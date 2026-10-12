Sun’iy intellekt aktyorlarning raqamli qiyofasini ham «sotuvga» chiqarmoqda

·2·Texno
Sun’iy intellekt aktyorlarning raqamli qiyofasini ham «sotuvga» chiqarmoqda

Aktrisa Eshli BeLoat o‘zi bosh rolni ijro etgan serialdan bir necha oy o‘tgach, xuddi shunga o‘xshash syujet asosida yaratilgan boshqa mikrodramaga duch kelgan. U serialni olib tashlash yoki kompensatsiya to‘lashni talab qilgan, ammo murojaatiga javob olmagan.

Bu voqea vertikal formatdagi mikrodramalar sohasida sun’iy intellektdan foydalanish bilan bog‘liq yangi muammolarni ko‘rsatmoqda. AI texnologiyalari yordamida seriallarni avvalgidan tezroq va kamroq xarajat bilan ishlab chiqarish mumkin.

Biroq texnologiyaning keng qo‘llanilishi aktyorlarning qiyofasi va ovozidan ruxsatsiz foydalanish masalasini ham kun tartibiga olib chiqmoqda. Aktyorning raqamli obrazini yaratish va uni boshqa loyihalarda qo‘llash huquqi kimga tegishli bo‘lishi masalasi shular jumlasidandir.

Xitoyda esa bu yo‘nalishda yangi xizmatlar paydo bo‘lmoqda. Ular insonning raqamli qiyofasidan foydalanish huquqini litsenziyalash imkonini beradi.

Bunday modelda aktyor yoki boshqa shaxs o‘z raqamli obrazidan qaysi loyihalarda foydalanishga ruxsat berilishini o‘zi belgilaydi. Buning uchun esa haq oladi.

AktrisaTalabFoydalanish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt bumsiz elektr taʼminotini izdan chiqarmoqdaSunʼiy intellekt bumsiz elektr taʼminotini izdan chiqarmoqda3 avgust 13:22Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqda8 avgust 02:27Sun'iy intellekt kontentiga qarshi kurashuvchi Pangram 9 million dollar investitsiya jalb qildiSun'iy intellekt kontentiga qarshi kurashuvchi Pangram 9 million dollar investitsiya jalb qildi29 iyul 16:24Anthropicʼning yangi suv belgilari foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻldiAnthropicʼning yangi suv belgilari foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻldi13 avgust 03:26Honor dunyodagi ilk robot-kamerali smartfonni sotuvga chiqarmoqdaHonor dunyodagi ilk robot-kamerali smartfonni sotuvga chiqarmoqda16 iyul 18:56General Motors zavodlarida robotlar ishchilarni siqib chiqarmoqda: UAW xavotirdaGeneral Motors zavodlarida robotlar ishchilarni siqib chiqarmoqda: UAW xavotirda24 iyun 20:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)