Manchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Premer-ligasi Manchester Siti klubini moliyaviy qoidabuzarlik bo'yicha 115 ta bandda aybdor deb topdi.
- Klubga nisbatan jarimalar, ochkolardan mahrum etish, transfer taqiqi va hatto Premer-ligadan chetlatish kabi jiddiy jazolarning qo'llanilishi mumkinligi haqida taxminlar mavjud.
- Ba'zi jurnalistlar eng yomon holatda klubni beshinchi divizionga tushirish yoki ingliz professional futbolidan butunlay chetlatish imkoniyatini ham ko'rib chiqmoqda.
Angliya futbolida misli koʻrilmagan jiddiy voqea yuz berdi. Seshanba kuni rasmiy bayonot eʼlon qilgan Angliya Premer-ligasi oʻn karra chempion Manchester Siti klubini moliyaviy qoidalar boʻyicha jami 115 ta bandda aybdor deb topdi. Ushbu qaror butun ingliz futbol jamoatchiligida katta aks-sado berib, klubning kelajagi haqidagi savol va taxminlarni kun tartibining asosiy mavzusiga aylantirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi paytda ekspertlar va muxlislarni eng koʻp qiziqtirayotgan masala — «shaharliklar»ga qanday jazo tayinlanishi mumkinligidir. Mumkin boʻlgan oqibatlar juda jiddiy boʻlib, ularga ulkan miqdordagi jarimalar, turnir jadvalida ochkolardan mahrum etish, transferlarga taqiq qoʻyish va hatto Premer-ligadan chetlatish kiradi.
Eng ogʻir ssenariylar va quyi ligaga tushib ketish xavfiBild nashri xabar qilishicha, angliyalik taniqli jurnalist Ben Jeykobs eng yomon holatda klubni beshinchi divizionga — ingliz professional futboli tizimidan tashqariga tushirib yuborish mumkinligi haqidagi taxminlarni keltirib oʻtgan. Garchi bu mutaxassislar tomonidan amalda imkonsizdek koʻrinsa-da, vaziyatning jiddiyligi klub boshiga qora bulutlar uyurilayotganini koʻrsatadi.
Talksport internet-sayti va radiostansiyasi ham aynan shu xavotirli sersenariyni ilgari surdi. Ularning maʼlumotiga koʻra, Premer-ligadan pastdagi uchta professional divizionni boshqaradigan Angliya futbol ligasi (EFL) Premyer-liga bilan hamkorlik qilishga tayyor turibdi. Eng keskin choralarga qoʻl urilsa, Manchester Siti nafaqat Premer-ligadan, balki EFLning barcha divizionlaridan chetlatilishi va klub ingliz professional futbolidan butunlay yoʻqolib qolishi mumkin.
Premer-liga qanday jazo talab qilmoqda?Jurnalist Ben Jeykobsning soʻzlariga koʻra, Premer-liga rahbariyati Manchester Sitiʼga nisbatan juda qattiq va misli koʻrilmagan darajada koʻp ochkolarni olib tashlash hamda klubni quyi divizionga pastlatish choralarini qoʻllashni talab qilmoqda. Hozircha yakuniy qaror qabul qilinmagan boʻlsa-da, bu kabi keskin choralar nafaqat jamoaning mavsumdagi natijalariga, balki butun ingliz futboli iqtisodiyoti va reytingiga ham jiddiy taʼsir koʻrsatishi aniq.
Klubga nisbatan chiqarilgan mazkur hukm Angliya futbolida moliyaviy fair-play qoidalariga qanchalik qatʼiy rioya qilinishi kerakligini koʻrsatuvchi muhim sinov boʻlib xizmat qilmoqda. Tergov natijalari va kelgusidagi intizomiy choralar qanday yakun topishi butun dunyo futbol jamoatchiligining diqqat markazida qolmoqda.
Izohlar 0
…