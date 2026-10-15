Shavkat Mirziyoyev va Ilhom Aliyev Bokuda strategik ittifoqchilikni muhokama qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Ozarboyjon Prezidenti Ilhom Aliyev Boku shahrida strategik ittifoqchilikni yanada kengaytirish va ilgari erishilgan kelishuvlarni hayotga tatbiq etish masalalarini muhokama qildi.
- Joriy yil boshidan buyon ikki davlat o‘rtasidagi o‘zaro tovar ayirboshlash hajmi 30 foizga oshdi va sanoat, energetika, transport kabi sohalarda qo‘shma loyihalar faol rivojlanmoqda.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Boku shahriga amaliy tashrifi doirasida Ozarboyjon Respublikasi Prezidenti Ilhom Aliyev bilan uchrashuv o‘tkazdi. Oliy darajadagi muzokaralarda ikki davlat o‘rtasidagi strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada kengaytirish, ilgari erishilgan kelishuvlarni hayotga tatbiq etish masalalari atroflicha ko‘rib chiqildi.
Uchrashuv avvalida davlat rahbari Ozarboyjon yetakchisini Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo‘yicha kengashga (OHICHK) raisligi muvaffaqiyatli kechayotgani hamda uning yettinchi sammiti yuqori saviyada tashkil etilgani bilan samimiy qutladi.
Avgust oyidagi tarixiy tashrifning davomi
Ikki qardosh davlat rahbarlarining muloqotida shu yilning avgust oyida Ozarboyjon prezidentining O‘zbekistonga amalga oshirgan davlat tashrifi davomida imzolangan muhim bitimlarning ijrosi tahlil qilindi:
Strategik ittifoqchilik mustahkamlanmoqda: Barcha soha va yo‘nalishlarda, davlat idoralaridan tortib ishbilarmon doiralargacha samarali muloqot yo‘lga qo‘yilgani mamnuniyat bilan ta’kidlandi;
Kelishuvlar amaliyotga ko‘chmoqda: Avgust oyida belgilab berilgan ustuvor vazifalar doirasida qo‘shma loyihalarni jadallashtirish choralari muhokama qilindi.
Iqtisodiy ko‘rsatkichlar: Tovar ayirboshlashda 30 foizlik o‘sish
Muzokaralar chog‘ida savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy sohalardagi real yutuqlar alohida e’tirof etildi:
Savdo hajmi ortdi: Joriy yil boshidan buyon O‘zbekiston va Ozarboyjon o‘rtasidagi o‘zaro tovar ayirboshlash hajmi sezilarli darajada — 30 foizga oshdi;
Sanoat kooperatsiyasi va infratuzilma: Geologiya, energetika, qurilish, transport, logistika, yengil sanoat hamda turizm sohalaridagi yirik kooperatsiya loyihalari faol amaliy pallaga kirdi;
Madaniy-gumanitar aloqalar: Ikki xalqni yanada yaqinlashtirishga qaratilgan tadbirlarga boy qo‘shma madaniy-gumanitar dasturlar izchil davom ettirilmoqda.
Xalqaro kun tartibi va bo‘lajak rejalar
Shavkat Mirziyoyev va Ilhom Aliyev xalqaro hamda mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan ham fikr almashib, kelgusida rejalashtirilgan ikki tomonlama va ko‘p tomonlama tadbirlar jadvalini belgilab oldilar.
Boku shahrida bo‘lib o‘tgan mazkur oliy darajadagi muloqot O‘zbekiston va Ozarboyjon o‘rtasidagi ko‘p qirrali aloqalar yangi, amaliy mazmun bilan boyib borayotganini yana bir bor namoyon etdi.
Izohlar 0
…