Maxachevga qarshi jang: Karlos Prates UFC bilan yangi shartnoma imzoladi
Karlos Prates UFC bilan 8 ta jangga mo'ljallangan shartnoma imzolab, amaldagi chempion Islam Maxachevga qarshi chempionlik jangini kafolatlab oldi. «The Nightmare» laqabli braziliyalik jangchi yarim o'rta vazn toifasida 1-raqamli da'vogar hisoblanadi. Pratesning fikricha, Maykl Morales kamarga da'vogarlik qilishdan oldin Belal Muhammad yoki kuchli beshlikdagi boshqa jangchi ustidan yana bir g'alaba qozonishi kerak.
UFC yarim o‘rta vazn toifasida kuchlar nisbati keskin o‘zgarmoqda. Reytingning 1-raqamli da’vogari, «Dahshat» (The Nightmare) laqabi bilan tanilgan braziliyalik nokautchi Karlos Prates promoushen bilan 8 ta jangga mo‘ljallangan katta shartnomaga qo‘l qo‘ydi va amaldagi chempion Islam Maxachevga qarshi chempionlik bahsini kafolatlab oldi. Oktagon chetidagi kuzatuvlardan so‘ng braziliyalik yulduz qanday shov-shuvli rejalarini ochiqladi?
«Birinchi jangim kamar uchun bo‘ladi»: Pratesning bayonoti
Ariel Xelvani bilan suhbatda Karlos Prates UFC rahbariyatidan rasmiy kafolat olganini tasdiqladi:
"Men chempionlik uchun navbatdagi da’vogarman, eng muhimi shu! UFC bilan sakkizta janglik yangi uzoq muddatli shartnoma imzoladim va ushbu bitimdagi ilk to‘qnashuvim to‘g‘ridan to‘g‘ri chempionlik jangi bo‘ladi.", - dedi Karlos Prates.
Karlos Prates va chempionlik poygasi tafsilotlari
Ko‘rsatkich
Jangchi va kelishuv tafsilotlari
Jangchi
Karlos Prates («The Nightmare», Braziliya)
Vazn toifasi
Yarim o‘rta vazn (Welterweight) — 1-raqamli da’vogar
Yangi shartnoma
UFC bilan 8 ta janglik uzoq muddatli bitim
Keyingi raqib
Divizionning amaldagi chempioni Islam Maxachev
Asosiy raqobatchi holati
Maykl Morales (Pratesning fikricha, unga yana 1 ta g‘alaba kerak)
Morales masalasi va oktagon chetidagi signal
Prates mag‘lubiyatsiz odimlayotgan yana bir da’vogar Maykl Moralesning kamarga bo‘lgan imkoniyatlari haqida to‘xtalib, u avval reytingning yuqori qismidagi kuchli jangchilardan birini sinovdan o‘tkazishi kerakligini ta’kidladi:
"Morales kamargacha yana bitta jang o‘tkazishi lozim — balki Belal Muhammad yoki kuchli beshlikdagi boshqa nomzod bilan. Unga yana bir yorqin g‘alaba kerak."
Eslatib o‘tamiz, Karlos Prates o‘tgan dam olish kuni Islam Maxachev va Yen Machado Gerri o‘rtasidagi keskin to‘qnashuvni bevosita oktagon yonidan kuzatib borgan hamda navbatdagi raqib aynan o‘zi bo‘lishini ochiq ko‘rsatgan edi.
Sizningcha, xavfli zarba ustasi Karlos Prates yarim o‘rta vazn toifasida Islam Maxachevga jiddiy muammo tug‘dirib, chempionlik kamarini tortib olishga qodirmi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va MMA ixlosmandlariga ushbu qaynoq yangilikni darhol ulashing!
…