Markinos Hindistonga qarshi bahsni oltin imkoniyat deb atadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Braziliya terma jamoasi boshidan kechirgan ogʻir mundialdan soʻng yangi tiklanish davrini boshlab yubordi.
- Himoyachi Markinosning fikricha, Hindiston jamoasiga qarshi boʻlajak oʻyin «besh karra chempionlar» uchun yangi bosqichga qadam qoʻyish va oʻz oʻyinini qayta tiklash yoʻlidagi mukammal poydevor vazifasini oʻtaydi.
- Kolkatadagi muxlislarning ulkan ishtiyoqi va iliq kutib olishi jamoaga qoʻshimcha ruh bagʻishlamoqda.
Braziliya terma jamoasi boshidan kechirgan ogʻir mundialdan soʻng oʻzining yangi tiklanish davrini boshlab yubordi. Tajribali himoyachi Markinosning fikricha, Hindiston jamoasiga qarshi boʻlajak oʻyin «besh karra chempionlar» uchun yangi bosqichga qadam qoʻyish va oʻz oʻyinini qayta tiklash yoʻlidagi mukammal poydevor vazifasini oʻtaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
NDTV nashri xabar qilishicha, Kolkatadagi muxlislarning ulkan ishtiyoqi va iliq kutib olishi jamoaga qoʻshimcha ruh bagʻishlamoqda. JCh-2026 turnirining 1/8 finalidagi alamli magʻlubiyatdan keyin boshlangan oʻtish davrida bu kabi oʻrtoqlik uchrashuvlari jamoa uchun muhim ahamiyat kasb etadi.
Yangi sikl va muxlislar daldaBraziliya terma jamoasi JChdan keyin uchta rasmiy va oʻrtoqlik maqomidagi uchrashuvni oʻtkazishga ulgurdi. Bungacha Avstraliyaga qarshi kechgan ikki oʻyinlik bahsda jamoa 1:1 hisobidagi durang qayd etib, ikkinchi uchrashuvda 4:2 hisobida zafar quchgan edi.
Pari Sen-Jermen klubi himoyachisi matbuot anjumanida Hindistondagi muhit jamoa uchun gʻayrioddiy motivatsiya ekanini taʼkidladi. «Bu yerda, ayniqsa mashgʻulotlar va oʻyin davomida koʻrsatilayotgan mehribonlik yangi futbolchilarimiz uchun ham katta turtki boʻladi», dedi u.
Raqibga hurmat va oʻyin oldidan tahlilBraziliya murabbiylar shtabi va futbolchilari raqib tomonning soʻnggi oʻyinlarini sinchkovlik bilan oʻrganib chiqdi. Hindiston terma jamoasi joriy yilda oltita oʻyin oʻtkazishga ulgurgan boʻlib, ularning har bir harakati jiddiy tahlil qilindi.
Markinos Hindiston terma jamoasi sardori va darvozaboni Gurpreet Singh Sandxuning yutuqlariga alohida toʻxtalib oʻtdi. Osmonosti mamlakati vakili ushbu bahsda oʻzining 90-xalqaro oʻyinini oʻtkazishga hozirlanayotgani braziliyalik futbolchida katta taassurot qoldirgan.
Taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, tajribali markaziy himoyachi raqiblarga hech qanday maslahat berishga hojat yoʻqligini, har ikki jamoa ham oʻta professional yondashuvga egaligini qoʻshimcha qildi. Uning fikricha, maydondagi bosim va muxlislarning mehrini ijobiy energiyaga aylantirish muhimdir.
«Biz bu bosimni motivatsiyaga, oʻyinimiz uchun turtki sifatida ishlatishimiz kerak. Muxlislarning issiq munosabati Braziliyani yana choʻqqida ushlab turishimiz uchun xizmat qiladi», deya yakunladi soʻzini Markinos.
Izohlar 0
…