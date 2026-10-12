Mareska “Liverpul” ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng keskin savollarga javob berdi
Angliya Premer-ligasining 6-turi doirasida safarda «Liverpul»ni yirik 3:0 hisobida taslim etgan «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska o‘yindan so‘ng o‘z xulosalarini bildirdi. Sky Sports nashriga intervyu bergan italiyalik mutaxassis uchrashuvning ikki xil sur’atda kechganini tahlil qilish bilan birga, klub atrofidagi shov-shuvli moliyaviy bosimlar jamoa ruhiyatiga qanday ta’sir ko‘rsatayotganiga to‘xtalib o‘tdi.
«Shaharliklar» ustozi birinchi bo‘limdagi qiyinchiliklardan so‘ng kiritilgan taktik o‘zgarishlar g‘alabaning asosiy kaliti bo‘lganini yashirmadi.
«Birinchi bo‘limda qiynaldik»: Mareska o‘yinni qanday o‘zgartirdi?
Uchrashuv davomida kuzatilgan muhim jihatlarga to‘xtalar ekan, murabbiy jamoasining o‘yin sifatini quyidagicha baholadi:
Dastlabki qiyinchiliklar: «Juda og‘ir sharoitda kechgan bahs bo‘ldi. Birinchi bo‘limda ancha qiynaldik. To‘p nazorati bizda bo‘lganiga qaramay, hujumlarni yakunlashda samarali harakat qila olmadik va dastlabki bosqichda xatolarga yo‘l qo‘ydik», — dedi Mareska;
Tanaffusdagi o‘zgarishlar samarasi: «Ikkinchi bo‘lim boshlanishidan avval ayrim muhim o‘zgarishlarni amalga oshirdik va shundan so‘ng o‘yinimiz sezilarli darajada yaxshilandi. Futbolchilarimiz tempni kuchaytirib, vaziyatni to‘liq nazoratga olishdi».
Maydon tashqarisidagi bosim va klub birdamligi
Jurnalistlar tomonidan berilgan klubning moliyaviy qoidabuzarliklari va ehtimoliy jazolar haqidagi savolga murabbiy diplomatik va jamoani ruhlantiruvchi javob qaytardi:
«Balki ha, balki yo‘q»: «Maydon tashqarisidagi holatlar jamoaga ta’sir qilishi mumkinmi? Ehtimol, ha, balki, yo‘q. Buni aniq ayta olmayman», — deya ta’kidladi u;
Bosim ostidagi jipslashuv: «Ammo bir narsa aniq: bunday og‘ir vaziyatlar jamoa va muxlislarni bir-biriga yanada yaqinlashtirishi va jipslashtirishi mumkin. Umid qilamanki, kelgusi g‘alabalarni ham birgalikda nishonlaymiz. Biz bor e’tiborimizni faqat shu maqsadga qaratganmiz».
«Enfild»dagi ushbu yirik g‘alaba Enso Mareska jamoasining har qanday tashqi bosimlarga qaramay, maydonda faqat chempionlik ruhiyati bilan harakatlanayotganini yaqqol namoyish etdi.
Izohlar 0
…