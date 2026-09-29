Ferran Soriano Manchester Siti xodimlariga murojaat qildi

·13·Sport
Ferran Soriano Manchester Siti xodimlariga murojaat qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Manchester Siti ijrochi direktori Ferran Soriano klub xodimlariga yo'llagan videomurojaatida moliyaviy qoidabuzarliklar bo'yicha chiqarilgan ayblovlarni qat'iyan rad etib, ularning asossizligini ta'kidladi.
  • Uning so'zlariga ko'ra, klub apellyatsiya jarayonida o'z haqiqatini isbotlash uchun yetarli dalillarga ega.
  • Soriano, mustaqil komissiya xulosasi Premer-liganing yolg'on taxminlariga asoslanganini da'vo qildi.

Manchester Siti klubi ijrochi direktori Ferran Soriano jamoa xodimlariga yo'llagan maxfiy va keskin videomurojaatida moliyaviy qoidabuzarliklar bo'yicha chiqarilgan ayblov qat'iyan rad etilishini bildirdi. Daily Mail Sport nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, klub rahbari ayblovlarning asosi bo'lgan barcha da'volarni yo'qqa chiqaruvchi inkor etib bo'lmaydigan dalillar mavjudligini va apellyatsiya jarayonida o'z haqiqatlarini to'liq isbotlashlarini ta'kidlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib o'tamiz, mustaqil komissiya Manchester Siti to'qqiz mavsum davomida Angliya Premer-ligasining qoidalarini tizimli ravishda buzib kelganini e'lon qilgan edi. Liganing ta'kidlashicha, klub homiylar bilan soxta tijorat bitimlarini tuzish orqali daromadlarni sun'iy ravishda oshirgan va xarajatlarni yashirgan. Abu-Dabidagi homiylar orqali klubga egasining shaxsiy mablag'lari yashirincha kiritilgani taxmin qilinayotgan bu holat 900 million funt sterlingdan ortiq summani tashkil etib, chempionat hamda UEFA cheklovlarini buzgan.

Moliyaviy ayblovlar va soxta da'volar

Xodimlarga yo'llagan murojaatida Soriano ushbu ishning zamirida mutlaqo yolg'on ayblov yotganini qat'iy ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, Premer-liganing butun ishi klub egasining shaxsiy puli Abu-Dabidan kelgan homiylar orqali yashirincha kiritilgan degan yagona taxmonga asoslangan. Biroq klub komissiyaga bank ko'chirmalari, pul o'tkazmalari va guvohlarni o'z ichiga olgan yetarli dalillarni taqdim etgan.

Soriano tergov jarayonida taqdim etilgan o'nlab dalillar ataylab e'tiborsiz qoldirilganini va komissiya xulosasi Premer-liganing ataylab tuzilgan fitna nazariyasiga tayanib qolganini da'vo qildi. Uning fikricha, har qanday boshqa soxta ayblovlar aynan shu markaziy va asossiz xulosadan kelib chiqqan bo'lib, ular buni apellyatsiyada to'laqonli isbotlab berishadi.

Jamoatchilik oldidagi keskin vaziyat

Garchi xodimlar oldida ishonchli va qat'iy bayonotlar bergan bo'lsa-da, Sky News nashri e'lon qilgan videolarga ko'ra, Soriano ommaviy tadbirlardan birida jurnalistlarning qattiq savollariga duch kelgan. Jamoatchilik va futbol muxlislari nomidan berilgan «Premer-liga deyarli o'n yil davomida aldaganingizni tasdiqladi, muxlislardan uzr so'raysizmi?» degan savolga rahbar keskin javob qaytardi.

Tashkilot ijrochi direktori muxbirlarning tinimsiz qistovlariga qaramay, «Menda aytadigan gap yo'q, rahmat» degan qisqa jumla bilan cheklandi va kameralar qarshisidan chetga chiqdi. Ushbu mojaro klub atrofidagi bosimni yanada oshirib yuborgan bo'lib, kelgusi sud jarayonlari ingliz futboli uchun eng yirik voqealardan biriga aylanishi kutilmoqda.

Manchester SitiFerran SorianoPremer-ligaFutbolTransfer
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti moliyaviy ayblovlarga qarshi kurashni davom ettiradiManchester Siti moliyaviy ayblovlarga qarshi kurashni davom ettiradiKecha 01:10Jo Xart Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojarolar yuzasidan fikr bildirdiJo Xart Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojarolar yuzasidan fikr bildirdiKecha 14:54Roy Kin Manchester Siti klubini qattiq tanqid qildiRoy Kin Manchester Siti klubini qattiq tanqid qildi27 sentabr 01:31Ueyn Runi Manchester Siti unvonlarini qaytarib olishga qarshi chiqdiUeyn Runi Manchester Siti unvonlarini qaytarib olishga qarshi chiqdiKecha 23:00Angliya Premer-ligasi Manchester Siti klubini moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topdiAngliya Premer-ligasi Manchester Siti klubini moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topdiKecha 21:33Manchester Siti 115 ta ayblov boʻyicha jiddiy sport sanksiyalariga duch kelishi mumkinManchester Siti 115 ta ayblov boʻyicha jiddiy sport sanksiyalariga duch kelishi mumkin27 sentabr 23:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi