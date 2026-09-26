David de Xea Manchester Siti mojarosiga munosabat bildirdi
Angliya Premyer-ligasida “Manchester Siti” klubining moliya qoidalarini buzgani bilan bogʻliq shov-shuvli ish davom etmoqda. Eʼlon qilingan soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, “shaharliklar” jami 114 ta qoidabuzarlikda aybdor deb topilgan va jiddiy sanksiyalar xavfi ostida qolgan. Ushbu vaziyat futbol jamoatchiligi, jumladan, yillar davomida raqobat olib borgan sobiq futbolchilarning keskin eʼtirozlariga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, mazkur janjal fonida “Manchester Yunayted”ning sobiq darvozaboni David de Xea ijtimoiy tarmoqlarda istehzoomomuz izoh qoldirib, koʻpchilikning eʼtiborini tortdi. Hozirda Italiyaning “Fiorentina” klubi sharafini himoya qilayotgan ispaniyalik darvozabon sobiq raqiblariga nisbatan oʻzining munosabatini bildirdi. U oʻzining X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida Angliya chempionligiga ishora qilib, kinoyali savol oʻrtaga tashladi.
Ispaniyalik darvozabonning istehzosli murojaatiDavid de Xea oʻz bayonotida shunday yozdi: “Keling, bu haqda gaplashamiz. Xoʻsh, men “Yunayted” safida nechta Premyer-liga chempionligini qoʻlga kiritganman?”. Ushbu postga darvozabon oʻychan emojini ham ilova qilgan. Uning bu soʻzlari “Manchester Siti”ning moliyaviy qoidabuzarliklari aniqlangan davrdagi chempionliklarga haqli ekanligini shubha ostiga olgan raqiblarning noroziligini yana bir bor yuzaga chiqardi.
Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, David de Xea “Manchester Yunayted” safida 12 mavsum davomida toʻp surgan. 2023-yilga qadar u ingliz klubi tarkibida 545 ta uchrashuvda maydonga tushib, bitta Premyer-liga chempionligini qoʻlga kiritgan. Biroq uning faoliyati davomida “Manchester Siti” aynan shubhali moliyaviy amaliyotlar sodir etilgan yillarda “qizil iblislar”ni ortda qoldirib, chempion boʻlgan holatlar ham kuzatilgan.
Sanksiyalar va apellyatsiya jarayoniHozirgi kunda “Manchester Siti” rahbariyati taqdim etilgan ayblovlarga qarshi apellyatsiya berishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Premyer-liganing yangi qarori va yakuniy hukm chiqqunga qadar barcha tomonlar vaziyatning rivojlanishini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Yillar davomida “shaharliklar”dan magʻlubiyat uchragan yoki sovrinlardan mos tushgan boshqa jamoalar esa oʻzlariga tegishli boʻlgan haq-huquqlarni tiklashga harakat qilmoqda.
David de Xeaning bu kabi chiqishlari nafaqat muxlislar, balki futbol ekspertlari oʻrtasida ham keng muhokamalarga sabab boʻlmoqda. “Manchester Siti” ustidan chiqariladigan yakuniy hukm ingliz futboli tarixidagi eng yirik huquqiy va sport oʻzgarishlaridan biriga aylanishi kutilmoqda. Hozircha esa barcha tomonlar apellyatsiya jarayoni natijalarini kutishmoqda.
Izohlar 0
…