Paulo Dibala Argentina terma jamoasi xayrlashuv oʻyiniga borolmadi

·30·Sport
Paulo Dibala Argentina terma jamoasi xayrlashuv oʻyiniga borolmadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Roma bosh murabbiyi Janpero Gasperini, klub manfaatlari va futbolchilarning jismoniy holatini hisobga olib, Paulo Dibalaning Lionel Messining xayrlashuv o'yinida ishtirok etishiga ruxsat bermadi.
  • Murabbiy 14 soatlik parvoz va mashg'ulotlarning buzilishi futbolchilarning tiklanishiga salbiy ta'sir qilishidan xavotirda.
  • Dibala uchun bu qaror hissiy jihatdan og'ir bo'lsa-da, klub oldidagi majburiyatlar ustunlik qildi.

Roma hujumchisi Paulo Dibala klub va terma jamoa manfaatlari oʻrtasidagi jiddiy dilemma qarshisida qoldi. Goal.com xabar berishicha, rimliklar bosh murabbiyi Jan Pero Gasperini argentinalik futbolchining Lionel Messining terma jamoadagi xayrlashuv uchrashuvida qatnashish uchun Buenos-Ayresga safar qilishiga qat'iy taqiq qoʻygan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Argentina futbol assotsiatsiyasi 2022-yilgi Jahon chempionati gʻoliblari boʻlgan barcha futbolchilarga oktyabr oyida «Estadio Monumental» stadionida Benin terma jamoasiga qarshi oʻtadigan oʻyinga maxsus faxriy mehmon sifatida taklifnoma yuborgan edi. Biroq, murabbiylar shtabi oʻyinchilarning uzoq davom etadigan qit'alararo parvozlar va mashgʻulotlar jarayonining buzilishidan xavotir bildirmoqda.

Murabbiyning qat'iy pozitsiyasi

La Gazzetta dello Sport nashrining yozishicha, «giallorossi» rahbariyati va murabbiylar shtabi A Seriyadagi yetakchilik mavqeini saqlab qolish hamda jismoniy holatni tiklashga ustuvor ahamiyat bermoqda. Janpero Gasperini shogirdlari yaqinda boʻladigan Komo shahridagi safar oʻyiniga tayyorgarlik koʻrayotgani bois, futbolchilarning uch kunlik mashgʻulotni oʻtkazib yuborishini istamayapti.

Mutaxassis futbolchilarning 14 soatlik charchatuvchi parvozlarni boshidan kechirishi va muhim oʻyinlar oldidan jismoniy tiklanishga ulgurmay qolishidan xavotirda. Xususan, Komoga qarshi bahs hamda Chempionlar ligasi doirasidagi Real Madrid jamoasiga qarshi oʻyin yaqinlashib kelayotgani sababli bu safar baribir rad etildi.

Futbolchining hissiy holati

Paulo Dibala uchun Lionel Messi kabi afsonaning terma jamoadagi xayrlashuv oʻyinida ishtirok etish taklifiga rad javobini berish ma'naviy jihatdan juda ogʻir kechmoqda. Ma'lumotlarga koʻra, futbolchi „La Pulga“ning «Albiseleste» libosidagi soʻnggi oʻyinini tribunadan turib boʻlsa-da kuzatishni chin dildan istagan edi.

Biroq professional majburiyatlar va klub oldidagi vazifalar ustun keldi. Garchi Dibala Lionel Skaloni boshchiligidagi terma jamoaga oxirgi vaqtlarda chaqirilmayotgan boʻlsa-da, u joriy mavsumda Roma safida 5 ta uchrashuvda 4 ta golli uzatmani amalga oshirib, jamoaning asosiy figuralaridan biriga aylangan.

Vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida bosh murabbiy Jan Pero Gasperini seshanba kungi mashgʻulotlar vaqtida futbolchi bilan shaxsan suhbat oʻtkazishi rejalashtirilgan. Shunga qaramay, murabbiyning dastlabki veto qarori oʻz kuchida qolishi kutilmoqda.

Paulo DibalaLionel MessiRomaJan Pero GasperiniArgentina
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Roma va Jan Pero Gasperini uchrashuvi: transferlar sababli intervyu bekor qilindiRoma va Jan Pero Gasperini uchrashuvi: transferlar sababli intervyu bekor qilindi7 avgust 02:33Lionel Skaloni Lionel Messidan keyingi sardorni eʼlon qildiLionel Skaloni Lionel Messidan keyingi sardorni eʼlon qildiKecha 17:53Lautaro Martines sobiq jamoasiga tashrif buyurib, Messi haqida gapirdiLautaro Martines sobiq jamoasiga tashrif buyurib, Messi haqida gapirdiKecha 11:58Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiKecha 10:14Emiliano Martines Lionel Messining xayrlashuv o‘yini haqida gapirdiEmiliano Martines Lionel Messining xayrlashuv o‘yini haqida gapirdi23 sentabr 10:55Argentina terma jamoasida Lionel Messining xayrlashuv pallasi boshlandiArgentina terma jamoasida Lionel Messining xayrlashuv pallasi boshlandi22 sentabr 23:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?