Maxachevga qarshi jang: Karlos Prates UFC bilan yangi shartnoma imzoladi

·25·Sport
Maxachevga qarshi jang: Karlos Prates UFC bilan yangi shartnoma imzoladi
Qisqacha

Karlos Prates UFC bilan 8 ta jangga mo'ljallangan shartnoma imzolab, amaldagi chempion Islam Maxachevga qarshi chempionlik jangini kafolatlab oldi. «The Nightmare» laqabli braziliyalik jangchi yarim o'rta vazn toifasida 1-raqamli da'vogar hisoblanadi. Pratesning fikricha, Maykl Morales kamarga da'vogarlik qilishdan oldin Belal Muhammad yoki kuchli beshlikdagi boshqa jangchi ustidan yana bir g'alaba qozonishi kerak.

UFC yarim o‘rta vazn toifasida kuchlar nisbati keskin o‘zgarmoqda. Reytingning 1-raqamli da’vogari, «Dahshat» (The Nightmare) laqabi bilan tanilgan braziliyalik nokautchi Karlos Prates promoushen bilan 8 ta jangga mo‘ljallangan katta shartnomaga qo‘l qo‘ydi va amaldagi chempion Islam Maxachevga qarshi chempionlik bahsini kafolatlab oldi. Oktagon chetidagi kuzatuvlardan so‘ng braziliyalik yulduz qanday shov-shuvli rejalarini ochiqladi?

«Birinchi jangim kamar uchun bo‘ladi»: Pratesning bayonoti

Ariel Xelvani bilan suhbatda Karlos Prates UFC rahbariyatidan rasmiy kafolat olganini tasdiqladi:

"Men chempionlik uchun navbatdagi da’vogarman, eng muhimi shu! UFC bilan sakkizta janglik yangi uzoq muddatli shartnoma imzoladim va ushbu bitimdagi ilk to‘qnashuvim to‘g‘ridan to‘g‘ri chempionlik jangi bo‘ladi.", - dedi Karlos Prates.

Karlos Prates va chempionlik poygasi tafsilotlari

Ko‘rsatkich

Jangchi va kelishuv tafsilotlari

Jangchi

Karlos Prates («The Nightmare», Braziliya)

Vazn toifasi

Yarim o‘rta vazn (Welterweight) — 1-raqamli da’vogar

Yangi shartnoma

UFC bilan 8 ta janglik uzoq muddatli bitim

Keyingi raqib

Divizionning amaldagi chempioni Islam Maxachev

Asosiy raqobatchi holati

Maykl Morales (Pratesning fikricha, unga yana 1 ta g‘alaba kerak)

Morales masalasi va oktagon chetidagi signal

Prates mag‘lubiyatsiz odimlayotgan yana bir da’vogar Maykl Moralesning kamarga bo‘lgan imkoniyatlari haqida to‘xtalib, u avval reytingning yuqori qismidagi kuchli jangchilardan birini sinovdan o‘tkazishi kerakligini ta’kidladi:

"Morales kamargacha yana bitta jang o‘tkazishi lozim — balki Belal Muhammad yoki kuchli beshlikdagi boshqa nomzod bilan. Unga yana bir yorqin g‘alaba kerak."

Eslatib o‘tamiz, Karlos Prates o‘tgan dam olish kuni Islam Maxachev va Yen Machado Gerri o‘rtasidagi keskin to‘qnashuvni bevosita oktagon yonidan kuzatib borgan hamda navbatdagi raqib aynan o‘zi bo‘lishini ochiq ko‘rsatgan edi.

Sizningcha, xavfli zarba ustasi Karlos Prates yarim o‘rta vazn toifasida Islam Maxachevga jiddiy muammo tug‘dirib, chempionlik kamarini tortib olishga qodirmi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va MMA ixlosmandlariga ushbu qaynoq yangilikni darhol ulashing!

Carlos PratesIslam MakhachevUFCMichael MoralesBelal Muhammad
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dana Uayt Chimayevning qachon qaytishi haqidagi savolga qanday javob berdi?Dana Uayt Chimayevning qachon qaytishi haqidagi savolga qanday javob berdi?Bugun, 10:02«Al-Qodisiya» 61 million yevroga Tijani Reyndersni sotib oldi«Al-Qodisiya» 61 million yevroga Tijani Reyndersni sotib oldiBugun, 09:56Sergey Lushan «Mash’al»dagi og‘ir inqiroz va maoshsiz yarim yil haqida gapirdiSergey Lushan «Mash’al»dagi og‘ir inqiroz va maoshsiz yarim yil haqida gapirdiBugun, 06:34Mirjalol Qosimov OKMKning ketma-ket uchinchi mag‘lubiyatiga izoh berdi...Mirjalol Qosimov OKMKning ketma-ket uchinchi mag‘lubiyatiga izoh berdi...Bugun, 06:27Jahongir O‘rozovning debyutida «Rubin» «Spartak»ni mag‘lub etdiJahongir O‘rozovning debyutida «Rubin» «Spartak»ni mag‘lub etdiBugun, 06:22Xoldorxonov benefisi: «Andijon» safarda «Mash’al»ni mag‘lub etdiXoldorxonov benefisi: «Andijon» safarda «Mash’al»ni mag‘lub etdiBugun, 06:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi