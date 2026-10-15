O‘zbekiston Rossiya terma jamoasi bilan bahs olib borishga yaqin turibdi — tafsilotlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi 2026 yilning noyabr oyida Rossiya yoki Saudiya Arabistoni bilan o‘rtoqlik uchrashuvi o‘tkazishi mumkin.
- O‘FA vitse-prezidenti Odil Ahmedovning ma’lum qilishicha, Rossiya futbol ittifoqi bilan muzokaralar yakuniy pallada va kelishuvga juda yaqin turibdi.
- Agar Saudiya Arabistoni bilan kelishuvga erishilmasa, Rossiya bilan o‘yin Toshkentda bo‘lishi ehtimoli yuqori, biroq maydon tanlovi bo‘yicha muhokamalar davom etmoqda.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi 2026 yilning noyabr oyidagi FIFA kunlarida Rossiya yoki Saudiya Arabistoni terma jamoalariga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvi o‘tkazishi mumkin. O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) vitse-prezidenti Odil Ahmedov mazkur masala yuzasidan muzokaralar yakuniy pallada ekanini ma’lum qildi.
Sport24.ru nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, Rossiya futbol ittifoqi (RFI) bilan muzokaralar ancha ilgarilab ketgan bo‘lib, tomonlar kelishuvga juda yaqin turibdi.
Odil Ahmedov: «Kelishuvga erishish arafasidamiz»
O‘FA rahbariyati vakili muzokaralarning hozirgi holati va raqib tanloviga oydinlik kiritdi:
Rossiya bilan muloqot: «Darhaqiqat, Rossiya futbol ittifoqi bilan muloqot olib boryapmiz va noyabr oyida O‘zbekiston hamda Rossiya terma jamoalari o‘rtasida o‘rtoqlik uchrashuvi tashkil etish bo‘yicha kelishuvga juda yaqinmiz. Ushbu raqibga qarshi bahs o‘tkazish istagi bizda yoz oylaridayoq paydo bo‘lgan edi, hozir esa barcha tafsilotlarni muhokama qilishda davom etyapmiz», — dedi Odil Ahmedov;
Saudiya Arabistoni varianti va xavfsizlik: «Hozircha ikki ehtimoliy raqib bilan muzokaradamiz — Rossiya va Saudiya Arabistoni. Reja bo‘yicha saudiyaliklar bilan o‘yin Ar-Riyodda o‘tishi kerak edi, biroq xavfsizlik nuqtayi nazaridan biz uchrashuvni Toshkentga ko‘chirishni taklif qildik. Saudiya tomoni esa hozircha bu shartga rozilik bildirmadi», — deya qo‘shimcha qildi u;
O‘yin qayerda bo‘ladi: Agar Saudiya varianti amalga oshmasa, Rossiya bilan uchrashuv katta ehtimol bilan Toshkentda o‘tkaziladi. Shu bilan birga, Rossiya tomoni bellashuvni o‘z maydonida qabul qilish istagini ham bildirgan, shu sababli maydon tanlovi bo‘yicha muhokamalar davom etmoqda;
Kannavaro bilan yakuniy qaror: «Yakuniy kelishuvga erishish uchun barcha masalalarni milliy jamoamiz bosh murabbiyi Fabio Kannavaro bilan birgalikda muhokama qilib olishimiz zarur. Umid qilamizki, noyabr oyida ushbu nufuzli o‘yinni muvaffaqiyatli tashkil etamiz».
Terma jamoaning kuzgi natijalari
Fabio Kannavaro qo‘l ostidagi O‘zbekiston milliy jamoasi sentyabr va oktyabr oylarida bir qator jiddiy sinovlardan o‘tdi:
Ishonchli g‘alabalar: Toshkentda kechgan o‘yinlarda futbolchilarimiz Osiyoning yetakchi jamoalaridan biri sanalgan Eronni 3:1, Suriyani esa 4:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi;
Safardagi sinov: So‘nggi o‘rtoqlik uchrashuvida esa jamoamiz safarda Janubiy Koreyaga qarshi maydonga tushib, 0:2 hisobida imkoniyatni boy berdi.
Noyabr oyida bo‘lib o‘tadigan xalqaro o‘rtoqlik bahslari terma jamoaning yangi murabbiylar shtabi boshqaruvidagi o‘yin uslubini yanada takomillashtirish va xalqaro reyting ochkolarini jamg‘arish uchun muhim sinov maydoni bo‘lib xizmat qiladi.
Izohlar 0
…