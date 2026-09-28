Osiyo o‘yinlarida oltin sari qadam: Ertaga 3 nafar bokschimiz final uchun jang qiladi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo o‘yinlarida yarim final janglari boshlanadi, unda O‘zbekistonning 3 nafar bokschisi, jumladan Abdumalik Xalokov, Fazliddin Erkinboyev va Jahongir Zokirov oltin medal uchun kurashadi.
- Abdumalik Xalokov (-60 kg) yaponiyalik Shunsuke Kitamotoga, Fazliddin Erkinboyev (-80 kg) hindistonlik Ankushga, Jahongir Zokirov (+90 kg) esa eronlik Amir Esmayeiliga qarshi ringga ko‘tariladi.
Qit’aning eng nufuzli sport anjumani — Osiyo o‘yinlarida boks bahslari eng qizg‘in va hal qiluvchi pallaga kirdi. Ertadan boshlab turnir doirasida yarim final janglari rasman start oladi. O‘zbekiston boks federatsiyasining ma’lum qilishicha, kun davomida terma jamoamizning 3 nafar yetakchi charm qo‘lqop ustasi oltin medal yo‘llanmasi uchun ringga ko‘tariladi. Muxlislarni Abdumalik Xalokov, Fazliddin Erkinboyev va superog‘ir vaznli polvonimiz Jahongir Zokirov ishtirokidagi shiddatli janglar kutmoqda. Bahslar Toshkent vaqti bilan ertalab soat 09:00 da boshlanadi, hamyurtlarimizning ilk to‘qnashuvi esa soat 10:00 da start oladi.
«Final ostonasidagi 3 ta jang, Xalokovning sinovi va Toshkent vaqti»: Kun tartibining 5 ta asosiy nuqtasi
Osiyo o‘yinlari yarim finali va o‘zbek bokschilarining jang jadvali bo‘yicha eng muhim faktlar:
3 nafar bokschi final ostonasida: O‘zbekiston vakillari kun davomida qit’a chempionligi yo‘llanmasi uchun kurashadi;
Abdumalik Xalokov ringga chiqadi: -60 kg vaznda jahon va qit’a yetakchisi yaponiyalik raqibiga qarshi bahs olib boradi;
Fazliddin Erkinboyevdan navbatdagi qadam: -80 kg vazn toifasida hamyurtimiz Hindiston vakili bilan to‘qnashadi;
Superog‘ir vaznda Jahongir Zokirov: +90 kg vaznda o‘zbek og‘ir vazn bahodiri eronlik tajribali bokschiga qarshi jang qiladi;
Janglar vaqti e’lon qilindi: Musobaqa dasturi Toshkent vaqti bilan 09:00 da boshlanib, bokschilarimiz 10:00 dan e’tiboran ketma-ket maydonga tushadi.
Osiyo o‘yinlari: O‘zbek bokschilarining yarim final janglari taqvimi
Ertangi kun dasturidan o‘rin olgan juftliklar va janglar vaqti jadvali:
Vazn toifasi
O‘zbekistonlik bokschi
Raqib sportchi va mamlakat
Jang boshlanish vaqti (Toshkent v.)
-60 kg
Abdumalik Xalokov
Shunsuke Kitamoto (Yaponiya)
10:00
-80 kg
Fazliddin Erkinboyev
Ankush (Hindiston)
10:30
+90 kg
Jahongir Zokirov
Amir Esmayeili (Eron)
12:15
Umumiy start
Musobaqaning boshlanishi
Rasmiy yarim final dasturi
09:00
Sport va boks ekspertizasi: Bokschilarimizning finalga chiqish imkoniyatlari qanday?
Boks mutaxassislari, murabbiylar va sport tahlilchilarining bahosi:
«Abdumalik Xalokovning yuqori klassi va filigran mahorati»: -60 kg vazn toifasida amaldagi jahon chempioni Abdumalik Xalokov o‘zining betakror texnikasi, oyoqda tezkor harakatlanishi va masofani benuqson his qilishi bilan yaponiyalik Kitamotoga qarshi to‘liq favorit hisoblanadi; raqibning kutilmagan pressingini zararsizlantirish g‘alaba kaliti bo‘ladi;
Fazliddin Erkinboyevning jismoniy kuchi: Hindistonlik Ankush agressiv va yopiq boks namoyish etishga urinadi, biroq Erkinboyevning aniq kombinatsion zarbalari va jismoniy chidamliligi unga jangda ustunlikni ta’minlashi kutilmoqda;
Og‘ir vazndagi klassik duel: Jahongir Zokirov va Amir Esmayeili o‘rtasidagi bellashuv haqiqiy og‘ir vazn dramasiga aylanishi mumkin; Zokirovning uzun qo‘llari va tezligi eronlik raqibning og‘ir yakka zarbalaridan himoyalanishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi.
Sizningcha, ertaga ringga ko‘tariladigan uchala bokschimiz ham raqiblarini ishonchli yengib, 100 foizlik natija bilan finalga yo‘l ola biladimi? Siz eng ko‘p qaysi vazndagi jangni va nokautni kutyapsiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringiz va bokschilarimizga tilaklaringizni izohlarda yozib qoldiring hamda yarim final taqvimini barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…