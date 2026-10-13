“Messi +10” loyihasi: Leo tanlagan kelajakning 10 yulduzi kimlar?

·33·Sport
“Messi +10” loyihasi: Leo tanlagan kelajakning 10 yulduzi kimlar?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Lionel Messi, Adidas bilan hamkorlikda, «Messi +10» loyihasi doirasida kelajagi porloq deb hisoblangan 10 nafar yosh futbolchini tanlab oldi.
  • Ushbu ro‘yxatga erkaklar va ayollar futbolining eng iste’dodli vakillari kiritilgan bo‘lib, ular orasida Tomas Aranda (19 yosh, «Boka Xuniors»), Maks Doumen (16 yosh, «Arsenal») va Xloya Sarvi (17 yosh, «Chelsi») kabi futbolchilar bor.

«Inter Mayami» sardori va jahon futboli afsonasi Lionel Messi sport brendi bo‘lgan Adidas kompaniyasi bilan hamkorlikdagi mashhur «Messi +10» maxsus loyihasi doirasida kelajagi eng porloq deb hisoblangan 10 nafar yosh futbolchini tanlab oldi. Ispaniyaning nufuzli Marca nashri bergan xabarga ko‘ra, mazkur ro‘yxatga erkaklar va ayollar futbolining eng yorqin iste’dodlari kiritilgan.

Adidas ushbu yosh avlodni «Keyingi bob shu yerda boshlanadi» shiori ostida ommaga taqdim etdi, loyihaning bosh yuzi va maslahatchisi sifatida esa shaxsan Lionel Messi maydonga chiqdi.

Messi tanlagan 10 nafar kelajak yulduzi

Ro‘yxatga Yevropa va Amerika qit’asining eng umidli, o‘z yosh toifasida yuqori daraja ko‘rsatayotgan vakillari kiritilgan:

Erkaklar futboli vakillari:

  • Tomas Aranda — «Boka Xuniors» (Argentina), 19 yosh;

  • Maks Doumen — «Arsenal» (Angliya), 16 yosh;

  • Zeyviyer Gozo — «Kristal Pelas» (AQSH), 19 yosh;

  • Xesus Rodriges — «Komo» (Ispaniya), 20 yosh;

  • Kes Smit — AZ (Niderlandiya), 20 yosh;

  • Xilberto Mora — «Tixuana» (Meksika), 17 yosh;

  • Jan Uzun — «Ayntraxt» (Germaniya), 20 yosh.

Ayollar futboli vakillari:

  • Xloya Sarvi — «Chelsi» (Angliya), 17 yosh;

  • Jovanna Vaksman — «Lion» (Braziliya), 17 yosh;

  • Lotta Vrede — «Hamburg» (Germaniya), 18 yosh.

Messi omili va bu tashabbusning ahamiyati

Loyiha rasmiy mukofot yoki turnir reytingi bo‘lmasa-da, uning dunyo futbolidagi o‘rni beqiyos:

  • Global diqqat markazi: «Bu loyiha rasmiy reytingdan ko‘ra, ko‘proq yosh iste’dodlarni kashf etish va qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan. Ammo argentinalik yulduzning bu jarayonda bevosita qatnashishi ro‘yxatdagi har bir futbolchiga bo‘lgan e’tiborni bir zumda bir necha barobarga oshiradi», — deb yozadi Marca;

  • Ishonch belgisi: Dunyoning eng buyuk futbolchilaridan biri tomonidan tan olinish mazkur yosh iqtidorlar uchun katta futbol cho‘qqilarini zabt etishda kuchli motivatsiya va o‘ziga xos tramplin vazifasini o‘taydi.

Lionel MessiMessi+10AdidasYush futbolchilar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Adidas taglik qattiqligini o‘zgartirish mumkin bo‘lgan krossovka prototipini namoyish etdiAdidas taglik qattiqligini o‘zgartirish mumkin bo‘lgan krossovka prototipini namoyish etdi2 oktabr 21:06«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslar«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslar12 avgust 19:14Maradonaning «Xudoning qo‘li» va «Asr goli» urilgan to‘p auksionga qo‘yildi (video)Maradonaning «Xudoning qo‘li» va «Asr goli» urilgan to‘p auksionga qo‘yildi (video)25 iyul 18:04"Bavariya" PSJ bilan o'yin oldidan yangi uy libosini taqdim etdi"Bavariya" PSJ bilan o'yin oldidan yangi uy libosini taqdim etdi4 may 13:13"Bavariya" klubi 2026-2027-yilgi mavsum uchun o'zining yangi liboslarini taqdim etadi"Bavariya" klubi 2026-2027-yilgi mavsum uchun o'zining yangi liboslarini taqdim etadi30 aprel 14:57"Aston Villa" 2026-27-yilgi mavsum uchun liboslar dizaynini butunlay o'zgartiradi"Aston Villa" 2026-27-yilgi mavsum uchun liboslar dizaynini butunlay o'zgartiradi28 aprel 05:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi