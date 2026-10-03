Olimlar xavotirda: Yerda suv zaxiralari kamayib, suv aylanishi beqarorlashmoqda

·50·Dunyo
Olimlar xavotirda: Yerda suv zaxiralari kamayib, suv aylanishi beqarorlashmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Butunjahon meteorologiya tashkiloti (JMT) hisobotiga ko‘ra, 2025 yilda dunyo hududlarining 42 foizida suv zaxiralari tarixiy o‘rtacha ko‘rsatkichdan past bo‘lgan.
  • Iqlim o‘zgarishi sababli Yerda suv aylanishi beqarorlashib, quruqlikdagi suv zaxiralari 2016 yildan beri global miqyosda kamayib bormoqda.
  • Muzliklarning qisqarishi ham davom etib, kelajakda suv tanqisligi xavfini oshirmoqda.
  • Ayniqsa, Osiyo va Afrikada suv bilan bog‘liq ekstremal hodisalar va o‘limlar ko‘paygan.

Butunjahon meteorologiya tashkiloti (JMT) hisobotiga ko‘ra, Yerda suv aylanishi tobora beqaror bo‘lib, ayrim hududlarda qurg‘oqchilik, boshqalarida esa kuchli suv toshqinlari kuzatilmoqda. Iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq bu jarayon chuchuk suv zaxiralariga ham ta’sir qilmoqda. Bu haqda CNN xabar berdi.

JMTning 2025 yilgi suv resurslari holati haqidagi hisoboti 17 sentyabr kuni e’lon qilingan. Unda sun’iy yo‘ldosh kuzatuvlari va boshqa ma’lumotlar asosida Yer yuzidagi daryolar, ko‘llar, yerosti suvlari, muzliklar, qor va tuproqda saqlanadigan chuchuk suv zaxiralari o‘rganilgan.

Hisobotga ko‘ra, quruqlikdagi suv zaxiralari global miqyosda taxminan 2016 yildan beri kamayib bormoqda. 2025 yilda dunyo hududlarining 42 foizida suv zaxiralari tarixiy o‘rtacha ko‘rsatkichdan past bo‘lgan. O‘tgan yil daryolar oqimi bo‘yicha so‘nggi 35 yildagi eng qurg‘oqchil yillardan biri sifatida qayd etilgan.

Muzliklarning qisqarishi ham davom etmoqda. 2025 yilda barcha muzlik mintaqalarida ketma-ket to‘rtinchi yil sezilarli muz yo‘qotilishi kuzatilgan. Bu esa kelajakda suv tanqisligi va dengiz sathining ko‘tarilishi bilan bog‘liq xavflarni kuchaytirishi mumkin.

Suv aylanishidagi beqarorlikning oqibatlari Osiyo va Afrikada ayniqsa sezilmoqda. JMT ma’lumotlariga ko‘ra, so‘nggi besh yilda ushbu ikki mintaqa suv bilan bog‘liq qayd etilgan ekstremal hodisalarning kamida yarmini va ular oqibatida yuz bergan o‘limlarning 80 foizdan ortig‘ini tashkil etgan.

Mutaxassislar suv resurslarini muntazam kuzatish, ma’lumot almashish va mavjud zaxiralardan oqilona foydalanish zarurligini ta’kidlamoqda. Hisobot mualliflari suv aylanishidagi o‘zgarishlarni aniq baholash va ularning oqibatlariga tayyorlanish uchun ayrim hududlarda kuzatuv ma’lumotlarini yanada yaxshilash kerakligini qayd etgan.

JMT 2025 su resurslari hisobotisu aylanishi beqarorligimuzliklar qisqarishiqurg‘oqlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SI ilm-fanni yo‘q qilmoqda!: Dunyoning 25 nafar eng kuchli matematigi shoshilinch bong urdiSI ilm-fanni yo‘q qilmoqda!: Dunyoning 25 nafar eng kuchli matematigi shoshilinch bong urdi12 sentabr 16:09Dunyodagi chuchuk suv zaxiralari: ushbu reytingda qaysi davlat yetakchi?Dunyodagi chuchuk suv zaxiralari: ushbu reytingda qaysi davlat yetakchi?6 avgust 09:4838 milliard dollar: Kongress AQSHning Eronga qarshi urush xarajatlarini oshkor qildi38 milliard dollar: Kongress AQSHning Eronga qarshi urush xarajatlarini oshkor qildi16 sentabr 08:34Global neft zaxiralari so‘nggi sakkiz yildagi eng past darajadaGlobal neft zaxiralari so‘nggi sakkiz yildagi eng past darajada5 may 22:44Tramp Eronga berilishi kutilayotgan katta zarbani nega kechiktirdi?Tramp Eronga berilishi kutilayotgan katta zarbani nega kechiktirdi?26 iyul 08:57El-Nino xavfi: Akulalar yangi hududlarga bostirib kelmoqdaEl-Nino xavfi: Akulalar yangi hududlarga bostirib kelmoqda2 avgust 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota