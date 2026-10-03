NYT: Rossiya Ukraina energetika tizimiga keng ko‘lamli hujumlar rejasini tuzgan bo‘lishi mumkin

·40·Dunyo
NYT: Rossiya Ukraina energetika tizimiga keng ko‘lamli hujumlar rejasini tuzgan bo‘lishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • The New York Times nashri Ukraina rasmiylari qo'liga tushgan hujjatga asoslanib, Rossiya Ukraina energetika tizimini ishdan chiqarishga qaratilgan keng ko'lamli hujumlar rejasini ishlab chiqqan bo'lishi mumkinligini xabar qildi.
  • Hujjatda Ukraina energetika infratuzilmasiga raketa, boshqariladigan aviabombalar va dronlar bilan uch bosqichda zarba berish rejasi bayon etilgan bo'lib, asosiy maqsad Kiyev, Xarkov va Odessa kabi yirik shaharlarda elektr energiyasi va issiqlik ta’mi…

Rossiya Ukraina energetika tizimini ishdan chiqarishga qaratilgan keng ko‘lamli hujumlar rejasini ishlab chiqqan bo‘lishi mumkin. Bu haqda The New York Times nashri Ukraina rasmiylari qo‘liga kelib tushgan hujjatga tayanib xabar berdi. Biroq nashr hujjatning haqiqiyligini mustaqil ravishda tasdiqlay olmagan.

Ma’lum qilinishicha, Ukraina energetika vaziri Denis Shmigal sentyabr oyi oxirida hujjatni Yevropaning ikki siyosatchisiga ko‘rsatgan. Hujjatda Ukraina energetika infratuzilmasiga raketa, boshqariladigan aviabombalar va dronlar bilan uch bosqichda zarba berish rejasi bayon etilgan.

Birinchi bosqichda mamlakatning g‘arbiy chegaralari yaqinidagi elektr podstansiyalariga hujum qilish orqali Yevropadan elektr energiyasi import qilish imkoniyatini cheklash ko‘zda tutilgan. Ikkinchi bosqichda gidroelektr stansiyalari, uchinchi bosqichda esa Ukraina nazoratidagi uchta atom elektr stansiyasini elektr tarmog‘iga ulab turuvchi podstansiyalar nishonga olinishi aytilgan.

Hujjatdagi ma’lumotlarga ko‘ra, rejaning asosiy maqsadi Kiyev, Xarkov va Odessa kabi yirik shaharlarda elektr energiyasi va issiqlik ta’minotini 90 foizgacha qisqartirish, shuningdek, kanalizatsiya tizimlariga jiddiy zarar yetkazish orqali gumanitar inqiroz keltirib chiqarishdan iborat.

Nashr yozishicha, rejada Ukrainadagi qariyb 15 gigavatt elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvatini ishdan chiqarish maqsad qilingan. Bu mamlakat 2026 yil yozining oxirida ega bo‘lgan ishlab chiqarish quvvatiga deyarli teng.

Ukraina rasmiylari energetika infratuzilmasiga hujumlar qish mavsumida elektr energiyasi, isitish va suv ta’minotida jiddiy muammolar keltirib chiqarishidan xavotir bildirmoqda. Biroq hujjatdagi reja amalga oshiriladimi yoki yo‘qmi, hozircha aniq emas.

Rossiya-Ukraina urushiUkraina energetika tizimiThe New York TimesDenis Shmigal
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nega Mujtabo Xomanaiy otasining dafn marosimida qatnashmadi?Nega Mujtabo Xomanaiy otasining dafn marosimida qatnashmadi?5 iyul 21:15AQSh Hormuz bo‘g‘ozidan kemalar o‘tishini ta’minlamoqdaAQSh Hormuz bo‘g‘ozidan kemalar o‘tishini ta’minlamoqda1 iyun 14:15Yevropa Rossiya bilan bog‘liq yangi xavfdan ogohlantirildiYevropa Rossiya bilan bog‘liq yangi xavfdan ogohlantirildi19 sentabr 08:27Donald Tramp Moskva va Kiyev o‘rtasidagi sensatsion kelishuvni e’lon qildiDonald Tramp Moskva va Kiyev o‘rtasidagi sensatsion kelishuvni e’lon qildi14 sentabr 23:01«Abadiy yechim kerak»: Zelenskiy AQSHning energetika sulhi bo‘yicha taklifiga qat’iy shart qo‘ydi«Abadiy yechim kerak»: Zelenskiy AQSHning energetika sulhi bo‘yicha taklifiga qat’iy shart qo‘ydi15 sentabr 11:30KXDRning 120 raketali bo‘linmasi Rossiyaga yo‘l olgani aytildiKXDRning 120 raketali bo‘linmasi Rossiyaga yo‘l olgani aytildi6 avgust 09:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota