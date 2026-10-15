Shavkat Mirziyoyev va Ilhom Aliyev Bokuda strategik ittifoqchilikni muhokama qildi

·31·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev va Ilhom Aliyev Bokuda strategik ittifoqchilikni muhokama qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Ozarboyjon Prezidenti Ilhom Aliyev Boku shahrida strategik ittifoqchilikni yanada kengaytirish va ilgari erishilgan kelishuvlarni hayotga tatbiq etish masalalarini muhokama qildi.
  • Joriy yil boshidan buyon ikki davlat o‘rtasidagi o‘zaro tovar ayirboshlash hajmi 30 foizga oshdi va sanoat, energetika, transport kabi sohalarda qo‘shma loyihalar faol rivojlanmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Boku shahriga amaliy tashrifi doirasida Ozarboyjon Respublikasi Prezidenti Ilhom Aliyev bilan uchrashuv o‘tkazdi. Oliy darajadagi muzokaralarda ikki davlat o‘rtasidagi strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada kengaytirish, ilgari erishilgan kelishuvlarni hayotga tatbiq etish masalalari atroflicha ko‘rib chiqildi.

Uchrashuv avvalida davlat rahbari Ozarboyjon yetakchisini Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo‘yicha kengashga (OHICHK) raisligi muvaffaqiyatli kechayotgani hamda uning yettinchi sammiti yuqori saviyada tashkil etilgani bilan samimiy qutladi.

Avgust oyidagi tarixiy tashrifning davomi

Ikki qardosh davlat rahbarlarining muloqotida shu yilning avgust oyida Ozarboyjon prezidentining O‘zbekistonga amalga oshirgan davlat tashrifi davomida imzolangan muhim bitimlarning ijrosi tahlil qilindi:

  • Strategik ittifoqchilik mustahkamlanmoqda: Barcha soha va yo‘nalishlarda, davlat idoralaridan tortib ishbilarmon doiralargacha samarali muloqot yo‘lga qo‘yilgani mamnuniyat bilan ta’kidlandi;

  • Kelishuvlar amaliyotga ko‘chmoqda: Avgust oyida belgilab berilgan ustuvor vazifalar doirasida qo‘shma loyihalarni jadallashtirish choralari muhokama qilindi.

Iqtisodiy ko‘rsatkichlar: Tovar ayirboshlashda 30 foizlik o‘sish

Muzokaralar chog‘ida savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy sohalardagi real yutuqlar alohida e’tirof etildi:

  • Savdo hajmi ortdi: Joriy yil boshidan buyon O‘zbekiston va Ozarboyjon o‘rtasidagi o‘zaro tovar ayirboshlash hajmi sezilarli darajada — 30 foizga oshdi;

  • Sanoat kooperatsiyasi va infratuzilma: Geologiya, energetika, qurilish, transport, logistika, yengil sanoat hamda turizm sohalaridagi yirik kooperatsiya loyihalari faol amaliy pallaga kirdi;

  • Madaniy-gumanitar aloqalar: Ikki xalqni yanada yaqinlashtirishga qaratilgan tadbirlarga boy qo‘shma madaniy-gumanitar dasturlar izchil davom ettirilmoqda.

Xalqaro kun tartibi va bo‘lajak rejalar

Shavkat Mirziyoyev va Ilhom Aliyev xalqaro hamda mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan ham fikr almashib, kelgusida rejalashtirilgan ikki tomonlama va ko‘p tomonlama tadbirlar jadvalini belgilab oldilar.

Boku shahrida bo‘lib o‘tgan mazkur oliy darajadagi muloqot O‘zbekiston va Ozarboyjon o‘rtasidagi ko‘p qirrali aloqalar yangi, amaliy mazmun bilan boyib borayotganini yana bir bor namoyon etdi.

Shavkat MirziyoyevIlhom AliyevBokuOzarboyjon Respublikasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bokuda maktablardagi ro‘mol taqiqi ortidan norozilik namoyishlari davom etmoqdaBokuda maktablardagi ro‘mol taqiqi ortidan norozilik namoyishlari davom etmoqdaKecha 21:06Prezidentlar golf maydonida: Issiqko‘lda norasmiy uchrashuv (video)Prezidentlar golf maydonida: Issiqko‘lda norasmiy uchrashuv (video)31 iyul 06:33Bokuda Jeki Channing xavfli tryuklari aks etgan videolar tarqaldiBokuda Jeki Channing xavfli tryuklari aks etgan videolar tarqaldi22 avgust 08:26Alamli mag‘lubiyat: «Sabah» YECHL pley-off bosqichida imkoniyatni boy berdiAlamli mag‘lubiyat: «Sabah» YECHL pley-off bosqichida imkoniyatni boy berdi20 avgust 06:04Sun’iy intellektsiz Jeki Chan bilan rasmga tushgan bolakay tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdi! (video)Sun’iy intellektsiz Jeki Chan bilan rasmga tushgan bolakay tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdi! (video)16 avgust 18:09Bokuda dahshatli «kambek»: «Sabah» Daniya klubini 4:0 hisobida tor-mor etdiBokuda dahshatli «kambek»: «Sabah» Daniya klubini 4:0 hisobida tor-mor etdi11 avgust 23:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?