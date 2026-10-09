Mareska shov-shuvlarga qaramay “Liverpul”ga qarshi rejasini oshkor etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- "Manchester Siti" bosh murabbiyi Enso Mareska klubga qo'yilayotgan moliyaviy ayblovlar va jazo choralari haqidagi shov-shuvlar jamoaning ichki ruhiyatiga ta'sir qilmayotganini, futbolchilar diqqati faqat maydondagi natijalarga qaratilganini ta'kidladi.
- Mareska klubning pozitsiyasiga to'liq ishonishini bildirib, tashqaridagi gap-so'zlardan ko'ra, maydondagi futbol sifatini nazorat qilish muhimligini qayd etdi.
Angliya Premer-ligasi doirasida «Manchester Siti» klubiga qo‘yilayotgan moliyaviy ayblovlar va muhokama etilayotgan misli ko‘rilmagan jazo choralari atrofidagi shov-shuvlar avj olayotgan bir pallada, jamoa bosh murabbiyi Enso Mareska matbuot qarshisida chiqish qildi.
ESPN nashri taqdim etgan bayonotga ko‘ra, italiyalik mutaxassis sud jarayonlari va turli mish-mishlar klubning ichki ruhiyatiga zarracha ham ta’sir o‘tkazmayotganini, jamoaning butun diqqat-e’tibori faqat maydondagi natijalarga qaratilganini qat’iy ta’kidladi.
«Faqat maydonni nazorat qilamiz»: Murabbiyning moliyaviy mojaroga munosabati
Enso Mareska klub atrofida yuzaga kelgan bosim va kutilayotgan sanksiyalar mavzusiga to‘xtalar ekan, vaziyatni to‘liq xotirjam qabul qilayotganini bildirdi:
Klubga to‘liq ishonch: «Rostini aytsam, shaxsan men mutlaqo xotirjamman. Klubning pozitsiyasi aniq va biz unga to‘liq ishonamiz», — deya jamoa rahbariyatining haqligiga shubha qilmasligini ma’lum qildi mutaxassis;
Nazorat chegarasi: Murabbiyning fikricha, tashqaridagi gap-so‘zlar qanchalik ko‘p bo‘lmasin, ular faqat o‘z qo‘lida bo‘lgan jihatlarni — ya’ni maydondagi futbol sifatini nazorat qila oladilar;
Maqsad o‘zgarmaydi: Yuridik bahslar klub yuristlarining ishi, jamoaning asosiy vazifasi esa faqat g‘alabalarni davom ettirishdan iborat.
Kiyinish xonasidagi ruhiyat: Peshqadamlik va ortiqcha bosimning yo‘qligi
Mareska shogirdlarining psixologik holati yuqori darajada ekani va tashqi shov-shuvlar ularni chalg‘ita olmasligini alohida qayd etdi:
Ajoyib hissiyotlar va ishonch: Futbolchilar oldinda kutib turgan muhim ikkita bahsni katta ishtiyoq bilan kutishmoqda;
Turnir jadvalidagi yetakchilik: Ayni paytda APLda peshqadam bo‘lib turgani jamoa a’zolariga qo‘shimcha kuch va mustahkam ruhiy ishonch bag‘ishlamoqda;
Maydondagi mas’uliyat: Futbolchilar faqat o‘yin vaqtida sodir bo‘ladigan voqea-hodisalargagina ta’sir ko‘rsata olishlarini juda yaxshi tushunishadi, shu bois boshqa ijtimoiy va yuridik masalalar ularni umuman bezovta qilmayapti.
Bosh nishon — «Enfild» va «Liverpul»
Bosh murabbiyning so‘zlariga ko‘ra, hozirda «shaharliklar»ning barcha o‘y-xayollari faqat yakshanba kungi markaziy to‘qnashuvga qaratilgan:
Markaziy jang: APLning 6-turi doirasida bo‘lib o‘tadigan «Liverpul» — «Manchester Siti» uchrashuvi haftaning bosh sport voqeasi bo‘ladi;
Raqib maydonida g‘alaba ishtiyoqi: «Siti» futbolchilari «Enfild» stadionida, mezbon muxlislarning ulkan bosimi ostida ham g‘alaba qozonib, peshqadamlikni mustahkamlash niyatida;
Professional yondashuv: Tashqi gaplarga e’tibor qaratmaslik va faqat muhim o‘yinlarga tayyorgarlik ko‘rish «Manchester Siti»ning bugungi bosh shioriga aylangan.
Ma’lumot uchun, APLning 6-turidan o‘rin olgan, millionlab muxlislar nigohida bo‘ladigan «Liverpul» — «Manchester Siti» superto‘qnashuvi joriy haftaning yakshanba kuni bo‘lib o‘tadi.
Izohlar 0
…