O‘zbekistonda ichki aviachiptalar narxi 20 foizgacha arzonlashdi

·28·Iqtisodiyot
O‘zbekistonda ichki aviachiptalar narxi 20 foizgacha arzonlashdi

O‘zbekistonda ichki aviaqatnovlar uchun aviachiptalar narxi o‘rtacha 20 foizgacha pasaytirildi. Yangi tariflar 2026 yil 16 oktyabrdan amal qila boshlaydi.

Prezident topshirig‘i ijrosini ta’minlash maqsadida Raqobat qo‘mitasi tomonidan ichki aviatashuvlar bozori, amaldagi tariflar va narxlarni shakllantirish jarayoni o‘rganilgan.

Tashish xarajatlarini optimallashtirish bo‘yicha ishlab chiqilgan takliflar yuqori instansiyalar tomonidan qo‘llab-quvvatlangan. Shundan so‘ng Raqobat qo‘mitasi va «Uzbekistan Airways» AJ hamkorligida ichki yo‘nalishlar bo‘yicha tariflar qayta ko‘rib chiqildi.

Natijada 16 oktyabrdan ichki aviaqatnovlarda chiptalar narxi o‘rtacha 20 foizgacha kamaytirildi.

Qayd etilishicha, yangi tariflar aholi uchun ichki aviaqatnovlardan foydalanish imkoniyatini kengaytirish, ichki turizmni rivojlantirish va hududlar o‘rtasida harakatlanishni osonlashtirishga qaratilgan.

Shuningdek, xizmat safarlari va shaxsiy tashriflarni rejalashtirishda yo‘lovchilar uchun qo‘shimcha qulayliklar yaratiladi.

AviachiptalarUzbekistan AirwaysIchki aviaqatnovlarRaqobat qo‘mitasiIchki turizm
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston dorixonalarida dorilar belgilangan narxdan bir necha baravar qimmat sotilganO‘zbekiston dorixonalarida dorilar belgilangan narxdan bir necha baravar qimmat sotilgan5 oktabr 17:20Raqobat qo‘mitasi maktab tovarlari narxini nazorat qiladi...Raqobat qo‘mitasi maktab tovarlari narxini nazorat qiladi...21 avgust 08:3320 dan ortiq bank chalg‘ituvchi reklama uchun jarimaga tortildi20 dan ortiq bank chalg‘ituvchi reklama uchun jarimaga tortildi16 iyul 11:46Dorilarni qimmat sotgan 237 ta dorixona fosh bo‘ldi: 1,9 mlrd so‘m asossiz daromad olganDorilarni qimmat sotgan 237 ta dorixona fosh bo‘ldi: 1,9 mlrd so‘m asossiz daromad olgan11 iyul 11:58Markaziy bank 28 iyul uchun valyutalar kursini e’lon qildi: Dollar va yevro tushdiMarkaziy bank 28 iyul uchun valyutalar kursini e’lon qildi: Dollar va yevro tushdi28 iyul 12:02Banklarda foiz pasaymoqda: Milliy valyutadagi omonat foizlari ketma-ket 5-oy pastladiBanklarda foiz pasaymoqda: Milliy valyutadagi omonat foizlari ketma-ket 5-oy pastladi27 sentabr 11:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi