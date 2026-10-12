Iraola “Manchester Siti”dan uchralgan yirik mag‘lubiyat sabablarini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- "Liverpul" bosh murabbiyi Andoni Iraola "Manchester Siti"ga qarshi 0:3 hisobida uchralgan mag'lubiyatni baholarkan, jamoasi bir soat davomida raqibdan ustun harakat qilganini, biroq Rayan Gravenberhga ko'rsatilgan nohaq sariq kartochka o'yin taqdirini o'zgartirib yuborganini ta'kidladi.
- Iraolaning fikricha, o'yin 60-daqiqagacha va Gravenberh maydondan chetlatilganidan keyin boshlangan ikki qismdan iborat bo'lgan.
Angliya Premer-ligasining 6-turi doirasida o‘z maydonida «Manchester Siti»ga 0:3 hisobida imkoniyatni boy bergan «Liverpul» bosh murabbiyi Andoni Iraola bahsdan so‘ng uchrashuv taqdirini hal qilgan bahsli qarorlar va jamoasining o‘yiniga baho berdi. Mutaxassis mersisaydliklar bir soat davomida raqibdan ustun harakat qilganini, biroq hakam tomonidan ko‘rsatilgan qizil kartochka rejalarni butunlay chippakka chiqarganini ta’kidladi.
Iraola uchrashuvning borishini ikkita butkul farqli davrga ajratib, Rayan Gravenberhga berilgan sariq kartochkani ochiqchasiga tanqid qildi.
«O‘yin ikkiga bo‘lindi»: 60-daqiqagacha va undan keyin
«Liverpul» ustozi mag‘lubiyatning asosiy omillari sifatida quyidagilarni qayd etdi:
Ikki xil sur’at: «Menimcha, hammasi ko‘rinib turibdi: bugungi bellashuv ikki qismdan iborat bo‘ldi. Birinchi qism 60-daqiqagacha davom etdi, ikkinchisi esa Gravenberh maydondan chetlatilganidan keyin boshlandi», — dedi Iraola;
Maydondagi dastlabki ustunlik: «Birinchi qismda biz raqibdan ko‘ra yaxshiroq harakat qildik, vaziyatlarni nazorat qildik, ammo keyin tashabbus to‘liq “Siti” tomoniga o‘tib ketdi».
Hakamlikka e’tiroz: Gravenberh chetlatilishga loyiq edimi?
Mersisaydliklar ustozi o‘yin oqimini o‘zgartirib yuborgan 62-daqiqadagi qizil kartochka epizodi bo‘yicha o‘z noroziligini yashirmadi:
«Birinchi sariq kartochka nohaq edi»: «Gravenberhning chetlatilishiga to‘xtaladigan bo‘lsak, u birinchi sariq kartochkaga mutlaqo loyiq emas edi. Vaziyatda Anderson kontaktdan keyin yana bir necha qadam erkin yurib ketdi. Nega bu holatda sariq kartochka ko‘rsatilganini sira tushuna olmayapman», — deya e’tiroz bildirdi bosh murabbiy.
Kamchilikdagi bosim va tezkor gollar
Iraola «Manchester Siti»dek yuqori saviyali raqibga qarshi kamchilik bo‘lib qolgan jamoaning holatini quyidagicha izohladi:
Pressing imkonsizligi: «Hatto to‘liq tarkibda ham “Manchester Siti”ga qarshi yuqori pressing uyushtirish nihoyatda murakkab. Kamchilik bo‘lib qolganingizda esa o‘yin butunlay boshqa o‘zanga buriladi»;
O‘zgarishlar ulgurmadi: «Rejalashtirilgan zaxira almashinuvidan biroz oldin birinchi golni o‘tkazib yubordik. Tabiiyki, hisob 0:1 bo‘lib turganida jamoa tavakkal qilishga va boshqacha o‘ynashga majbur bo‘ladi».
Ushbu og‘ir mag‘lubiyatdan so‘ng 9 ochko bilan musobaqa jadvalining 9-pog‘onasiga tushib qolgan «Liverpul» uchun oldindagi turlarda yo‘qotilgan ochkolar o‘rnini to‘ldirish va jamoaviy barqarorlikni qaytarish eng ustuvor vazifaga aylanadi.
Izohlar 0
…