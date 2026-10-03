Markinos Hindistonga qarshi bahsni oltin imkoniyat deb atadi

·19·Sport
Markinos Hindistonga qarshi bahsni oltin imkoniyat deb atadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Braziliya terma jamoasi boshidan kechirgan ogʻir mundialdan soʻng yangi tiklanish davrini boshlab yubordi.
  • Himoyachi Markinosning fikricha, Hindiston jamoasiga qarshi boʻlajak oʻyin «besh karra chempionlar» uchun yangi bosqichga qadam qoʻyish va oʻz oʻyinini qayta tiklash yoʻlidagi mukammal poydevor vazifasini oʻtaydi.
  • Kolkatadagi muxlislarning ulkan ishtiyoqi va iliq kutib olishi jamoaga qoʻshimcha ruh bagʻishlamoqda.

Braziliya terma jamoasi boshidan kechirgan ogʻir mundialdan soʻng oʻzining yangi tiklanish davrini boshlab yubordi. Tajribali himoyachi Markinosning fikricha, Hindiston jamoasiga qarshi boʻlajak oʻyin «besh karra chempionlar» uchun yangi bosqichga qadam qoʻyish va oʻz oʻyinini qayta tiklash yoʻlidagi mukammal poydevor vazifasini oʻtaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

NDTV nashri xabar qilishicha, Kolkatadagi muxlislarning ulkan ishtiyoqi va iliq kutib olishi jamoaga qoʻshimcha ruh bagʻishlamoqda. JCh-2026 turnirining 1/8 finalidagi alamli magʻlubiyatdan keyin boshlangan oʻtish davrida bu kabi oʻrtoqlik uchrashuvlari jamoa uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Yangi sikl va muxlislar dalda

Braziliya terma jamoasi JChdan keyin uchta rasmiy va oʻrtoqlik maqomidagi uchrashuvni oʻtkazishga ulgurdi. Bungacha Avstraliyaga qarshi kechgan ikki oʻyinlik bahsda jamoa 1:1 hisobidagi durang qayd etib, ikkinchi uchrashuvda 4:2 hisobida zafar quchgan edi.

Pari Sen-Jermen klubi himoyachisi matbuot anjumanida Hindistondagi muhit jamoa uchun gʻayrioddiy motivatsiya ekanini taʼkidladi. «Bu yerda, ayniqsa mashgʻulotlar va oʻyin davomida koʻrsatilayotgan mehribonlik yangi futbolchilarimiz uchun ham katta turtki boʻladi», dedi u.

Raqibga hurmat va oʻyin oldidan tahlil

Braziliya murabbiylar shtabi va futbolchilari raqib tomonning soʻnggi oʻyinlarini sinchkovlik bilan oʻrganib chiqdi. Hindiston terma jamoasi joriy yilda oltita oʻyin oʻtkazishga ulgurgan boʻlib, ularning har bir harakati jiddiy tahlil qilindi.

Markinos Hindiston terma jamoasi sardori va darvozaboni Gurpreet Singh Sandxuning yutuqlariga alohida toʻxtalib oʻtdi. Osmonosti mamlakati vakili ushbu bahsda oʻzining 90-xalqaro oʻyinini oʻtkazishga hozirlanayotgani braziliyalik futbolchida katta taassurot qoldirgan.

Taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, tajribali markaziy himoyachi raqiblarga hech qanday maslahat berishga hojat yoʻqligini, har ikki jamoa ham oʻta professional yondashuvga egaligini qoʻshimcha qildi. Uning fikricha, maydondagi bosim va muxlislarning mehrini ijobiy energiyaga aylantirish muhimdir.

«Biz bu bosimni motivatsiyaga, oʻyinimiz uchun turtki sifatida ishlatishimiz kerak. Muxlislarning issiq munosabati Braziliyani yana choʻqqida ushlab turishimiz uchun xizmat qiladi», deya yakunladi soʻzini Markinos.

BraziliyaMarkinosHindistonFutbolOrtoqlik oʻyini
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Braziliya terma jamoasi Hindistondagi oʻrtoqlik oʻyini oldidan xavfsizlikni kuchaytirdiBraziliya terma jamoasi Hindistondagi oʻrtoqlik oʻyini oldidan xavfsizlikni kuchaytirdiKecha 12:12Estevao Braziliya terma jamoasiga qaytdi va JChdagi omadsizlikni esladiEstevao Braziliya terma jamoasiga qaytdi va JChdagi omadsizlikni esladi23 sentabr 00:55Karlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyati yakunlanganini tasdiqladiKarlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyati yakunlanganini tasdiqladi14 sentabr 17:51Eng antiqa hiyla: Braziliyalik atlet birdaniga 11 ta homiyning pulini qanday oldi?Eng antiqa hiyla: Braziliyalik atlet birdaniga 11 ta homiyning pulini qanday oldi?10 sentabr 09:32Neymar Santos muxlislarini tanqid qildi: Agar yomon kayfiyatda boʻlsangiz, uyda oʻtiringNeymar Santos muxlislarini tanqid qildi: Agar yomon kayfiyatda boʻlsangiz, uyda oʻtiring14 avgust 11:59Neymar faoliyatini yakunlashi mumkinligiga ishora qildiNeymar faoliyatini yakunlashi mumkinligiga ishora qildi4 avgust 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi