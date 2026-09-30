Feruza Kazakova Osiyo o‘yinlarida bronza medalini qo‘lga kiritdi

·38·Sport
Feruza Kazakova Osiyo o‘yinlarida bronza medalini qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Feruza Kazakova Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida -51 kg vazn toifasida bronza medalini qo‘lga kiritdi.
  • U chorakfinalda Shimoliy Koreya vakili An Kum Byolni 5:0 hisobida mag‘lub etib, yarimfinalga yo‘l oldi.
  • Yarimfinalda amaldagi Olimpiada chempioni, xitoylik Yu Vu ga qarshi jangda mag‘lub bo‘lgani unga kamida bronza medalini taqdim etdi.
  • Kazakovaning ushbu yutug‘i O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga navbatdagi medalni qo‘shdi.

O‘zbekiston milliy jamoasi a’zosi Feruza Kazakova Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida bronza medaliga sazovor bo‘ldi. -51 kg vazn toifasida ringga ko‘tarilgan bokschimiz yarimfinalgacha ishonchli yetib bordi va mamlakat delegatsiyasi hisobiga navbatdagi medalni qo‘shdi.

Kazakova uchun musobaqaning eng muhim janglaridan biri yarimfinalda o‘tdi. O‘zbekistonlik bokschi final yo‘llanmasi uchun amaldagi Olimpiada chempioni, xitoylik Yu Vuga qarshi bahs olib bordi.

Murosasiz kechgan jangda Feruza bor imkoniyatini ishga solganiga qaramay, raqibiga imkoniyatni boy berdi. Shu tariqa u finalga chiqa olmadi, ammo yarimfinalga yetib borgani unga bronza medalini kafolatladi.

Chorakfinalda ishonchli g‘alaba

Feruza Kazakova musobaqani chorakfinal bosqichidan boshladi.

Ushbu bosqichda uni Shimoliy Koreya vakili An Kum Byol kutib oldi. O‘zbekistonlik bokschi bahs davomida ustunlikni o‘z tomonida saqlab, hakamlarning yakdil qarori bilan 5:0 hisobida g‘alaba qozondi.

Bu natija Kazakovaga yarimfinal yo‘llanmasini taqdim etdi va uni kamida bronza medali sohibi sifatida kafolatladi.

Yarimfinalda Olimpiada chempioniga qarshi

Final sari yo‘lda Kazakovaning raqibi yanada jiddiy edi.

O‘zbekistonlik bokschi yarimfinalda amaldagi Olimpiada chempioni Yu Vu bilan ringga ko‘tarildi. Jang murosasiz va keskin kurash ostida o‘tdi.

Kazakova raqibiga qarshi munosib qarshilik ko‘rsatishga harakat qildi, ammo yakunda xitoylik bokschi g‘alabaga erishib, final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.

Shu bilan Feruza Kazakovaning Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlaridagi ishtiroki yarimfinalda yakunlandi.

O‘zbekiston xazinasiga yana bir medal

Finalga chiqish imkoniyati qo‘ldan boy berilgan bo‘lsa-da, Kazakova uchun musobaqa medalsiz qolmadi.

Feruza Kazakova — Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining bronza medali sohibi.

Bokschimiz chorakfinaldagi ishonchli g‘alabasi orqali yarimfinalga chiqdi va shu tariqa O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga yana bir sovrinni qo‘shdi.

Kazakovaning natijasi mamlakatimiz boks jamoasining Osiyo o‘yinlaridagi medallar xazinasini yanada boyitdi.

U uchun oltin medal uchun kurashish imkoniyati yakunlangan bo‘lsa-da, katta musobaqani Osiyo o‘yinlari sovrindori sifatida yakunlash muhim natija bo‘ldi.

Feruza KazakovaAichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlariYu Vu
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘rt bokschimiz final uchun ringga chiqadi: janglar vaqti ma’lumTo‘rt bokschimiz final uchun ringga chiqadi: janglar vaqti ma’lumKecha 17:30Feruza Kazakova g‘alaba qozonib, yarimfinalda Olimpiada chempioniga ro‘baro‘ keldiFeruza Kazakova g‘alaba qozonib, yarimfinalda Olimpiada chempioniga ro‘baro‘ keldi28 sentabr 08:48Feruza Kazakova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarini shov-shuvli g‘alaba bilan boshladiFeruza Kazakova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarini shov-shuvli g‘alaba bilan boshladi24 sentabr 11:28Feruza Kazakova Xitoydagi Jahon kubogida nemis raqibasini taslim etdiFeruza Kazakova Xitoydagi Jahon kubogida nemis raqibasini taslim etdi18 iyun 15:16O‘zbekistonning to‘rt bokschisi Osiyo o‘yinlari yarimfinalidaO‘zbekistonning to‘rt bokschisi Osiyo o‘yinlari yarimfinalida28 sentabr 17:14To‘rtinchi kun dramasi va 4 ta yangi bronza: O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 14-o‘ringa tushdiTo‘rtinchi kun dramasi va 4 ta yangi bronza: O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 14-o‘ringa tushdi23 sentabr 19:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi