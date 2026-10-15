O‘zbekiston Rossiya terma jamoasi bilan bahs olib borishga yaqin turibdi — tafsilotlar

·63·Sport
O‘zbekiston Rossiya terma jamoasi bilan bahs olib borishga yaqin turibdi — tafsilotlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi 2026 yilning noyabr oyida Rossiya yoki Saudiya Arabistoni bilan o‘rtoqlik uchrashuvi o‘tkazishi mumkin.
  • O‘FA vitse-prezidenti Odil Ahmedovning ma’lum qilishicha, Rossiya futbol ittifoqi bilan muzokaralar yakuniy pallada va kelishuvga juda yaqin turibdi.
  • Agar Saudiya Arabistoni bilan kelishuvga erishilmasa, Rossiya bilan o‘yin Toshkentda bo‘lishi ehtimoli yuqori, biroq maydon tanlovi bo‘yicha muhokamalar davom etmoqda.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi 2026 yilning noyabr oyidagi FIFA kunlarida Rossiya yoki Saudiya Arabistoni terma jamoalariga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvi o‘tkazishi mumkin. O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) vitse-prezidenti Odil Ahmedov mazkur masala yuzasidan muzokaralar yakuniy pallada ekanini ma’lum qildi.

Sport24.ru nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, Rossiya futbol ittifoqi (RFI) bilan muzokaralar ancha ilgarilab ketgan bo‘lib, tomonlar kelishuvga juda yaqin turibdi.

Odil Ahmedov: «Kelishuvga erishish arafasidamiz»

O‘FA rahbariyati vakili muzokaralarning hozirgi holati va raqib tanloviga oydinlik kiritdi:

  • Rossiya bilan muloqot: «Darhaqiqat, Rossiya futbol ittifoqi bilan muloqot olib boryapmiz va noyabr oyida O‘zbekiston hamda Rossiya terma jamoalari o‘rtasida o‘rtoqlik uchrashuvi tashkil etish bo‘yicha kelishuvga juda yaqinmiz. Ushbu raqibga qarshi bahs o‘tkazish istagi bizda yoz oylaridayoq paydo bo‘lgan edi, hozir esa barcha tafsilotlarni muhokama qilishda davom etyapmiz», — dedi Odil Ahmedov;

  • Saudiya Arabistoni varianti va xavfsizlik: «Hozircha ikki ehtimoliy raqib bilan muzokaradamiz — Rossiya va Saudiya Arabistoni. Reja bo‘yicha saudiyaliklar bilan o‘yin Ar-Riyodda o‘tishi kerak edi, biroq xavfsizlik nuqtayi nazaridan biz uchrashuvni Toshkentga ko‘chirishni taklif qildik. Saudiya tomoni esa hozircha bu shartga rozilik bildirmadi», — deya qo‘shimcha qildi u;

  • O‘yin qayerda bo‘ladi: Agar Saudiya varianti amalga oshmasa, Rossiya bilan uchrashuv katta ehtimol bilan Toshkentda o‘tkaziladi. Shu bilan birga, Rossiya tomoni bellashuvni o‘z maydonida qabul qilish istagini ham bildirgan, shu sababli maydon tanlovi bo‘yicha muhokamalar davom etmoqda;

  • Kannavaro bilan yakuniy qaror: «Yakuniy kelishuvga erishish uchun barcha masalalarni milliy jamoamiz bosh murabbiyi Fabio Kannavaro bilan birgalikda muhokama qilib olishimiz zarur. Umid qilamizki, noyabr oyida ushbu nufuzli o‘yinni muvaffaqiyatli tashkil etamiz».

Terma jamoaning kuzgi natijalari

Fabio Kannavaro qo‘l ostidagi O‘zbekiston milliy jamoasi sentyabr va oktyabr oylarida bir qator jiddiy sinovlardan o‘tdi:

  • Ishonchli g‘alabalar: Toshkentda kechgan o‘yinlarda futbolchilarimiz Osiyoning yetakchi jamoalaridan biri sanalgan Eronni 3:1, Suriyani esa 4:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi;

  • Safardagi sinov: So‘nggi o‘rtoqlik uchrashuvida esa jamoamiz safarda Janubiy Koreyaga qarshi maydonga tushib, 0:2 hisobida imkoniyatni boy berdi.

Noyabr oyida bo‘lib o‘tadigan xalqaro o‘rtoqlik bahslari terma jamoaning yangi murabbiylar shtabi boshqaruvidagi o‘yin uslubini yanada takomillashtirish va xalqaro reyting ochkolarini jamg‘arish uchun muhim sinov maydoni bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasiOdil AhmedovFabio KannavaroRossiya futbol ittifoqi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Transfermarkt'dan shov-shuvli reyting: Kannavaro O‘zbekiston termasida qancha maosh oladi?Transfermarkt'dan shov-shuvli reyting: Kannavaro O‘zbekiston termasida qancha maosh oladi?6 oktabr 13:28Kannavaro Janubiy Koreyaga qarshi bahs haqida: O‘zbekiston nega agressiv futbolga o‘tmoqda?Kannavaro Janubiy Koreyaga qarshi bahs haqida: O‘zbekiston nega agressiv futbolga o‘tmoqda?5 oktabr 18:33Kannavaro Toshkentga qaytdi: murabbiylarga qanday signal berdi? (video)Kannavaro Toshkentga qaytdi: murabbiylarga qanday signal berdi? (video)31 iyul 13:41O‘zbekiston milliy jamoasi Janubiy Koreyaga qarshi maydonga tushadi!O‘zbekiston milliy jamoasi Janubiy Koreyaga qarshi maydonga tushadi!28 iyul 13:27Koloskov O‘zbekiston terma jamoasining pley-off imkoniyatlarini baholadiKoloskov O‘zbekiston terma jamoasining pley-off imkoniyatlarini baholadi21 iyun 16:40Vyacheslav Koloskov O‘zbekiston terma jamoasining debyuti haqida gapirdiVyacheslav Koloskov O‘zbekiston terma jamoasining debyuti haqida gapirdi18 iyun 18:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...