Kutilmagan sovg‘a: Dunyoning 2-raqamli tennischisi o‘zbekistonlik sportchini hayratda qoldirdi

·34·Sport
Kutilmagan sovg‘a: Dunyoning 2-raqamli tennischisi o‘zbekistonlik sportchini hayratda qoldirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Dunyoning 2-raqamli tennischisi Arina Sobolenko o‘zbekistonlik Kamilla Rahimovaga hashamatli Gucci sumkasini sovg‘a qildi.
  • Bu sovg‘a ijtimoiy tarmoqdagi hazil tariqasidagi muloqotdan boshlangan bo‘lib, Rahimova Sobolenkoning sumkasini maqtab, hazil bilan sovg‘a so‘ragan edi.
  • Sobolenko bu taklifni jiddiy qabul qilib, Rahimovaning kiyinish xonasiga bildirmasdan sumkani qoldirib ketgan.

Tennis yulduzlari o‘rtasidagi samimiy munosabat muxlislar e’tiborini tortdi. WTA reytingida dunyoning ikkinchi raqamli raketka ustasi bo‘lib turgan belaruslik Arina Sobolenko o‘zbekistonlik tennischi Kamilla Rahimovaga hashamatli Gucci sumkasini sovg‘a qildi.

Bu kutilmagan sovg‘a haqida Kamilla Rahimova nufuzli Uimbldon turniri kunlarida suratga olgan maxsus videovlogi orqali muxlislariga so‘zlab berdi.

Barchasi Instagramdagi hazildan boshlandi

Kamillaning aytishicha, bu sovg‘aning tarixi ijtimoiy tarmoqdagi kichik muloqotdan boshlangan:

  • Rahimova Sobolenkoning qisqa videolavhasiga (Stories) munosabat bildirib, uning sumkasi juda chiroyli ekanini yozgan.

  • O‘zaro suhbatda hamyurtimiz hazil tariqasida: «Qachondir menga ham shunaqasini sovg‘a qilasanmi?» deya so‘ragan.

Biroq belarus sportchisi bu hazilni e’tiborsiz qoldirmay, uni haqiqatga aylantirdi va qimmatbaho brend sumkasini Kamillaning kiyinish xonasidagi shkafiga bildirmasdan qo‘yib ketdi.

«Bu qiz juda ham saxovatli!» — Rahimovaning hayrati

Sovg‘ani ko‘rgan Rahimova quvonch va hayratini yashira olmadi:

«Bolalar, bir daqiqa qarab turing, Arina Sobolenko menga nima yuborganini ko‘ring! Bu qiz juda ham saxovatli, boshqa qanday ta’rif berishni ham bilmayman.

Qaranglar, nimaligini o‘zingiz ham ko‘rib turibsiz. Men shunchaki uning storisiga javob berib, sumkasi juda zo‘r ekanini yozgandim va “Qachondir sovg‘a qilasanmi?” deb hazillashgandim. Mana, natijasi!» — deya hikoya qildi Kamilla o‘z vlogida.

WTA reytingidagi holat

Videoda Rahimova do‘stona hissiyotlar og‘ushida Sobolenkoni «dunyoning birinchi raqamli raketkasi» deb atadi.

Aslida esa, hozirgi kunda WTA reytingi peshqadami Qozog‘iston sharafini himoya qilayotgan Yelena Ribakina hisoblanadi. Arina Sobolenko reytingda 2-o‘rinda borayotgan bo‘lsa, Kamilla Rahimova jahon tasnifining 76-pog‘onasidan joy olgan.

Arina SobolenkoKamilla RahimovaWTA reytingiGucci sumka
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sobolenkoni yutish «la’nati»: Arina o‘ziga xos va g‘aroyib statistikaga izoh berdiSobolenkoni yutish «la’nati»: Arina o‘ziga xos va g‘aroyib statistikaga izoh berdi9 avgust 18:13«Rolan Garros-2026»da barcha «Katta dubulg‘a» chempionlari mag‘lub bo‘ldi«Rolan Garros-2026»da barcha «Katta dubulg‘a» chempionlari mag‘lub bo‘ldi4 iyun 01:30To‘qayev Ko‘chmanchilar o‘yinlari g‘oliblarini taqdirladi — milliy sport haqida muhim bayonotTo‘qayev Ko‘chmanchilar o‘yinlari g‘oliblarini taqdirladi — milliy sport haqida muhim bayonot11 sentabr 20:36UFC 331 oldidan dahshatli keskinlik!: Arman Sarukyan va Maurisio Ruffi yuzma-yuz keldiUFC 331 oldidan dahshatli keskinlik!: Arman Sarukyan va Maurisio Ruffi yuzma-yuz keldi19 sentabr 11:53Jastin Getji Islam Maxachevning buyukligi sirini oshkor qildiJastin Getji Islam Maxachevning buyukligi sirini oshkor qildi11 sentabr 07:48Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!8 avgust 07:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi