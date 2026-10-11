«Manchester Siti» safarda «Liverpul»ni yirik hisobda mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti»
- Angliya Premer-ligasining 6-turida «Liverpul»ni safarda 3:0 hisobida mag‘lub etdi.
- Uchrashuv taqdiri 62-daqiqada «Liverpul» yarimhimoyachisi Rayan Gravenberhning qizil kartochka olib maydondan chetlatilishi va keyinchalik Erling Holand, Jeremi Doku hamda Rayan Sherkilarning gollari evaziga hal bo‘ldi.
- Ushbu g‘alaba «Manchester Siti»ga musobaqa jadvalida yakkapeshqadam bo‘lish imkonini berdi, «Liverpul» esa 9 ochko bilan 9-o‘ringa tushib qoldi.
Angliya Premer-ligasining 6-turidan o‘rin olgan markaziy qarama-qarshilikda muxlislar kutilmagan yirik hisobdagi natijaga guvoh bo‘lishdi. Mavsumni ko‘tarinki kayfiyatda va yo‘qotishlarsiz o‘tkazayotgan «Manchester Siti» safarda, afsonaviy «Enfild» stadionida prinsipial raqibi «Liverpul»ni javobsiz 3:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi.
Uchrashuv taqdiri mezbonlarning bir kishi kam bo‘lib qolishi hamda «shaharliklar»ning ikkinchi bo‘lim o‘rtalaridagi shiddatli hujumlari evaziga hal bo‘ldi.
Hal qiluvchi palla: Qizil kartochka va 13 daqiqadagi uchta gol
Uchrashuvning birinchi bo‘limi va ikkinchi bo‘lim boshi teng kurashlar ostida o‘tgan bo‘lsa-da, 62-daqiqadagi vaziyat o‘yin oqimini tubdan o‘zgartirib yubordi:
Qizil kartochka va pand bergan intizom: 62-daqiqada «Liverpul» yarimhimoyachisi Rayan Gravenberh ikkinchi sariq kartochkasini olib, maydondan chetlatildi;
Holandning goli: Kamchilikda qolgan mezbonlar himoyasida darhol bo‘shliqlar paydo bo‘ldi va oradan uch daqiqa o‘tib, 65-daqiqada Erling Holand hisobni ochdi;
Jazolash davom etdi: Bosimni oshirgan mehmonlar safida 68-daqiqada zaxiradan tushgan Jeremi Doku farqni oshirgan bo‘lsa, 78-daqiqada Rayan Sherki mersisaydliklar darvozasiga uchinchi golni urib, bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi.
Husanov zaxirada qoldirildi, «Siti» esa peshqadamlikni mustahkamladi
O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun qiziq bo‘lgan asosiy jihatlardan biri — milliy terma jamoamiz himoyachisi Abduqodir Husanovning qaydnomaga kiritilgani bo‘ldi:
Husanovning holati: O‘zbekistonlik yosh himoyachi «Manchester Siti»ning zaxira o‘rindig‘ida qoldirildi va maydonga tushmadi;
Mareska jamoasi yuz foizlik natija bilan: Qatorasiga 6-g‘alabasini tantana qilgan Enso Mareska shogirdlari o‘z ochkolari sonini 18 taga yetkazib, musobaqa jadvalida yakkapeshqadam bo‘lib oldi;
«Liverpul»ning inqirozi: 6 ta o‘yindan so‘ng bor-yo‘g‘i 9 ochko jamg‘argan mersisaydliklar turnir jadvalining 9-pog‘onasiga tushib qoldi.
«Manchester Siti»ning Liverpuldagi ushbu ishonchli g‘alabasi jamoaning joriy mavsumda chempionlik bosh da’vogari ekanini yana bir bor ko‘rsatib qo‘ydi.
Izohlar 0
…