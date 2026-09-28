Osiyo o‘yinlarida oltin sari qadam: Ertaga 3 nafar bokschimiz final uchun jang qiladi!

·4·Sport
Osiyo o‘yinlarida oltin sari qadam: Ertaga 3 nafar bokschimiz final uchun jang qiladi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo o‘yinlarida yarim final janglari boshlanadi, unda O‘zbekistonning 3 nafar bokschisi, jumladan Abdumalik Xalokov, Fazliddin Erkinboyev va Jahongir Zokirov oltin medal uchun kurashadi.
  • Abdumalik Xalokov (-60 kg) yaponiyalik Shunsuke Kitamotoga, Fazliddin Erkinboyev (-80 kg) hindistonlik Ankushga, Jahongir Zokirov (+90 kg) esa eronlik Amir Esmayeiliga qarshi ringga ko‘tariladi.

Qit’aning eng nufuzli sport anjumani — Osiyo o‘yinlarida boks bahslari eng qizg‘in va hal qiluvchi pallaga kirdi. Ertadan boshlab turnir doirasida yarim final janglari rasman start oladi. O‘zbekiston boks federatsiyasining ma’lum qilishicha, kun davomida terma jamoamizning 3 nafar yetakchi charm qo‘lqop ustasi oltin medal yo‘llanmasi uchun ringga ko‘tariladi. Muxlislarni Abdumalik Xalokov, Fazliddin Erkinboyev va superog‘ir vaznli polvonimiz Jahongir Zokirov ishtirokidagi shiddatli janglar kutmoqda. Bahslar Toshkent vaqti bilan ertalab soat 09:00 da boshlanadi, hamyurtlarimizning ilk to‘qnashuvi esa soat 10:00 da start oladi.

«Final ostonasidagi 3 ta jang, Xalokovning sinovi va Toshkent vaqti»: Kun tartibining 5 ta asosiy nuqtasi

Osiyo o‘yinlari yarim finali va o‘zbek bokschilarining jang jadvali bo‘yicha eng muhim faktlar:

  • 3 nafar bokschi final ostonasida: O‘zbekiston vakillari kun davomida qit’a chempionligi yo‘llanmasi uchun kurashadi;

  • Abdumalik Xalokov ringga chiqadi: -60 kg vaznda jahon va qit’a yetakchisi yaponiyalik raqibiga qarshi bahs olib boradi;

  • Fazliddin Erkinboyevdan navbatdagi qadam: -80 kg vazn toifasida hamyurtimiz Hindiston vakili bilan to‘qnashadi;

  • Superog‘ir vaznda Jahongir Zokirov: +90 kg vaznda o‘zbek og‘ir vazn bahodiri eronlik tajribali bokschiga qarshi jang qiladi;

  • Janglar vaqti e’lon qilindi: Musobaqa dasturi Toshkent vaqti bilan 09:00 da boshlanib, bokschilarimiz 10:00 dan e’tiboran ketma-ket maydonga tushadi.

Osiyo o‘yinlari: O‘zbek bokschilarining yarim final janglari taqvimi

Ertangi kun dasturidan o‘rin olgan juftliklar va janglar vaqti jadvali:

Vazn toifasi

O‘zbekistonlik bokschi

Raqib sportchi va mamlakat

Jang boshlanish vaqti (Toshkent v.)

-60 kg

Abdumalik Xalokov

Shunsuke Kitamoto (Yaponiya)

10:00

-80 kg

Fazliddin Erkinboyev

Ankush (Hindiston)

10:30

+90 kg

Jahongir Zokirov

Amir Esmayeili (Eron)

12:15

Umumiy start

Musobaqaning boshlanishi

Rasmiy yarim final dasturi

09:00

Sport va boks ekspertizasi: Bokschilarimizning finalga chiqish imkoniyatlari qanday?

Boks mutaxassislari, murabbiylar va sport tahlilchilarining bahosi:

  • «Abdumalik Xalokovning yuqori klassi va filigran mahorati»: -60 kg vazn toifasida amaldagi jahon chempioni Abdumalik Xalokov o‘zining betakror texnikasi, oyoqda tezkor harakatlanishi va masofani benuqson his qilishi bilan yaponiyalik Kitamotoga qarshi to‘liq favorit hisoblanadi; raqibning kutilmagan pressingini zararsizlantirish g‘alaba kaliti bo‘ladi;

  • Fazliddin Erkinboyevning jismoniy kuchi: Hindistonlik Ankush agressiv va yopiq boks namoyish etishga urinadi, biroq Erkinboyevning aniq kombinatsion zarbalari va jismoniy chidamliligi unga jangda ustunlikni ta’minlashi kutilmoqda;

  • Og‘ir vazndagi klassik duel: Jahongir Zokirov va Amir Esmayeili o‘rtasidagi bellashuv haqiqiy og‘ir vazn dramasiga aylanishi mumkin; Zokirovning uzun qo‘llari va tezligi eronlik raqibning og‘ir yakka zarbalaridan himoyalanishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Sizningcha, ertaga ringga ko‘tariladigan uchala bokschimiz ham raqiblarini ishonchli yengib, 100 foizlik natija bilan finalga yo‘l ola biladimi? Siz eng ko‘p qaysi vazndagi jangni va nokautni kutyapsiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringiz va bokschilarimizga tilaklaringizni izohlarda yozib qoldiring hamda yarim final taqvimini barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Abdumalik XalokovFazliddin ErkinboyevJahongir ZokirovOsiyo o‘yinlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiMutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:21Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?21 sentabr 10:25Har bir g‘alaba — medal kafolati: o‘zbek bokschilari chorak final jangiga kirishmoqda!Har bir g‘alaba — medal kafolati: o‘zbek bokschilari chorak final jangiga kirishmoqda!26 sentabr 19:46Shahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiShahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:10«Mutlaq chempionlik!»: O‘tkirbek Jo‘rayev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi«Mutlaq chempionlik!»: O‘tkirbek Jo‘rayev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:28Hilola Sobirova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdiHilola Sobirova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdi22 sentabr 15:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi