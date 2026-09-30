Feruza Kazakova Osiyo o‘yinlarida bronza medalini qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Feruza Kazakova Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida -51 kg vazn toifasida bronza medalini qo‘lga kiritdi.
- U chorakfinalda Shimoliy Koreya vakili An Kum Byolni 5:0 hisobida mag‘lub etib, yarimfinalga yo‘l oldi.
- Yarimfinalda amaldagi Olimpiada chempioni, xitoylik Yu Vu ga qarshi jangda mag‘lub bo‘lgani unga kamida bronza medalini taqdim etdi.
- Kazakovaning ushbu yutug‘i O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga navbatdagi medalni qo‘shdi.
O‘zbekiston milliy jamoasi a’zosi Feruza Kazakova Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida bronza medaliga sazovor bo‘ldi. -51 kg vazn toifasida ringga ko‘tarilgan bokschimiz yarimfinalgacha ishonchli yetib bordi va mamlakat delegatsiyasi hisobiga navbatdagi medalni qo‘shdi.
Kazakova uchun musobaqaning eng muhim janglaridan biri yarimfinalda o‘tdi. O‘zbekistonlik bokschi final yo‘llanmasi uchun amaldagi Olimpiada chempioni, xitoylik Yu Vuga qarshi bahs olib bordi.
Murosasiz kechgan jangda Feruza bor imkoniyatini ishga solganiga qaramay, raqibiga imkoniyatni boy berdi. Shu tariqa u finalga chiqa olmadi, ammo yarimfinalga yetib borgani unga bronza medalini kafolatladi.
Chorakfinalda ishonchli g‘alaba
Feruza Kazakova musobaqani chorakfinal bosqichidan boshladi.
Ushbu bosqichda uni Shimoliy Koreya vakili An Kum Byol kutib oldi. O‘zbekistonlik bokschi bahs davomida ustunlikni o‘z tomonida saqlab, hakamlarning yakdil qarori bilan 5:0 hisobida g‘alaba qozondi.
Bu natija Kazakovaga yarimfinal yo‘llanmasini taqdim etdi va uni kamida bronza medali sohibi sifatida kafolatladi.
Yarimfinalda Olimpiada chempioniga qarshi
Final sari yo‘lda Kazakovaning raqibi yanada jiddiy edi.
O‘zbekistonlik bokschi yarimfinalda amaldagi Olimpiada chempioni Yu Vu bilan ringga ko‘tarildi. Jang murosasiz va keskin kurash ostida o‘tdi.
Kazakova raqibiga qarshi munosib qarshilik ko‘rsatishga harakat qildi, ammo yakunda xitoylik bokschi g‘alabaga erishib, final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
Shu bilan Feruza Kazakovaning Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlaridagi ishtiroki yarimfinalda yakunlandi.
O‘zbekiston xazinasiga yana bir medal
Finalga chiqish imkoniyati qo‘ldan boy berilgan bo‘lsa-da, Kazakova uchun musobaqa medalsiz qolmadi.
Feruza Kazakova — Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining bronza medali sohibi.
Bokschimiz chorakfinaldagi ishonchli g‘alabasi orqali yarimfinalga chiqdi va shu tariqa O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga yana bir sovrinni qo‘shdi.
Kazakovaning natijasi mamlakatimiz boks jamoasining Osiyo o‘yinlaridagi medallar xazinasini yanada boyitdi.
U uchun oltin medal uchun kurashish imkoniyati yakunlangan bo‘lsa-da, katta musobaqani Osiyo o‘yinlari sovrindori sifatida yakunlash muhim natija bo‘ldi.
Izohlar 0
…