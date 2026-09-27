O‘zbekiston 20 ochko bilan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi chempioniga aylandi!

·86·Sport
O‘zbekiston 20 ochko bilan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi chempioniga aylandi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samarqand mezbonlik qilgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston erkaklar milliy terma jamoasi 20 ochko bilan chempionlikni qo‘lga kiritdi.
  • Muhiddin Madaminovning so‘nggi turda Ukrainaga qarshi hal qiluvchi g‘alabasi jamoaga ustunlikni taqdim etdi.
  • Bu O‘zbekistonning so‘nggi 4 yil ichida ikkinchi Olimpiada oltin medalini qo‘lga kiritishi bo‘ldi.

Samarqand shahri mezbonlik qilgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi O‘zbekiston erkaklar milliy terma jamoasining mislsiz g‘alabasi bilan tarix sahifalariga kirdi. 11-turning hal qiluvchi bahslarida asosiy raqobatchi Hindiston jamoasining Vengriya bilan 2:2 hisobida durang o‘ynab, ochkolari sonini 18 tada to‘xtatishi vakillarimiz chempionligini muddatidan avval matematik jihatdan kafolatlagan edi. Biroq yigitlarimiz chempionlik ruhida to‘xtab qolmay, kuchli Ukraina terma jamoasini 2,5 : 1,5 hisobida mag‘lub etdi va umumiy ochkolarini 20 taga yetkazib, oltin medallarni mutlaq peshqadam sifatida tantana qildi.

Sobiq jahon chempioni Rustam Qosimjonov murabbiyligidagi bosh termamiz turnir davomida Hindiston (2,5:1,5), Xitoy (3:1), birinchi raqamli saralangan AQSH hamda Armaniston (3,5:0,5) kabi jahon grandlarini yakson qilib, 2022 yilgi Chennai muvaffaqiyatini takrorladi va so‘nggi 4 yil ichida ikkinchi bor Olimpiada shohsupasining eng yuqori cho‘qqisiga ko‘tarildi.

«20 ochko, Ukrainaning taslimi va tarixiy ikkinchi oltin»: Samarqand triumfining 5 ta asosiy nuqtasi

Olimpiadaning so‘nggi 11-turi va O‘zbekiston jamoalarining ko‘rsatgan natijalaridan eng muhim rasmiy ko‘rsatkichlar:

  • 20 ochko bilan mutlaq chempionlik: O‘zbekiston erkaklar bosh jamoasi Ukrainani 2,5 : 1,5 hisobida yengib, turnirni 20 ochko bilan 1-o‘rinda yakunladi;

  • Madaminovning hal qiluvchi g‘alabasi: Boshqa uch taxtada durang qayd etilgan bir pallada, Muhiddin Madaminov Roman Degtiarovni 1:0 hisobida taslim etib, bahs taqdirini hal qildi;

  • Hindiston 18 ochkoda to‘xtadi: Ta’qibchi Hindistonning Vengriya bilan 2:2 hisobidagi durangi chempionlik masalasini muddatidan avval O‘zbekiston foydasiga hal etdi;

  • O‘zbekiston-3 jamoalarining yorqin ishtiroki: O‘zbekiston-3 erkaklar jamoasi Andorrani (2,5:1,5), ayollar toifasidagi O‘zbekiston-3 esa JARni (3,5:0,5) yirik hisobda mag‘lub etdi;

  • Ayollar termasining qiyin bahsi: Ayollar bosh terma jamoasi kuchli Armanistonga 1:3 hisobida imkoniyatni boy berdi.

46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: 11-turdagi barcha taxtalar natijalari (To‘liq tasnif)

Samarqanddagi hal qiluvchi so‘nggi turda O‘zbekiston terma jamoalari qayd etgan shaxsiy va jamoaviy bahslar jadvali:

Terma jamoalar va toifalar

1-taxta

2-taxta

3-taxta

4-taxta

Yakuniy hisob

O‘zbekiston — Ukraina (Erkaklar)

N.Abdusattorov — I.Kovalenko (0,5 : 0,5)

V.Ivanchuk — J.Sindarov (0,5 : 0,5)

N.Yakubboyev — I.Samunenkov (0,5 : 0,5)

R.Degtiarov — M.Madaminov (0 : 1)

2,5 : 1,5 (Oltin!)

Xitoy — O‘zbekiston-2 (Erkaklar)

Ding Lijeng — J.Vahidov (0,5 : 0,5)

A.Abdisalimov — Vey Yi (0 : 1)

Yu Yangyi — M.Suyarov (1 : 0)

H.Begmuratov — Xu Xiangyu (0,5 : 0,5)

3 : 1

Andorra — O‘zbekiston-3 (Erkaklar)

O.Aguado — S.Saydaliyev (0,5 : 0,5)

A.Rahmatullayev — S.Veganzoses (1 : 0)

D.Anadon — M.Abdurahmonov (0 : 1)

A.Omonov — E.Giu (0 : 1)

1,5 : 2,5

Armaniston — O‘zbekiston (Ayollar)

L.Mkrtchyan — A.Hamdamova (1 : 0)

G.Tohirjonova — M.Mkrtchyan (0 : 1)

E.Daneliyan — U.Omonova (0,5 : 0,5)

G.Karimova — S.Gaboyan (0,5 : 0,5)

3 : 1

O‘zbekiston-2 — Isroil (Ayollar)

N.Yakubboyeva — M.Yefroimski (0 : 1)

N.Orian — M.Malikova (0,5 : 0,5)

M.Halilova — O.Gutmaker (bahs bormoqda)

V.Chernyak — A.Salimova (0,5 : 0,5)

1 : 2 (LIVE)

O‘zbekiston-3 — JAR (Ayollar)

Z.Aktamova — Sh.Badenxorst (0,5 : 0,5)

A.Solomons — M.Bobomurodova (0 : 1)

B.Shokirjonova — X.Nel (1 : 0)

S.Masango — O.Shahzodova (0 : 1)

3,5 : 0,5

Shaxmat ekspertizasi: Nega O‘zbekistonning 20 ochkolik g‘alabasi betakror hodisa?

Xalqaro grossmeysterlar, shaxmat nazariyotchilari va yetakchi sharhlovchilarning xulosalari:

  • «Madaminovning chempionlik partiyasi»: Ukrainaga qarshi bellashuvda birinchi uch taxtada murosasiz duranglar qayd etilayotgan pallada 4-taxtada Muhiddin Madaminovning qora donalarda Roman Degtiarov ustidan qozongan g‘alabasi jamoaning zaxira kuchi va barcha taxtalar teng kuchli ekanini yana bir bor isbotladi;

  • Chennai, Budapesht va Samarqand trilogiyasi: So‘nggi uchta Olimpiadada ikkita oltin (2022, 2026) va bitta bronza (2024) olinishi dunyo shaxmatida O‘zbekiston davri boshlanganini rasman tasdiqlaydi; bunday yuqori barqarorlikni zamonaviy shaxmatda hech qaysi terma namoyish eta olmagan edi;

  • Yoshlar maktabining mislsiz zaxirasi: O‘zbekistonning 2- va 3-tarkiblarining ham Xitoy, Andorra va JAR termalari bilan mardonavor kurashishi mamlakatda intellektual avlodning poydevori mustahkamligini ko‘rsatadi.

Sizningcha, Samarqanddagi 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindarov yoki Muhiddin Madaminov — qaysi grossmeysterimiz jamoa g‘alabasiga eng katta hissa qo‘shdi? Yurtimiz shaxmatchilarining 4 yil ichida ikkinchi bor jahon tojini kiyishi haqidagi samimiy tabrik va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy g‘ururimiz bo‘lgan ushbu tarixiy maqolani barcha shaxmat ixlosmandlari bilan faol baham ko‘ring!

46-Butunjahon shaxmat OlimpiadasiSamarqandO‘zbekiston erkaklar milliy terma jamoasiMadaminov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samarqandda tarixiy g‘alaba: O‘zbekiston 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi chempioni bo‘ldiSamarqandda tarixiy g‘alaba: O‘zbekiston 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi chempioni bo‘ldiBugun 16:16O‘zbekiston erkak shaxmatchilar jamoalari Samarqandda tengsiz: 9-turning to‘liq natijalariO‘zbekiston erkak shaxmatchilar jamoalari Samarqandda tengsiz: 9-turning to‘liq natijalari25 sentabr 21:51Olimpiadada ilk mag‘lubiyat: O‘zbekiston 8-turda Germaniyaga yutqazib qo‘ydiOlimpiadada ilk mag‘lubiyat: O‘zbekiston 8-turda Germaniyaga yutqazib qo‘ydi24 sentabr 21:2146-Olimpiadaning 7-turi to‘liq natijalari: O‘zbekiston terma jamoalarining tarixiy kuni46-Olimpiadaning 7-turi to‘liq natijalari: O‘zbekiston terma jamoalarining tarixiy kuni23 sentabr 22:59«Samarqandda tarixiy 4:0 va triumf»: O‘zbek grossmeysterlari Vengriyani tor-mor etdi!«Samarqandda tarixiy 4:0 va triumf»: O‘zbek grossmeysterlari Vengriyani tor-mor etdi!20 sentabr 22:49Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...19 sentabr 20:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi