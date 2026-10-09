Mareska shov-shuvlarga qaramay “Liverpul”ga qarshi rejasini oshkor etdi

·54·Sport
Mareska shov-shuvlarga qaramay “Liverpul”ga qarshi rejasini oshkor etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • "Manchester Siti" bosh murabbiyi Enso Mareska klubga qo'yilayotgan moliyaviy ayblovlar va jazo choralari haqidagi shov-shuvlar jamoaning ichki ruhiyatiga ta'sir qilmayotganini, futbolchilar diqqati faqat maydondagi natijalarga qaratilganini ta'kidladi.
  • Mareska klubning pozitsiyasiga to'liq ishonishini bildirib, tashqaridagi gap-so'zlardan ko'ra, maydondagi futbol sifatini nazorat qilish muhimligini qayd etdi.

Angliya Premer-ligasi doirasida «Manchester Siti» klubiga qo‘yilayotgan moliyaviy ayblovlar va muhokama etilayotgan misli ko‘rilmagan jazo choralari atrofidagi shov-shuvlar avj olayotgan bir pallada, jamoa bosh murabbiyi Enso Mareska matbuot qarshisida chiqish qildi.

ESPN nashri taqdim etgan bayonotga ko‘ra, italiyalik mutaxassis sud jarayonlari va turli mish-mishlar klubning ichki ruhiyatiga zarracha ham ta’sir o‘tkazmayotganini, jamoaning butun diqqat-e’tibori faqat maydondagi natijalarga qaratilganini qat’iy ta’kidladi.

«Faqat maydonni nazorat qilamiz»: Murabbiyning moliyaviy mojaroga munosabati

Enso Mareska klub atrofida yuzaga kelgan bosim va kutilayotgan sanksiyalar mavzusiga to‘xtalar ekan, vaziyatni to‘liq xotirjam qabul qilayotganini bildirdi:

  • Klubga to‘liq ishonch: «Rostini aytsam, shaxsan men mutlaqo xotirjamman. Klubning pozitsiyasi aniq va biz unga to‘liq ishonamiz», — deya jamoa rahbariyatining haqligiga shubha qilmasligini ma’lum qildi mutaxassis;

  • Nazorat chegarasi: Murabbiyning fikricha, tashqaridagi gap-so‘zlar qanchalik ko‘p bo‘lmasin, ular faqat o‘z qo‘lida bo‘lgan jihatlarni — ya’ni maydondagi futbol sifatini nazorat qila oladilar;

  • Maqsad o‘zgarmaydi: Yuridik bahslar klub yuristlarining ishi, jamoaning asosiy vazifasi esa faqat g‘alabalarni davom ettirishdan iborat.

Kiyinish xonasidagi ruhiyat: Peshqadamlik va ortiqcha bosimning yo‘qligi

Mareska shogirdlarining psixologik holati yuqori darajada ekani va tashqi shov-shuvlar ularni chalg‘ita olmasligini alohida qayd etdi:

  • Ajoyib hissiyotlar va ishonch: Futbolchilar oldinda kutib turgan muhim ikkita bahsni katta ishtiyoq bilan kutishmoqda;

  • Turnir jadvalidagi yetakchilik: Ayni paytda APLda peshqadam bo‘lib turgani jamoa a’zolariga qo‘shimcha kuch va mustahkam ruhiy ishonch bag‘ishlamoqda;

  • Maydondagi mas’uliyat: Futbolchilar faqat o‘yin vaqtida sodir bo‘ladigan voqea-hodisalargagina ta’sir ko‘rsata olishlarini juda yaxshi tushunishadi, shu bois boshqa ijtimoiy va yuridik masalalar ularni umuman bezovta qilmayapti.

Bosh nishon — «Enfild» va «Liverpul»

Bosh murabbiyning so‘zlariga ko‘ra, hozirda «shaharliklar»ning barcha o‘y-xayollari faqat yakshanba kungi markaziy to‘qnashuvga qaratilgan:

  • Markaziy jang: APLning 6-turi doirasida bo‘lib o‘tadigan «Liverpul» — «Manchester Siti» uchrashuvi haftaning bosh sport voqeasi bo‘ladi;

  • Raqib maydonida g‘alaba ishtiyoqi: «Siti» futbolchilari «Enfild» stadionida, mezbon muxlislarning ulkan bosimi ostida ham g‘alaba qozonib, peshqadamlikni mustahkamlash niyatida;

  • Professional yondashuv: Tashqi gaplarga e’tibor qaratmaslik va faqat muhim o‘yinlarga tayyorgarlik ko‘rish «Manchester Siti»ning bugungi bosh shioriga aylangan.

Ma’lumot uchun, APLning 6-turidan o‘rin olgan, millionlab muxlislar nigohida bo‘ladigan «Liverpul» — «Manchester Siti» superto‘qnashuvi joriy haftaning yakshanba kuni bo‘lib o‘tadi.

Manchester SitiEnso MareskaAPLLiverpul
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

City Xtra bong urmoqda: «Manchester Siti»da Husanovning kelajagi nega xavf ostida qoldi?City Xtra bong urmoqda: «Manchester Siti»da Husanovning kelajagi nega xavf ostida qoldi?5 oktabr 07:42"Manchester Siti" sport direktori Abduqodir Husanovning "transferi siri"ni ochdi..."Manchester Siti" sport direktori Abduqodir Husanovning "transferi siri"ni ochdi...18 sentabr 06:25“Manchester Siti” yulduzi APL mojarosi tufayli jamoani tark etishi mumkin“Manchester Siti” yulduzi APL mojarosi tufayli jamoani tark etishi mumkinBugun 10:08"Manchester Siti"dagi fransiyalik iqtidor uchun kutilmagan super poyga boshlandi"Manchester Siti"dagi fransiyalik iqtidor uchun kutilmagan super poyga boshlandi7 oktabr 15:54Mareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdiMareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdi9 sentabr 10:06Enso Mareskani hayratga solgan «Manchester Siti» futbolchisi...Enso Mareskani hayratga solgan «Manchester Siti» futbolchisi...9 sentabr 07:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?