Yaponiya smartfon bozorida narxlar oshishi ikkilamchi savdoni kuchaytirmoqda

·22·Texno
Yaponiya smartfon bozorida narxlar oshishi ikkilamchi savdoni kuchaytirmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yangi smartfonlar, ayniqsa, flagman qurilmalar narxining keskin qimmatlashuvi Yaponiyada isteʼmolchilarning xarid odatlarini oʻzgartirib, ikkilamchi bozorga yuzlanishiga sabab boʻlmoqda.
  • Masalan, bazaviy iPhone 18 Pro modeli 219 800 iyendan sotilmoqda, bu besh yil avvalgi iPhone 13 Pro narxidan deyarli 1,8 barobar qimmat.

Soʻnggi yillarda Yaponiyada yangi smartfonlar, xususan, flagman qurilmalar narxining keskin qimmatlashuvi isteʼmolchilarning xarid odatlarini tubdan oʻzgartirib yubordi. Kyodo News agentligi tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yangi avlod qurilmalarining narxi aholining daromadlariga nisbatan sezilarli darajada yuklamaga aylanmoqda. Bu holat yaponiyaliklarni oʻz gadjetlaridan foydalanish muddatini uzaytirishga hamda ikkilamchi bozorga yuzlanishga majbur qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Xususan, rasmiy chakana savdoda Apple kompaniyasining bazaviy iPhone 18 Pro modeli 219 800 iyendan sotilmoqda. Taqqoslash uchun, bundan besh yil muqaddam taqdim etilgan iPhone 13 Pro narxi deyarli 1,8 barobar arzon boʻlgan. Mutaxassislar narxlarning bunday oʻsishiga asosiy sabab sifatida zamonaviy xotira modullarining qimmatlashib ketganini koʻrsatishmoqda.

Isteʼmolchilarning yangi strategiyasi

Narxlarning koʻtarilishi fonida xaridorlarning xohish-istaklari ham oʻzgardi. Aholining bir qismi oʻzidagi mavjud smartfonlarni almashtirmasdan, ulardan imkon qadar uzoqroq foydalanishni maʼqul koʻrmoqda. Ikkinchi qism esa yangi qurilma sotib olish oʻrniga ikkilamchi bozordagi takliflarga eʼtibor qaratmoqda.

Mamlakatdagi yirik savdo maydonchalaridan biri boʻlgan Mercari maʼlumotlariga koʻra, har gal yangi avlod smartfonlari chiqishi bilan ishlatilgan iPhone modellariga boʻlgan qiziqish keskin ortadi. Masalan, 2025-yil oktabr oyida savdoga qoʻyilgan oldingi avlod modellari soni sentabr oyidagiga nisbatan qariyb besh barobar koʻpaygan. Bu esa ikkilamchi bozorning faollashuvidan dalolat beradi.

Bozorning rekord koʻrsatkichlari

MM Research Institute tahliliy markazi prognozlariga koʻra, Yaponiyada ishlatilgan smartfonlar bozori ketma-ket bir necha yildan beri oʻsish tendensiyasini saqlab qolmoqda. Xususan, 2025-moliya yilida mamlakatda 3,6 millionga yaqin ishlatilgan smartfon sotilishi kutilmoqda. Bu koʻrsatkich qatorasiga yettinchi marta rekord natija qayd etilishini anglatadi.

Mutaxassislar ushbu segment yaqin kelajakda ham jadal rivojlanishini taxmin qilishmoqda. Hisob-kitobitlarga koʻra, 2029-moliya yiliga borib mamlakatdagi ikkilamchi smartfonlar bozori hajmi 5 million dona qurilmaga yetishi mumkin.

MM Research Institute tahlilchilari yuzaga kelgan vaziyatni nafaqat nominal narxlarning oshishi, balki ularning aholi daromadlariga nisbati bilan ham izohlaydilar. Ularning hisob-kitoblariga koʻra, yaponiyalik isteʼmolchi uchun yangi smartfon xarid qilishdagi nisbiy moliyaviy yuklama amerikalik xaridorgagina nisbatan taxminan uch barobar yuqori ekanligini koʻrsatmoqda.

AppleiPhoneYaponiyaSmartfonIqtisodiyot
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro Max quvvat olish tezligi boʻyicha Galaxy S26 Ultraʼni ortda qoldirdiiPhone 18 Pro Max quvvat olish tezligi boʻyicha Galaxy S26 Ultraʼni ortda qoldirdi17 sentabr 11:25Apple xavfsizlik xavfi tufayli eski operatsion tizimlarni yangilashga chaqirdiApple xavfsizlik xavfi tufayli eski operatsion tizimlarni yangilashga chaqirdiKecha 18:29Oddiy sovuq bankdagi gazlangan suv iPhone 18 Pro ish faoliyatini 25 foizga oshirdiOddiy sovuq bankdagi gazlangan suv iPhone 18 Pro ish faoliyatini 25 foizga oshirdi26 sentabr 18:55iPhone 18 Pro egalari yangi operatsion tizimda ham ekran xatolariga duch kelmoqdaiPhone 18 Pro egalari yangi operatsion tizimda ham ekran xatolariga duch kelmoqdaKecha 14:24iPhone 18 Pro Max va Samsung Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandiiPhone 18 Pro Max va Samsung Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandi17 sentabr 10:26Hindistonda yangi iPhone modellari pitsadan ham tezroq yetkazib berilmoqdaHindistonda yangi iPhone modellari pitsadan ham tezroq yetkazib berilmoqda18 sentabr 22:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi