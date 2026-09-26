Paulo Dibala Argentina terma jamoasi xayrlashuv oʻyiniga borolmadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Roma bosh murabbiyi Janpero Gasperini, klub manfaatlari va futbolchilarning jismoniy holatini hisobga olib, Paulo Dibalaning Lionel Messining xayrlashuv o'yinida ishtirok etishiga ruxsat bermadi.
- Murabbiy 14 soatlik parvoz va mashg'ulotlarning buzilishi futbolchilarning tiklanishiga salbiy ta'sir qilishidan xavotirda.
- Dibala uchun bu qaror hissiy jihatdan og'ir bo'lsa-da, klub oldidagi majburiyatlar ustunlik qildi.
Roma hujumchisi Paulo Dibala klub va terma jamoa manfaatlari oʻrtasidagi jiddiy dilemma qarshisida qoldi. Goal.com xabar berishicha, rimliklar bosh murabbiyi Jan Pero Gasperini argentinalik futbolchining Lionel Messining terma jamoadagi xayrlashuv uchrashuvida qatnashish uchun Buenos-Ayresga safar qilishiga qat'iy taqiq qoʻygan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Argentina futbol assotsiatsiyasi 2022-yilgi Jahon chempionati gʻoliblari boʻlgan barcha futbolchilarga oktyabr oyida «Estadio Monumental» stadionida Benin terma jamoasiga qarshi oʻtadigan oʻyinga maxsus faxriy mehmon sifatida taklifnoma yuborgan edi. Biroq, murabbiylar shtabi oʻyinchilarning uzoq davom etadigan qit'alararo parvozlar va mashgʻulotlar jarayonining buzilishidan xavotir bildirmoqda.
Murabbiyning qat'iy pozitsiyasiLa Gazzetta dello Sport nashrining yozishicha, «giallorossi» rahbariyati va murabbiylar shtabi A Seriyadagi yetakchilik mavqeini saqlab qolish hamda jismoniy holatni tiklashga ustuvor ahamiyat bermoqda. Janpero Gasperini shogirdlari yaqinda boʻladigan Komo shahridagi safar oʻyiniga tayyorgarlik koʻrayotgani bois, futbolchilarning uch kunlik mashgʻulotni oʻtkazib yuborishini istamayapti.
Mutaxassis futbolchilarning 14 soatlik charchatuvchi parvozlarni boshidan kechirishi va muhim oʻyinlar oldidan jismoniy tiklanishga ulgurmay qolishidan xavotirda. Xususan, Komoga qarshi bahs hamda Chempionlar ligasi doirasidagi Real Madrid jamoasiga qarshi oʻyin yaqinlashib kelayotgani sababli bu safar baribir rad etildi.
Futbolchining hissiy holatiPaulo Dibala uchun Lionel Messi kabi afsonaning terma jamoadagi xayrlashuv oʻyinida ishtirok etish taklifiga rad javobini berish ma'naviy jihatdan juda ogʻir kechmoqda. Ma'lumotlarga koʻra, futbolchi „La Pulga“ning «Albiseleste» libosidagi soʻnggi oʻyinini tribunadan turib boʻlsa-da kuzatishni chin dildan istagan edi.
Biroq professional majburiyatlar va klub oldidagi vazifalar ustun keldi. Garchi Dibala Lionel Skaloni boshchiligidagi terma jamoaga oxirgi vaqtlarda chaqirilmayotgan boʻlsa-da, u joriy mavsumda Roma safida 5 ta uchrashuvda 4 ta golli uzatmani amalga oshirib, jamoaning asosiy figuralaridan biriga aylangan.
Vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida bosh murabbiy Jan Pero Gasperini seshanba kungi mashgʻulotlar vaqtida futbolchi bilan shaxsan suhbat oʻtkazishi rejalashtirilgan. Shunga qaramay, murabbiyning dastlabki veto qarori oʻz kuchida qolishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…