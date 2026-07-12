Erling Xoland VAR qaroridan gʻazabda: Norvegiya Jaxon chempionati bilan xayrlashdi
Futbol olamining eng yorqin yulduzlaridan biri Erling Xoland Norvegiya terma jamoasining Jahon chempionati chorak finalida Angliyaga qarshi kechgan dramatik bahsdagi magʻlubiyatidan soʻng oʻz noroziligini yashirib oʻtirmadi. Mayami shahridagi stadionda oʻtgan uchrashuvda norveglar 2:1 hisobida imkoniyatni boy berib, turnirni tark etishga majbur boʻlishdi. Biroq oʻyin yakunlangach, asosiy eʼtibor natijaga emas, balki hakamlarning bahsli qaroriga qaratildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning ikkinchi boʻlimida Torbjorn Lysaker Heggem tomonidan kiritilgan gol VAR tizimi aralashuvidan soʻng bekor qilindi. Hakamlar gol urilishidan avval Erling Xoland oʻzining Manchester Siti jamoasidagi boʻlajak jamoadoshi Elliot Anderson bilan toʻqnashuvda qoida buzgan deb topishdi. Aynan ushbu vaziyat oʻyinning burilish nuqtasi boʻldi va Norvegiyaning gʻalabaga boʻlgan umidlarini soʻndirdi.
VAR qarori va Haalandning eʼtiroziGoal.com nashri xabariga koʻra, 25 yoshli hujumchi oʻyindan soʻng bergan intervyusida oʻzini "boʻshliqda qolgandek va alamzada" his qilayotganini taʼkidladi. Haalandning fikricha, u va Elliot Anderson oʻrtasidagi kurash oddiy oʻyin holati boʻlib, bunday vaziyatlarda qoida buzilishini qayd etish futbolning tabiatiga zid. Hujumchi hakamlarning qarorini oʻta "zaif" va asossiz deb atadi.
"Ochiqini aytsam, hozir ichimda boʻshliq sezayapman. Biz koʻprogʻiga loyiq edik deb oʻylayman. Men bu vaziyatda jarima toʻpi borligiga ishonmayman. Elliot Anderson bilan har bir duelda boʻlgani kabi kurashdim, u yiqildi va gol bekor qilindi. Agar bu qoida buzish boʻlsa, unda men har bir oʻyinda, har bir vaziyatda jarima toʻpi ishlab olishim kerak, chunki meni ham doim turtishadi va tortishadi", — deya taʼkidladi Erling Xoland.
Norvegiya terma jamoasining yana bir aʼzosi, Fulxem yarim himoyachisi Sander Berge ham jamoadoshining fikrlarini qoʻllab-quvvatladi. Uning soʻzlariga koʻra, xalqaro maydondagi hakamlik mezonlari tushunarsiz boʻlib bormoqda. Berge agar Angliya Premer-ligasida ham shunday kontaktlar uchun fol beriladigan boʻlsa, har bir turda oʻnlab penaltilar belgilanishi kerakligini qoʻshimcha qildi.
Turnirning eng yaxshi toʻpurarlari poygasiJamoasining turnirni tark etganiga qaramay, Erling Xoland shaxsiy koʻrsatkichlari boʻyicha Jahon chempionatining eng yaxshi oʻyinchilaridan biri boʻlib qolmoqda. U musobaqa davomida 7 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va toʻpurarlar poygasida kuchli uchlikdan joy oldi. Ayni damda faqatgina 8 tadan gol urgan Kylian Mbappe va Lionel Messi undan oldinda bormoqda.
Norvegiya uchun ushbu magʻlubiyat oʻta ogʻir botdi, sababi jamoa chorak finalgacha boʻlgan yoʻlda Braziliya kabi grandlarni magʻlub etib, oʻzining eng yaxshi oʻyinlarini namoyish etayotgan edi. Biroq Mayamidagi issiq havoda kechgan bahsda kichik detallar va VAR qarori skandinaviyaliklarning yarim final orzulariga chek qoʻydi. Endilikda Haaland bor eʼtiborini Manchester Siti safidagi yangi mavsumga va Elliot Anderson bilan bir klubda toʻp surishga qaratadi.
…