicha ma’lumot yo‘q. Rasmiy taklif yuborilsa, uning shartlari va murabbiyning munosabati asosiy muhokama mavzusiga aylanadi.
Bir narsa aniq: Italiya federatsiyasi yangi bosh murabbiy tanlovida eng yuqori darajani maqsad qilgan.
Sizningcha, Italiya milliy jamoasiga Anchelotti mosmi yoki Gvardiola? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlisi bo‘lgan do‘stingizga yuboring.
…