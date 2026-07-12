Erling Xoland VAR qaroridan gʻazabda: Norvegiya Jaxon chempionati bilan xayrlashdi

·0·Sport
Erling Xoland VAR qaroridan gʻazabda: Norvegiya Jaxon chempionati bilan xayrlashdi

Futbol olamining eng yorqin yulduzlaridan biri Erling Xoland Norvegiya terma jamoasining Jahon chempionati chorak finalida Angliyaga qarshi kechgan dramatik bahsdagi magʻlubiyatidan soʻng oʻz noroziligini yashirib oʻtirmadi. Mayami shahridagi stadionda oʻtgan uchrashuvda norveglar 2:1 hisobida imkoniyatni boy berib, turnirni tark etishga majbur boʻlishdi. Biroq oʻyin yakunlangach, asosiy eʼtibor natijaga emas, balki hakamlarning bahsli qaroriga qaratildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning ikkinchi boʻlimida Torbjorn Lysaker Heggem tomonidan kiritilgan gol VAR tizimi aralashuvidan soʻng bekor qilindi. Hakamlar gol urilishidan avval Erling Xoland oʻzining Manchester Siti jamoasidagi boʻlajak jamoadoshi Elliot Anderson bilan toʻqnashuvda qoida buzgan deb topishdi. Aynan ushbu vaziyat oʻyinning burilish nuqtasi boʻldi va Norvegiyaning gʻalabaga boʻlgan umidlarini soʻndirdi.

VAR qarori va Haalandning eʼtirozi

Goal.com nashri xabariga koʻra, 25 yoshli hujumchi oʻyindan soʻng bergan intervyusida oʻzini "boʻshliqda qolgandek va alamzada" his qilayotganini taʼkidladi. Haalandning fikricha, u va Elliot Anderson oʻrtasidagi kurash oddiy oʻyin holati boʻlib, bunday vaziyatlarda qoida buzilishini qayd etish futbolning tabiatiga zid. Hujumchi hakamlarning qarorini oʻta "zaif" va asossiz deb atadi.

"Ochiqini aytsam, hozir ichimda boʻshliq sezayapman. Biz koʻprogʻiga loyiq edik deb oʻylayman. Men bu vaziyatda jarima toʻpi borligiga ishonmayman. Elliot Anderson bilan har bir duelda boʻlgani kabi kurashdim, u yiqildi va gol bekor qilindi. Agar bu qoida buzish boʻlsa, unda men har bir oʻyinda, har bir vaziyatda jarima toʻpi ishlab olishim kerak, chunki meni ham doim turtishadi va tortishadi", — deya taʼkidladi Erling Xoland.

Norvegiya terma jamoasining yana bir aʼzosi, Fulxem yarim himoyachisi Sander Berge ham jamoadoshining fikrlarini qoʻllab-quvvatladi. Uning soʻzlariga koʻra, xalqaro maydondagi hakamlik mezonlari tushunarsiz boʻlib bormoqda. Berge agar Angliya Premer-ligasida ham shunday kontaktlar uchun fol beriladigan boʻlsa, har bir turda oʻnlab penaltilar belgilanishi kerakligini qoʻshimcha qildi.

Turnirning eng yaxshi toʻpurarlari poygasi

Jamoasining turnirni tark etganiga qaramay, Erling Xoland shaxsiy koʻrsatkichlari boʻyicha Jahon chempionatining eng yaxshi oʻyinchilaridan biri boʻlib qolmoqda. U musobaqa davomida 7 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va toʻpurarlar poygasida kuchli uchlikdan joy oldi. Ayni damda faqatgina 8 tadan gol urgan Kylian Mbappe va Lionel Messi undan oldinda bormoqda.

Norvegiya uchun ushbu magʻlubiyat oʻta ogʻir botdi, sababi jamoa chorak finalgacha boʻlgan yoʻlda Braziliya kabi grandlarni magʻlub etib, oʻzining eng yaxshi oʻyinlarini namoyish etayotgan edi. Biroq Mayamidagi issiq havoda kechgan bahsda kichik detallar va VAR qarori skandinaviyaliklarning yarim final orzulariga chek qoʻydi. Endilikda Haaland bor eʼtiborini Manchester Siti safidagi yangi mavsumga va Elliot Anderson bilan bir klubda toʻp surishga qaratadi.

Эрлинг ХоландNorvegiyaJahon ChempionatiVARМанчестер Ситй
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqdaCristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqdaBugun, 22:35FIFA JCH-2026 finali o‘tadigan stadion maysasini sotuvga chiqaradiFIFA JCH-2026 finali o‘tadigan stadion maysasini sotuvga chiqaradiBugun, 22:35Arsenal Julian Alvarez transferini tezlashtirmoqda: Londonliklar katta yurishga tayyorArsenal Julian Alvarez transferini tezlashtirmoqda: Londonliklar katta yurishga tayyorBugun, 21:39Alejandro Garnacho Chelsi mashgʻulotlariga kelmadi: 40 million funtlik transfer barbod boʻldimiAlejandro Garnacho Chelsi mashgʻulotlariga kelmadi: 40 million funtlik transfer barbod boʻldimiBugun, 21:12Lionel Messi faoliyatida ilk bor Angliyaga qarshi: Jaxon chempionatida tarixiy toʻqnashuvLionel Messi faoliyatida ilk bor Angliyaga qarshi: Jaxon chempionatida tarixiy toʻqnashuvBugun, 20:51Jud Bellingem Angliyani JCh-2026 yarim finaliga olib chiqdi: Endi raqib – ArgentinaJud Bellingem Angliyani JCh-2026 yarim finaliga olib chiqdi: Endi raqib – ArgentinaBugun, 20:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi