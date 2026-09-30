Manchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildi

·34·Sport
Manchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Premer-ligasi Manchester Siti klubini moliyaviy qoidabuzarlik bo'yicha 115 ta bandda aybdor deb topdi.
  • Klubga nisbatan jarimalar, ochkolardan mahrum etish, transfer taqiqi va hatto Premer-ligadan chetlatish kabi jiddiy jazolarning qo'llanilishi mumkinligi haqida taxminlar mavjud.
  • Ba'zi jurnalistlar eng yomon holatda klubni beshinchi divizionga tushirish yoki ingliz professional futbolidan butunlay chetlatish imkoniyatini ham ko'rib chiqmoqda.

Angliya futbolida misli koʻrilmagan jiddiy voqea yuz berdi. Seshanba kuni rasmiy bayonot eʼlon qilgan Angliya Premer-ligasi oʻn karra chempion Manchester Siti klubini moliyaviy qoidalar boʻyicha jami 115 ta bandda aybdor deb topdi. Ushbu qaror butun ingliz futbol jamoatchiligida katta aks-sado berib, klubning kelajagi haqidagi savol va taxminlarni kun tartibining asosiy mavzusiga aylantirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi paytda ekspertlar va muxlislarni eng koʻp qiziqtirayotgan masala — «shaharliklar»ga qanday jazo tayinlanishi mumkinligidir. Mumkin boʻlgan oqibatlar juda jiddiy boʻlib, ularga ulkan miqdordagi jarimalar, turnir jadvalida ochkolardan mahrum etish, transferlarga taqiq qoʻyish va hatto Premer-ligadan chetlatish kiradi.

Eng ogʻir ssenariylar va quyi ligaga tushib ketish xavfi

Bild nashri xabar qilishicha, angliyalik taniqli jurnalist Ben Jeykobs eng yomon holatda klubni beshinchi divizionga — ingliz professional futboli tizimidan tashqariga tushirib yuborish mumkinligi haqidagi taxminlarni keltirib oʻtgan. Garchi bu mutaxassislar tomonidan amalda imkonsizdek koʻrinsa-da, vaziyatning jiddiyligi klub boshiga qora bulutlar uyurilayotganini koʻrsatadi.

Talksport internet-sayti va radiostansiyasi ham aynan shu xavotirli sersenariyni ilgari surdi. Ularning maʼlumotiga koʻra, Premer-ligadan pastdagi uchta professional divizionni boshqaradigan Angliya futbol ligasi (EFL) Premyer-liga bilan hamkorlik qilishga tayyor turibdi. Eng keskin choralarga qoʻl urilsa, Manchester Siti nafaqat Premer-ligadan, balki EFLning barcha divizionlaridan chetlatilishi va klub ingliz professional futbolidan butunlay yoʻqolib qolishi mumkin.

Premer-liga qanday jazo talab qilmoqda?

Jurnalist Ben Jeykobsning soʻzlariga koʻra, Premer-liga rahbariyati Manchester Sitiʼga nisbatan juda qattiq va misli koʻrilmagan darajada koʻp ochkolarni olib tashlash hamda klubni quyi divizionga pastlatish choralarini qoʻllashni talab qilmoqda. Hozircha yakuniy qaror qabul qilinmagan boʻlsa-da, bu kabi keskin choralar nafaqat jamoaning mavsumdagi natijalariga, balki butun ingliz futboli iqtisodiyoti va reytingiga ham jiddiy taʼsir koʻrsatishi aniq.

Klubga nisbatan chiqarilgan mazkur hukm Angliya futbolida moliyaviy fair-play qoidalariga qanchalik qatʼiy rioya qilinishi kerakligini koʻrsatuvchi muhim sinov boʻlib xizmat qilmoqda. Tergov natijalari va kelgusidagi intizomiy choralar qanday yakun topishi butun dunyo futbol jamoatchiligining diqqat markazida qolmoqda.

Manchester CityPremer-ligaAngliya futboliMoliyaviy qoidabuzarlikBen Jeykobs
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

David Bernstein Manchester Siti klubini Premer-ligadan chetlatishni talab qildiDavid Bernstein Manchester Siti klubini Premer-ligadan chetlatishni talab qildiKecha 23:12Manchester Siti aybdor deb topildi, Premyer-liga klublari kompensatsiya talab qilmoqdaManchester Siti aybdor deb topildi, Premyer-liga klublari kompensatsiya talab qilmoqda26 sentabr 01:11Manchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildiManchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildiKecha 21:53Angliya Premer-ligasi Manchester Siti klubini moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topdiAngliya Premer-ligasi Manchester Siti klubini moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topdiKecha 21:33Liam Gallagher Manchester Siti ishi boʻyicha maxfiy maʼlumotga ega ekanini aytdiLiam Gallagher Manchester Siti ishi boʻyicha maxfiy maʼlumotga ega ekanini aytdi28 sentabr 11:57Manchester Siti ishi: Endi Bernem shoshma-shuzarlikka qarshi chiqdiManchester Siti ishi: Endi Bernem shoshma-shuzarlikka qarshi chiqdi26 sentabr 00:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi