Iraola “Manchester Siti”dan uchralgan yirik mag‘lubiyat sabablarini ochiqladi

·73·Sport
Iraola “Manchester Siti”dan uchralgan yirik mag‘lubiyat sabablarini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • "Liverpul" bosh murabbiyi Andoni Iraola "Manchester Siti"ga qarshi 0:3 hisobida uchralgan mag'lubiyatni baholarkan, jamoasi bir soat davomida raqibdan ustun harakat qilganini, biroq Rayan Gravenberhga ko'rsatilgan nohaq sariq kartochka o'yin taqdirini o'zgartirib yuborganini ta'kidladi.
  • Iraolaning fikricha, o'yin 60-daqiqagacha va Gravenberh maydondan chetlatilganidan keyin boshlangan ikki qismdan iborat bo'lgan.

Angliya Premer-ligasining 6-turi doirasida o‘z maydonida «Manchester Siti»ga 0:3 hisobida imkoniyatni boy bergan «Liverpul» bosh murabbiyi Andoni Iraola bahsdan so‘ng uchrashuv taqdirini hal qilgan bahsli qarorlar va jamoasining o‘yiniga baho berdi. Mutaxassis mersisaydliklar bir soat davomida raqibdan ustun harakat qilganini, biroq hakam tomonidan ko‘rsatilgan qizil kartochka rejalarni butunlay chippakka chiqarganini ta’kidladi.

Iraola uchrashuvning borishini ikkita butkul farqli davrga ajratib, Rayan Gravenberhga berilgan sariq kartochkani ochiqchasiga tanqid qildi.

«O‘yin ikkiga bo‘lindi»: 60-daqiqagacha va undan keyin

«Liverpul» ustozi mag‘lubiyatning asosiy omillari sifatida quyidagilarni qayd etdi:

  • Ikki xil sur’at: «Menimcha, hammasi ko‘rinib turibdi: bugungi bellashuv ikki qismdan iborat bo‘ldi. Birinchi qism 60-daqiqagacha davom etdi, ikkinchisi esa Gravenberh maydondan chetlatilganidan keyin boshlandi», — dedi Iraola;

  • Maydondagi dastlabki ustunlik: «Birinchi qismda biz raqibdan ko‘ra yaxshiroq harakat qildik, vaziyatlarni nazorat qildik, ammo keyin tashabbus to‘liq “Siti” tomoniga o‘tib ketdi».

Hakamlikka e’tiroz: Gravenberh chetlatilishga loyiq edimi?

Mersisaydliklar ustozi o‘yin oqimini o‘zgartirib yuborgan 62-daqiqadagi qizil kartochka epizodi bo‘yicha o‘z noroziligini yashirmadi:

  • «Birinchi sariq kartochka nohaq edi»: «Gravenberhning chetlatilishiga to‘xtaladigan bo‘lsak, u birinchi sariq kartochkaga mutlaqo loyiq emas edi. Vaziyatda Anderson kontaktdan keyin yana bir necha qadam erkin yurib ketdi. Nega bu holatda sariq kartochka ko‘rsatilganini sira tushuna olmayapman», — deya e’tiroz bildirdi bosh murabbiy.

Kamchilikdagi bosim va tezkor gollar

Iraola «Manchester Siti»dek yuqori saviyali raqibga qarshi kamchilik bo‘lib qolgan jamoaning holatini quyidagicha izohladi:

  • Pressing imkonsizligi: «Hatto to‘liq tarkibda ham “Manchester Siti”ga qarshi yuqori pressing uyushtirish nihoyatda murakkab. Kamchilik bo‘lib qolganingizda esa o‘yin butunlay boshqa o‘zanga buriladi»;

  • O‘zgarishlar ulgurmadi: «Rejalashtirilgan zaxira almashinuvidan biroz oldin birinchi golni o‘tkazib yubordik. Tabiiyki, hisob 0:1 bo‘lib turganida jamoa tavakkal qilishga va boshqacha o‘ynashga majbur bo‘ladi».

Ushbu og‘ir mag‘lubiyatdan so‘ng 9 ochko bilan musobaqa jadvalining 9-pog‘onasiga tushib qolgan «Liverpul» uchun oldindagi turlarda yo‘qotilgan ochkolar o‘rnini to‘ldirish va jamoaviy barqarorlikni qaytarish eng ustuvor vazifaga aylanadi.

LiverpulManchester SitiAndoni IraolaRayan Gravenberg
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Viktor Munoz: Premyer-liga shiddati meni tezroq rivojlanishga undamoqdaViktor Munoz: Premyer-liga shiddati meni tezroq rivojlanishga undamoqda1 oktabr 23:36«Liverpul» Julian Uordni sport direktori lavozimiga qaytardi«Liverpul» Julian Uordni sport direktori lavozimiga qaytardi26 sentabr 15:43Mareska “Liverpul” ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng keskin savollarga javob berdiMareska “Liverpul” ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng keskin savollarga javob berdiBugun 11:12«Manchester Siti» safarda «Liverpul»ni yirik hisobda mag‘lub etdi«Manchester Siti» safarda «Liverpul»ni yirik hisobda mag‘lub etdiKecha 22:40Jeymi Karrager Liverpulning taktik uslubini keskin tanqid qildiJeymi Karrager Liverpulning taktik uslubini keskin tanqid qildi17 avgust 17:16Andoni Iraola qoʻl ostidagi Liverpul: 2026/27 yilgi mavsum uchun taxminiy tarkibAndoni Iraola qoʻl ostidagi Liverpul: 2026/27 yilgi mavsum uchun taxminiy tarkib11 avgust 14:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi