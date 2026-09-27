O‘zbekiston 20 ochko bilan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi chempioniga aylandi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqand mezbonlik qilgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston erkaklar milliy terma jamoasi 20 ochko bilan chempionlikni qo‘lga kiritdi.
- Muhiddin Madaminovning so‘nggi turda Ukrainaga qarshi hal qiluvchi g‘alabasi jamoaga ustunlikni taqdim etdi.
- Bu O‘zbekistonning so‘nggi 4 yil ichida ikkinchi Olimpiada oltin medalini qo‘lga kiritishi bo‘ldi.
Samarqand shahri mezbonlik qilgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi O‘zbekiston erkaklar milliy terma jamoasining mislsiz g‘alabasi bilan tarix sahifalariga kirdi. 11-turning hal qiluvchi bahslarida asosiy raqobatchi Hindiston jamoasining Vengriya bilan 2:2 hisobida durang o‘ynab, ochkolari sonini 18 tada to‘xtatishi vakillarimiz chempionligini muddatidan avval matematik jihatdan kafolatlagan edi. Biroq yigitlarimiz chempionlik ruhida to‘xtab qolmay, kuchli Ukraina terma jamoasini 2,5 : 1,5 hisobida mag‘lub etdi va umumiy ochkolarini 20 taga yetkazib, oltin medallarni mutlaq peshqadam sifatida tantana qildi.
Sobiq jahon chempioni Rustam Qosimjonov murabbiyligidagi bosh termamiz turnir davomida Hindiston (2,5:1,5), Xitoy (3:1), birinchi raqamli saralangan AQSH hamda Armaniston (3,5:0,5) kabi jahon grandlarini yakson qilib, 2022 yilgi Chennai muvaffaqiyatini takrorladi va so‘nggi 4 yil ichida ikkinchi bor Olimpiada shohsupasining eng yuqori cho‘qqisiga ko‘tarildi.
«20 ochko, Ukrainaning taslimi va tarixiy ikkinchi oltin»: Samarqand triumfining 5 ta asosiy nuqtasi
Olimpiadaning so‘nggi 11-turi va O‘zbekiston jamoalarining ko‘rsatgan natijalaridan eng muhim rasmiy ko‘rsatkichlar:
20 ochko bilan mutlaq chempionlik: O‘zbekiston erkaklar bosh jamoasi Ukrainani 2,5 : 1,5 hisobida yengib, turnirni 20 ochko bilan 1-o‘rinda yakunladi;
Madaminovning hal qiluvchi g‘alabasi: Boshqa uch taxtada durang qayd etilgan bir pallada, Muhiddin Madaminov Roman Degtiarovni 1:0 hisobida taslim etib, bahs taqdirini hal qildi;
Hindiston 18 ochkoda to‘xtadi: Ta’qibchi Hindistonning Vengriya bilan 2:2 hisobidagi durangi chempionlik masalasini muddatidan avval O‘zbekiston foydasiga hal etdi;
O‘zbekiston-3 jamoalarining yorqin ishtiroki: O‘zbekiston-3 erkaklar jamoasi Andorrani (2,5:1,5), ayollar toifasidagi O‘zbekiston-3 esa JARni (3,5:0,5) yirik hisobda mag‘lub etdi;
Ayollar termasining qiyin bahsi: Ayollar bosh terma jamoasi kuchli Armanistonga 1:3 hisobida imkoniyatni boy berdi.
46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: 11-turdagi barcha taxtalar natijalari (To‘liq tasnif)
Samarqanddagi hal qiluvchi so‘nggi turda O‘zbekiston terma jamoalari qayd etgan shaxsiy va jamoaviy bahslar jadvali:
Terma jamoalar va toifalar
1-taxta
2-taxta
3-taxta
4-taxta
Yakuniy hisob
O‘zbekiston — Ukraina (Erkaklar)
N.Abdusattorov — I.Kovalenko (0,5 : 0,5)
V.Ivanchuk — J.Sindarov (0,5 : 0,5)
N.Yakubboyev — I.Samunenkov (0,5 : 0,5)
R.Degtiarov — M.Madaminov (0 : 1)
2,5 : 1,5 (Oltin!)
Xitoy — O‘zbekiston-2 (Erkaklar)
Ding Lijeng — J.Vahidov (0,5 : 0,5)
A.Abdisalimov — Vey Yi (0 : 1)
Yu Yangyi — M.Suyarov (1 : 0)
H.Begmuratov — Xu Xiangyu (0,5 : 0,5)
3 : 1
Andorra — O‘zbekiston-3 (Erkaklar)
O.Aguado — S.Saydaliyev (0,5 : 0,5)
A.Rahmatullayev — S.Veganzoses (1 : 0)
D.Anadon — M.Abdurahmonov (0 : 1)
A.Omonov — E.Giu (0 : 1)
1,5 : 2,5
Armaniston — O‘zbekiston (Ayollar)
L.Mkrtchyan — A.Hamdamova (1 : 0)
G.Tohirjonova — M.Mkrtchyan (0 : 1)
E.Daneliyan — U.Omonova (0,5 : 0,5)
G.Karimova — S.Gaboyan (0,5 : 0,5)
3 : 1
O‘zbekiston-2 — Isroil (Ayollar)
N.Yakubboyeva — M.Yefroimski (0 : 1)
N.Orian — M.Malikova (0,5 : 0,5)
M.Halilova — O.Gutmaker (bahs bormoqda)
V.Chernyak — A.Salimova (0,5 : 0,5)
1 : 2 (LIVE)
O‘zbekiston-3 — JAR (Ayollar)
Z.Aktamova — Sh.Badenxorst (0,5 : 0,5)
A.Solomons — M.Bobomurodova (0 : 1)
B.Shokirjonova — X.Nel (1 : 0)
S.Masango — O.Shahzodova (0 : 1)
3,5 : 0,5
Shaxmat ekspertizasi: Nega O‘zbekistonning 20 ochkolik g‘alabasi betakror hodisa?
Xalqaro grossmeysterlar, shaxmat nazariyotchilari va yetakchi sharhlovchilarning xulosalari:
«Madaminovning chempionlik partiyasi»: Ukrainaga qarshi bellashuvda birinchi uch taxtada murosasiz duranglar qayd etilayotgan pallada 4-taxtada Muhiddin Madaminovning qora donalarda Roman Degtiarov ustidan qozongan g‘alabasi jamoaning zaxira kuchi va barcha taxtalar teng kuchli ekanini yana bir bor isbotladi;
Chennai, Budapesht va Samarqand trilogiyasi: So‘nggi uchta Olimpiadada ikkita oltin (2022, 2026) va bitta bronza (2024) olinishi dunyo shaxmatida O‘zbekiston davri boshlanganini rasman tasdiqlaydi; bunday yuqori barqarorlikni zamonaviy shaxmatda hech qaysi terma namoyish eta olmagan edi;
Yoshlar maktabining mislsiz zaxirasi: O‘zbekistonning 2- va 3-tarkiblarining ham Xitoy, Andorra va JAR termalari bilan mardonavor kurashishi mamlakatda intellektual avlodning poydevori mustahkamligini ko‘rsatadi.
Sizningcha, Samarqanddagi 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindarov yoki Muhiddin Madaminov — qaysi grossmeysterimiz jamoa g‘alabasiga eng katta hissa qo‘shdi? Yurtimiz shaxmatchilarining 4 yil ichida ikkinchi bor jahon tojini kiyishi haqidagi samimiy tabrik va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy g‘ururimiz bo‘lgan ushbu tarixiy maqolani barcha shaxmat ixlosmandlari bilan faol baham ko‘ring!
Izohlar 0
…