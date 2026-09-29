Ferran Soriano Manchester Siti xodimlariga murojaat qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Manchester Siti ijrochi direktori Ferran Soriano klub xodimlariga yo'llagan videomurojaatida moliyaviy qoidabuzarliklar bo'yicha chiqarilgan ayblovlarni qat'iyan rad etib, ularning asossizligini ta'kidladi.
- Uning so'zlariga ko'ra, klub apellyatsiya jarayonida o'z haqiqatini isbotlash uchun yetarli dalillarga ega.
- Soriano, mustaqil komissiya xulosasi Premer-liganing yolg'on taxminlariga asoslanganini da'vo qildi.
Manchester Siti klubi ijrochi direktori Ferran Soriano jamoa xodimlariga yo'llagan maxfiy va keskin videomurojaatida moliyaviy qoidabuzarliklar bo'yicha chiqarilgan ayblov qat'iyan rad etilishini bildirdi. Daily Mail Sport nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, klub rahbari ayblovlarning asosi bo'lgan barcha da'volarni yo'qqa chiqaruvchi inkor etib bo'lmaydigan dalillar mavjudligini va apellyatsiya jarayonida o'z haqiqatlarini to'liq isbotlashlarini ta'kidlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib o'tamiz, mustaqil komissiya Manchester Siti to'qqiz mavsum davomida Angliya Premer-ligasining qoidalarini tizimli ravishda buzib kelganini e'lon qilgan edi. Liganing ta'kidlashicha, klub homiylar bilan soxta tijorat bitimlarini tuzish orqali daromadlarni sun'iy ravishda oshirgan va xarajatlarni yashirgan. Abu-Dabidagi homiylar orqali klubga egasining shaxsiy mablag'lari yashirincha kiritilgani taxmin qilinayotgan bu holat 900 million funt sterlingdan ortiq summani tashkil etib, chempionat hamda UEFA cheklovlarini buzgan.
Moliyaviy ayblovlar va soxta da'volarXodimlarga yo'llagan murojaatida Soriano ushbu ishning zamirida mutlaqo yolg'on ayblov yotganini qat'iy ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, Premer-liganing butun ishi klub egasining shaxsiy puli Abu-Dabidan kelgan homiylar orqali yashirincha kiritilgan degan yagona taxmonga asoslangan. Biroq klub komissiyaga bank ko'chirmalari, pul o'tkazmalari va guvohlarni o'z ichiga olgan yetarli dalillarni taqdim etgan.
Soriano tergov jarayonida taqdim etilgan o'nlab dalillar ataylab e'tiborsiz qoldirilganini va komissiya xulosasi Premer-liganing ataylab tuzilgan fitna nazariyasiga tayanib qolganini da'vo qildi. Uning fikricha, har qanday boshqa soxta ayblovlar aynan shu markaziy va asossiz xulosadan kelib chiqqan bo'lib, ular buni apellyatsiyada to'laqonli isbotlab berishadi.
Jamoatchilik oldidagi keskin vaziyatGarchi xodimlar oldida ishonchli va qat'iy bayonotlar bergan bo'lsa-da, Sky News nashri e'lon qilgan videolarga ko'ra, Soriano ommaviy tadbirlardan birida jurnalistlarning qattiq savollariga duch kelgan. Jamoatchilik va futbol muxlislari nomidan berilgan «Premer-liga deyarli o'n yil davomida aldaganingizni tasdiqladi, muxlislardan uzr so'raysizmi?» degan savolga rahbar keskin javob qaytardi.
Tashkilot ijrochi direktori muxbirlarning tinimsiz qistovlariga qaramay, «Menda aytadigan gap yo'q, rahmat» degan qisqa jumla bilan cheklandi va kameralar qarshisidan chetga chiqdi. Ushbu mojaro klub atrofidagi bosimni yanada oshirib yuborgan bo'lib, kelgusi sud jarayonlari ingliz futboli uchun eng yirik voqealardan biriga aylanishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…