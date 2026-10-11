«Manchester Siti» safarda «Liverpul»ni yirik hisobda mag‘lub etdi

·85·Sport
«Manchester Siti» safarda «Liverpul»ni yirik hisobda mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Siti»
  • Angliya Premer-ligasining 6-turida «Liverpul»ni safarda 3:0 hisobida mag‘lub etdi.
  • Uchrashuv taqdiri 62-daqiqada «Liverpul» yarimhimoyachisi Rayan Gravenberhning qizil kartochka olib maydondan chetlatilishi va keyinchalik Erling Holand, Jeremi Doku hamda Rayan Sherkilarning gollari evaziga hal bo‘ldi.
  • Ushbu g‘alaba «Manchester Siti»ga musobaqa jadvalida yakkapeshqadam bo‘lish imkonini berdi, «Liverpul» esa 9 ochko bilan 9-o‘ringa tushib qoldi.

Angliya Premer-ligasining 6-turidan o‘rin olgan markaziy qarama-qarshilikda muxlislar kutilmagan yirik hisobdagi natijaga guvoh bo‘lishdi. Mavsumni ko‘tarinki kayfiyatda va yo‘qotishlarsiz o‘tkazayotgan «Manchester Siti» safarda, afsonaviy «Enfild» stadionida prinsipial raqibi «Liverpul»ni javobsiz 3:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi.

Uchrashuv taqdiri mezbonlarning bir kishi kam bo‘lib qolishi hamda «shaharliklar»ning ikkinchi bo‘lim o‘rtalaridagi shiddatli hujumlari evaziga hal bo‘ldi.

Hal qiluvchi palla: Qizil kartochka va 13 daqiqadagi uchta gol

Uchrashuvning birinchi bo‘limi va ikkinchi bo‘lim boshi teng kurashlar ostida o‘tgan bo‘lsa-da, 62-daqiqadagi vaziyat o‘yin oqimini tubdan o‘zgartirib yubordi:

  • Qizil kartochka va pand bergan intizom: 62-daqiqada «Liverpul» yarimhimoyachisi Rayan Gravenberh ikkinchi sariq kartochkasini olib, maydondan chetlatildi;

  • Holandning goli: Kamchilikda qolgan mezbonlar himoyasida darhol bo‘shliqlar paydo bo‘ldi va oradan uch daqiqa o‘tib, 65-daqiqada Erling Holand hisobni ochdi;

  • Jazolash davom etdi: Bosimni oshirgan mehmonlar safida 68-daqiqada zaxiradan tushgan Jeremi Doku farqni oshirgan bo‘lsa, 78-daqiqada Rayan Sherki mersisaydliklar darvozasiga uchinchi golni urib, bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi.

Husanov zaxirada qoldirildi, «Siti» esa peshqadamlikni mustahkamladi

O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun qiziq bo‘lgan asosiy jihatlardan biri — milliy terma jamoamiz himoyachisi Abduqodir Husanovning qaydnomaga kiritilgani bo‘ldi:

  • Husanovning holati: O‘zbekistonlik yosh himoyachi «Manchester Siti»ning zaxira o‘rindig‘ida qoldirildi va maydonga tushmadi;

  • Mareska jamoasi yuz foizlik natija bilan: Qatorasiga 6-g‘alabasini tantana qilgan Enso Mareska shogirdlari o‘z ochkolari sonini 18 taga yetkazib, musobaqa jadvalida yakkapeshqadam bo‘lib oldi;

  • «Liverpul»ning inqirozi: 6 ta o‘yindan so‘ng bor-yo‘g‘i 9 ochko jamg‘argan mersisaydliklar turnir jadvalining 9-pog‘onasiga tushib qoldi.

«Manchester Siti»ning Liverpuldagi ushbu ishonchli g‘alabasi jamoaning joriy mavsumda chempionlik bosh da’vogari ekanini yana bir bor ko‘rsatib qo‘ydi.

Angliya Premer-ligasiManchester SitiLiverpulAbduqodir Husanov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Chelsi” Husanov uchun 80 million funt va Gyustoni taklif qilmoqda: APLdagi sensatsiya!“Chelsi” Husanov uchun 80 million funt va Gyustoni taklif qilmoqda: APLdagi sensatsiya!28 sentabr 08:42“Chelsi” Husanov transferini tayyorlamoqda: Alonsodan asosiy tarkib kafolati!“Chelsi” Husanov transferini tayyorlamoqda: Alonsodan asosiy tarkib kafolati!28 sentabr 08:23«Manchester Siti» va APL o‘rtasidagi maxfiy muzokaralar tafsiloti oshkor bo‘ldi«Manchester Siti» va APL o‘rtasidagi maxfiy muzokaralar tafsiloti oshkor bo‘ldi10 oktabr 11:10Mustaqil komissiya qaroriga qarshi chiqqan “Siti” Chempionshipdan ham mahrum etiladimi?Mustaqil komissiya qaroriga qarshi chiqqan “Siti” Chempionshipdan ham mahrum etiladimi?7 oktabr 20:08«Holand effekti»: Uning birgina roligi Norvegiyada sabzi sotuvini 25 foizga oshirib yubordi«Holand effekti»: Uning birgina roligi Norvegiyada sabzi sotuvini 25 foizga oshirib yubordi5 oktabr 08:50City Xtra bong urmoqda: «Manchester Siti»da Husanovning kelajagi nega xavf ostida qoldi?City Xtra bong urmoqda: «Manchester Siti»da Husanovning kelajagi nega xavf ostida qoldi?5 oktabr 07:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi