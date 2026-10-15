Uydan chiqib ketishingiz bilan hamma narsani o‘zi boshqaradigan "aqlli" Apple qurilmalari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Apple kompaniyasi LG Electronics va Schneider Electric bilan hamkorlikda Home Collection nomli yangi aqlli uy aksessuarlari liniyasini taqdim etdi.
- Ushbu ekotizimga xavfsizlik kameralari, videoqo'ng'iroq, elektron qulf va termostatlar kiradi, ular Apple Intelligence tizimi yordamida iPhone, Apple Watch va Siri orqali boshqariladi.
- Qurilmalar oila a'zolari uydan chiqqanda avtomatik ravishda xavfsizlikni ta'minlaydi va uyga yaqinlashganda qulaylik yaratadi.
Kupertino giganti Apple aqlli uy bozoridagi konsepsiyani tubdan o‘zgartiruvchi yirik loyihasini rasman namoyish qildi. Kompaniya maishiy texnika sohasi yetakchilari bo‘lmish LG Electronics va Schneider Electric bilan yaqin hamkorlikda ishlab chiqilgan yangi aksessuarlar ekotizimi — Home Collection liniyasini taqdim etdi.
Yangi turkum xavfsizlik videokameralari, aqlli videoqo‘ng‘iroq, elektron qulf, harorat datchiklari va zamonaviy termostatlarni o‘z ichiga oladi. Barcha qurilmalar Apple Intelligence sun’iy intellekt tizimi bilan boyitilgan bo‘lib, iPhone, Apple Watch, «Uy» (Home) ilovasi va Siri yordamida yagona markazdan boshqariladi.
To‘liq avtomatizatsiya: Uyni o‘z-o‘zidan boshqaruvchi muhit
Home Collection'ning bosh g‘oyasi — inson aralashuvini maksimal darajada kamaytirish va qulaylik yaratish:
Yagona ekotizim va Thread texnologiyasi: Barcha gadjetlar yagona premium minimalistik dizaynda yaratilgan hamda barqaror va tezkor aloqani ta’minlovchi zamonaviy Thread protokoli asosida o‘zaro bog‘lanadi;
Aqlli ssenariylar: Oilaning oxirgi a’zosi uydan chiqib ketishi bilan tizim avtomatik tarzda eshik qulflarini yopadi, videokameralarni ishchi holatga keltiradi va elektr energiyasini tejash uchun haroratni moslaydi;
Qaytishga tayyorgarlik: Xonadon egasi uyga yaqinlashgan vaqtda xona harorati qulay holatga keltiriladi, u eshik oldiga kelishi bilan qulf avtomatik ochiladi.
LG‘dan 2,5K videokuzatuv: Sun’iy intellekt va maxfiylik
Videokuzatuv qurilmalarini ishlab chiqishga bevosita LG muhandislari mas’ul bo‘ldi:
Intellektual tanish tizimi: 2,5K sifatda tasvirga oluvchi to‘rtta kamera odamlarni, uy hayvonlarini, yaqinlashgan avtomobillarni va eshik oldiga tashlab ketilgan jo‘natmalarni aniq farqlay oladi;
Apple Intelligence imkoniyatlari: Sun’iy intellekt yozib olingan videolavhalarni matnli tavsifga aylantiradi, foydalanuvchi esa oddiy matnli so‘rovlar (masalan, «kuryer qachon keldi?») orqali kerakli video parchasini bir soniyada topib olishi mumkin;
Bepul bulutli xotira va ichki tizim: Yozuvlar iCloud+ servisida 10 kun saqlanadi, alohida obuna talab qilinmaydi. Wi-Fi tarmog‘i uzilib qolgan taqdirda ham qurilmalar ichki xotirasiga yozishni davom ettiradi;
Turkumdagi modellar:
LG Video Doorbell: Mehmonlar va jo‘natmalarni nazorat qiluvchi ikkitalik kamerali videoqo‘ng‘iroq;
Floodlight Cam va Outdoor Cam: Harakat aniqlanganda yonuvchi ikkita projektorli hamda rangli tungi tasvirga ega tashqi kameralar;
Indoor Cam (uy ichi kamerasi): Maxfiylikka yo‘naltirilgan bo‘lib, uyga odam kirganda obyektiv avtomatik ravishda pastga tushib, yozishni to‘xtatadi.
Smart Deadbolt Lock: Kalitlar davri ortda qoldi
Yangi avlod elektron qulfi uy xavfsizligini yangi bosqichga olib chiqadi:
Ultra Wideband (UWB) qulayligi: Foydalanuvchining qo‘lida raqamli kalitga ega iPhone yoki Apple Watch bo‘lsa, eshikka yaqinlashishning o‘zi kifoya — qulf avtomatik ochiladi;
Muqobil kirish usullari: Shuningdek, gadjetlarni tekkizib ochish, PIN-kod terish yoki yashirin tuynuk orqali mexanik kalitdan foydalanish imkoniyati saqlab qolingan;
Qo‘ng‘iroq va qulf integratsiyasi: Mehmon qo‘ng‘iroqni chalganda ogohlantirish HomeView ekraniga, iPhone yoki HomePod kolonkalariga keladi. Foydalanuvchi mehmon bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri gaplashib, iPad yoki telefoni orqali eshikni masofadan ocha oladi. Notanish shaxslar eshikni buzishga urinsa, tizim zudlik bilan egasiga signal yuboradi.
Schneider Electric termostatlari va yuqori maxfiylik
Ichki iqlim nazorati va xavfsizlikka doir qo‘shimcha yechimlar:
Adaptive Temperature: Odamlar uydaligi, uxlayotgani yoki xona bo‘shligini sezuvchi tizim sovitish va isitishni mustaqil boshqaradi. Qo‘shimcha ixcham datchiklar har bir xonadagi namlik va haroratni alohida ko‘rsatadi;
To‘liq shifrlash (End-to-End): Barcha videoyozuvlar va uy ma’lumotlari mutlaq shifrlanadi. Maxfiylik kaliti faqat uy egasida bo‘ladi — hatto Apple, LG yoki Schneider Electric kompaniyalari ham ma’lumotlarni ko‘ra olmaydi. Tarmoq Wi-Fi nomi o‘zgartirilganda barcha aksessuarlar yangi ulanishga avtomatik moslashadi.
Narxlar va savdo qachon boshlanadi?
Kompaniya yangi ekotizim narx siyosatini ham ma’lum qildi:
Asosiy qurilmalar: Videokameralar, elektron qulf va termostatlar modeliga qarab 200 dollardan 400 dollargacha bo‘lgan narxlarda baholanmoqda;
Datchiklar: Xonalar uchun harorat va namlik datchiklari narxi 40 dollardan boshlanadi;
Savdo muddati: Apple Home Collection mahsulotlarining dastlabki partiyasi 2026 yilning dekabr oyida rasman sotuvga chiqariladi. To‘plamdagi ayrim ixtisoslashgan qurilmalar esa 2027 yil boshidan bozorlarga yetkazib beriladi.
Izohlar 0
…