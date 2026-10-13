“Messi +10” loyihasi: Leo tanlagan kelajakning 10 yulduzi kimlar?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Lionel Messi, Adidas bilan hamkorlikda, «Messi +10» loyihasi doirasida kelajagi porloq deb hisoblangan 10 nafar yosh futbolchini tanlab oldi.
- Ushbu ro‘yxatga erkaklar va ayollar futbolining eng iste’dodli vakillari kiritilgan bo‘lib, ular orasida Tomas Aranda (19 yosh, «Boka Xuniors»), Maks Doumen (16 yosh, «Arsenal») va Xloya Sarvi (17 yosh, «Chelsi») kabi futbolchilar bor.
«Inter Mayami» sardori va jahon futboli afsonasi Lionel Messi sport brendi bo‘lgan Adidas kompaniyasi bilan hamkorlikdagi mashhur «Messi +10» maxsus loyihasi doirasida kelajagi eng porloq deb hisoblangan 10 nafar yosh futbolchini tanlab oldi. Ispaniyaning nufuzli Marca nashri bergan xabarga ko‘ra, mazkur ro‘yxatga erkaklar va ayollar futbolining eng yorqin iste’dodlari kiritilgan.
Adidas ushbu yosh avlodni «Keyingi bob shu yerda boshlanadi» shiori ostida ommaga taqdim etdi, loyihaning bosh yuzi va maslahatchisi sifatida esa shaxsan Lionel Messi maydonga chiqdi.
Messi tanlagan 10 nafar kelajak yulduzi
Ro‘yxatga Yevropa va Amerika qit’asining eng umidli, o‘z yosh toifasida yuqori daraja ko‘rsatayotgan vakillari kiritilgan:
Erkaklar futboli vakillari:
Tomas Aranda — «Boka Xuniors» (Argentina), 19 yosh;
Maks Doumen — «Arsenal» (Angliya), 16 yosh;
Zeyviyer Gozo — «Kristal Pelas» (AQSH), 19 yosh;
Xesus Rodriges — «Komo» (Ispaniya), 20 yosh;
Kes Smit — AZ (Niderlandiya), 20 yosh;
Xilberto Mora — «Tixuana» (Meksika), 17 yosh;
Jan Uzun — «Ayntraxt» (Germaniya), 20 yosh.
Ayollar futboli vakillari:
Xloya Sarvi — «Chelsi» (Angliya), 17 yosh;
Jovanna Vaksman — «Lion» (Braziliya), 17 yosh;
Lotta Vrede — «Hamburg» (Germaniya), 18 yosh.
Messi omili va bu tashabbusning ahamiyati
Loyiha rasmiy mukofot yoki turnir reytingi bo‘lmasa-da, uning dunyo futbolidagi o‘rni beqiyos:
Global diqqat markazi: «Bu loyiha rasmiy reytingdan ko‘ra, ko‘proq yosh iste’dodlarni kashf etish va qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan. Ammo argentinalik yulduzning bu jarayonda bevosita qatnashishi ro‘yxatdagi har bir futbolchiga bo‘lgan e’tiborni bir zumda bir necha barobarga oshiradi», — deb yozadi Marca;
Ishonch belgisi: Dunyoning eng buyuk futbolchilaridan biri tomonidan tan olinish mazkur yosh iqtidorlar uchun katta futbol cho‘qqilarini zabt etishda kuchli motivatsiya va o‘ziga xos tramplin vazifasini o‘taydi.
Izohlar 0
…