David de Xea Manchester Siti mojarosiga munosabat bildirdi

·30·Sport
David de Xea Manchester Siti mojarosiga munosabat bildirdi

Angliya Premyer-ligasida “Manchester Siti” klubining moliya qoidalarini buzgani bilan bogʻliq shov-shuvli ish davom etmoqda. Eʼlon qilingan soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, “shaharliklar” jami 114 ta qoidabuzarlikda aybdor deb topilgan va jiddiy sanksiyalar xavfi ostida qolgan. Ushbu vaziyat futbol jamoatchiligi, jumladan, yillar davomida raqobat olib borgan sobiq futbolchilarning keskin eʼtirozlariga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, mazkur janjal fonida “Manchester Yunayted”ning sobiq darvozaboni David de Xea ijtimoiy tarmoqlarda istehzoomomuz izoh qoldirib, koʻpchilikning eʼtiborini tortdi. Hozirda Italiyaning “Fiorentina” klubi sharafini himoya qilayotgan ispaniyalik darvozabon sobiq raqiblariga nisbatan oʻzining munosabatini bildirdi. U oʻzining X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida Angliya chempionligiga ishora qilib, kinoyali savol oʻrtaga tashladi.

Ispaniyalik darvozabonning istehzosli murojaati

David de Xea oʻz bayonotida shunday yozdi: “Keling, bu haqda gaplashamiz. Xoʻsh, men “Yunayted” safida nechta Premyer-liga chempionligini qoʻlga kiritganman?”. Ushbu postga darvozabon oʻychan emojini ham ilova qilgan. Uning bu soʻzlari “Manchester Siti”ning moliyaviy qoidabuzarliklari aniqlangan davrdagi chempionliklarga haqli ekanligini shubha ostiga olgan raqiblarning noroziligini yana bir bor yuzaga chiqardi.

Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, David de Xea “Manchester Yunayted” safida 12 mavsum davomida toʻp surgan. 2023-yilga qadar u ingliz klubi tarkibida 545 ta uchrashuvda maydonga tushib, bitta Premyer-liga chempionligini qoʻlga kiritgan. Biroq uning faoliyati davomida “Manchester Siti” aynan shubhali moliyaviy amaliyotlar sodir etilgan yillarda “qizil iblislar”ni ortda qoldirib, chempion boʻlgan holatlar ham kuzatilgan.

Sanksiyalar va apellyatsiya jarayoni

Hozirgi kunda “Manchester Siti” rahbariyati taqdim etilgan ayblovlarga qarshi apellyatsiya berishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Premyer-liganing yangi qarori va yakuniy hukm chiqqunga qadar barcha tomonlar vaziyatning rivojlanishini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Yillar davomida “shaharliklar”dan magʻlubiyat uchragan yoki sovrinlardan mos tushgan boshqa jamoalar esa oʻzlariga tegishli boʻlgan haq-huquqlarni tiklashga harakat qilmoqda.

David de Xeaning bu kabi chiqishlari nafaqat muxlislar, balki futbol ekspertlari oʻrtasida ham keng muhokamalarga sabab boʻlmoqda. “Manchester Siti” ustidan chiqariladigan yakuniy hukm ingliz futboli tarixidagi eng yirik huquqiy va sport oʻzgarishlaridan biriga aylanishi kutilmoqda. Hozircha esa barcha tomonlar apellyatsiya jarayoni natijalarini kutishmoqda.

David de XeaManchester SitiPremyer-ligaManchester YunaytedFutbol yangiliklari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland Manchester derbisida rekord oʻrnatdiErling Xoland Manchester derbisida rekord oʻrnatdi15 sentabr 14:57Erling Xoland rekord oʻrnatdi va Manchester Siti derbida gʻalaba qozondiErling Xoland rekord oʻrnatdi va Manchester Siti derbida gʻalaba qozondi14 sentabr 12:18Manchester derbisidagi bahsli gol: VAR qarori nima uchun oʻzgardi?Manchester derbisidagi bahsli gol: VAR qarori nima uchun oʻzgardi?13 sentabr 22:20Lisandro Martines Erling Xolandga qarshi derbi oldidan oʻz fikrlarini bildirdiLisandro Martines Erling Xolandga qarshi derbi oldidan oʻz fikrlarini bildirdi13 sentabr 00:19Enzo Mareska Manchester derbisi oldidan tarkibdagi oʻzgarishlarni maʼlum qildiEnzo Mareska Manchester derbisi oldidan tarkibdagi oʻzgarishlarni maʼlum qildi11 sentabr 15:56Leny Yoro: Manchester Yunayted Angliya chempionligini qoʻlga kiritishi shartLeny Yoro: Manchester Yunayted Angliya chempionligini qoʻlga kiritishi shart2 avgust 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?