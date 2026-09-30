Javohir Sindarovdan tarixiy va’da: “Jahon shaxmat tojini O‘zbekistonga olib kelaman!"

·38·Sport
Javohir Sindarovdan tarixiy va’da: “Jahon shaxmat tojini O‘zbekistonga olib kelaman!"
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Javohir Sindarov, 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida 2-doskada bronza medali sohibi, Prezident Shavkat Mirziyoyev va xalq nomidan jahon shaxmat tojini O‘zbekistonga olib kelishga qat’iy va’da berdi.
  • Mustaqillik yillarida ilk bor yakkalik bahslarida shaxsiy jahon chempionligini yurtimizga keltirish maqsadini ochiqlagan yosh grossmeysterning bu jur’ati davlat rahbari tomonidan samimiy olqishlandi.

Samarqandda o‘tkazilgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi qahramonlarini taqdirlash bo‘yicha bo‘lib o‘tgan tantanali marosimda milliy terma jamoamizning eng yosh va iqtidorli grossmeysterlaridan biri Javohir Sindarov butun xalqimiz nomidan tarixiy bayonot bilan chiqdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev va tadbir ishtirokchilari qarshisida so‘zga chiqqan 2-doska bronza medali sohibi davlat tomonidan sportga, xususan, intellektual avlodga ko‘rsatilayotgan yuksak e’tibor va g‘amxo‘rlikka javoban: «Jahon shaxmat tojini O‘zbekistonga olib kelishga va’da beraman», deya qat’iy qasamyod qildi.

Mustaqillik yillarida ilk bor yakkalik bahslarida shaxsiy jahon chempionligi (FIDЕ toji)ni yurtimizga keltirish maqsadini ochiqlagan yosh shaxmatchining so‘zlarini davlat rahbari samimiy tabassum va qizg‘in olqishlar bilan qo‘llab-quvvatladi. Ushbu tarixiy lahzalar milliy shaxmat maktabimiz oldida mutlaqo yangi va yuksak cho‘qqilar sari eshik ochmoqda.

«Oliy minbardagi qasamyod, Prezident e’tirofi va FIDЕ toji sari yurish»: 5 ta asosiy nuqta

Javohir Sindarovning tarixiy va’dasi va taqdirlash tantanasi bo‘yicha eng muhim faktlar:

  • Shaxsiy Jahon toji uchun ochiq va’da: Javohir Sindarov Prezident va butun o‘zbek xalqiga shaxsiy FIDЕ jahon tojini O‘zbekistonga olib kelishni va’da qildi;

  • Oliy minbardagi mardonavor nutq: Yosh grossmeyster ko‘kragida davlat mukofoti va olimpiada medali bilan oliy minbardan dadil so‘zladi;

  • Prezidentning samimiy olqishi: Shavkat Mirziyoyev chempion yigitning ulkan maqsadi va jur’atini samimiy tabassum va qarsaklar bilan qarshi oldi;

  • 2-doskadagi jasorat va tajriba: Samarqand Olimpiadasida Javohir dunyoning eng kuchli grossmeysterlariga qarshi 2-doskada bronza medalini qo‘lga kiritdi;

  • Jamoaviy triumfdan shaxsiy cho‘qqi sari: O‘zbekiston terma jamoasi olimpiadalarda g‘olib chiqqandan so‘ng, endi asosiy diqqat yakkalik Jahon chempionligiga qaratilmoqda.

Javohir Sindarovning yutuqlari va Jahon toji (FIDЕ) yo‘lidagi ko‘rsatkichlari tasnifi

Grossmeysterning olimpiadadagi natijasi, faoliyati va bo‘lajak strategik maqsadlari qiyosi:

Ko‘rsatkich va tahlil mezonlari

Javohir Sindarovning holati va ko‘rsatkichlari

Sportchilik maqomi

Xalqaro grossmeyster (jahon shaxmati tarixidagi eng yoshlardan biri)

46-Butunjahon Olimpiadasi natijasi

2-doskada bronza medali va jamoaviy yetakchilik

Davlat tomonidan e’tirof

Faxriy unvon, uy-joy, qimmatbaho avtomobil va pul mukofoti

Oliy minbardan berilgan va’da

«Jahon shaxmat tojini O‘zbekistonga olib kelish»

Davlat rahbarining reaksiyasi

Qat’iy ishonch, shaxsiy minnatdorchilik va qizg‘in olqishlar

Keyingi strategik musobaqalar

FIDЕ Jahon kubogi, Nomzodlar turniri (Candidates Tournament)

Shaxmat va strategik tahlil: Sindarov shaxsiy Jahon chempioni bo‘la oladimi?

Xalqaro FIDЕ ekspertlari, grossmeysterlar va sport tahlilchilarining xulosalari:

  • «Nomzodlar turniriga dadil qadam»: O‘zbekiston shaxmati bugun jamoaviy darajada dunyo yetakchisi ekanini isbotlab bo‘ldi; endigi yagona va oliy cho‘qqi — 1927 yildan beri davom etib kelayotgan klassik Jahon chempionligi tojidir; Sindarovning yoshi, tezkor hisob-kitob qobiliyati va tahliliy sovuqqonligi uni bo‘lajak «Nomzodlar turniri»da Magnus Karlsen, Gukesh va Xikaru Nakamura kabi gigantlarga qarshi bosh da’vogarga aylantiradi;

  • Davlat rahbariga berilgan lafz mas’uliyati: Oliy minbardan turib bunday katta maqsadni e’lon qilish juda ulkan ichki kuch va o‘ziga bo‘lgan mutlaq ishonchni talab etadi; bu va’da Javohir uchun qo‘shimcha bosim emas, balki har bir mashg‘ulot va turnirda oxirigacha kurashish uchun qudratli ruhiy motivatsiya bo‘lib xizmat qiladi;

  • Abdusattorov bilan ichki raqobat — milliy yutuq: Milliy jamoada Nodirbek Abdusattorov va Javohir Sindarov kabi ikki buyuk iqtidorning yonma-yon o‘sishi ijobiy raqobatni yuzaga keltiradi; biri bo‘lmasa ikkinchisi yaqin yillarda FIDЕ tojini yurtimizga olib kelish ehtimolini ikki barobar oshiradi.

Sizningcha, Javohir Sindarov o‘z va’dasining ustidan chiqib, jahon shaxmat tojini O‘zbekistonga olib kela oladimi? Bu tarixiy toj uchun poygada Javohir Sindarovningmi yoki Nodirbek Abdusattorovning imkoniyatini yuqoriroq baholaysiz? O‘z shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sportining yangi tarixi yaratilayotgan ushbu faxrli tahlilni barcha yurtdoshlarimiz bilan baham ko‘ring!

Javohir SindarovShavkat Mirziyoyev46-Butunjahon shaxmat OlimpiadasiFIDЕ
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aqlbovar qilmas yurish: Sindarov 2- bor farzinini qurbon qilib, FIDЕ ekspertlarini shokka soldi!Aqlbovar qilmas yurish: Sindarov 2- bor farzinini qurbon qilib, FIDЕ ekspertlarini shokka soldi!18 sentabr 14:10Olimpiadada ilk mag‘lubiyat: O‘zbekiston 8-turda Germaniyaga yutqazib qo‘ydiOlimpiadada ilk mag‘lubiyat: O‘zbekiston 8-turda Germaniyaga yutqazib qo‘ydi24 sentabr 21:21Sindarov jahon toji uchun Gukesh bilan dona suradi: FIDЕ barcha tafsilotlarni tasdiqladiSindarov jahon toji uchun Gukesh bilan dona suradi: FIDЕ barcha tafsilotlarni tasdiqladi14 sentabr 20:30Samarqanddagi 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida 3-tur yakunlandi: Bahslar tafsilotiSamarqanddagi 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida 3-tur yakunlandi: Bahslar tafsiloti18 sentabr 22:24Olimpiada olovi Samarqand sari yo‘l oldi: Anand muqaddas mash’alani Sindarovga topshirdiOlimpiada olovi Samarqand sari yo‘l oldi: Anand muqaddas mash’alani Sindarovga topshirdi15 sentabr 07:49Shaxmat chempionlariga uy, mashina va pul mukofoti: Prezidentdan samimiy hazil va e’tirofShaxmat chempionlariga uy, mashina va pul mukofoti: Prezidentdan samimiy hazil va e’tirofBugun 11:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi