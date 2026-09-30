Javohir Sindarovdan tarixiy va’da: “Jahon shaxmat tojini O‘zbekistonga olib kelaman!"
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Javohir Sindarov, 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida 2-doskada bronza medali sohibi, Prezident Shavkat Mirziyoyev va xalq nomidan jahon shaxmat tojini O‘zbekistonga olib kelishga qat’iy va’da berdi.
- Mustaqillik yillarida ilk bor yakkalik bahslarida shaxsiy jahon chempionligini yurtimizga keltirish maqsadini ochiqlagan yosh grossmeysterning bu jur’ati davlat rahbari tomonidan samimiy olqishlandi.
Samarqandda o‘tkazilgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi qahramonlarini taqdirlash bo‘yicha bo‘lib o‘tgan tantanali marosimda milliy terma jamoamizning eng yosh va iqtidorli grossmeysterlaridan biri Javohir Sindarov butun xalqimiz nomidan tarixiy bayonot bilan chiqdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev va tadbir ishtirokchilari qarshisida so‘zga chiqqan 2-doska bronza medali sohibi davlat tomonidan sportga, xususan, intellektual avlodga ko‘rsatilayotgan yuksak e’tibor va g‘amxo‘rlikka javoban: «Jahon shaxmat tojini O‘zbekistonga olib kelishga va’da beraman», deya qat’iy qasamyod qildi.
Mustaqillik yillarida ilk bor yakkalik bahslarida shaxsiy jahon chempionligi (FIDЕ toji)ni yurtimizga keltirish maqsadini ochiqlagan yosh shaxmatchining so‘zlarini davlat rahbari samimiy tabassum va qizg‘in olqishlar bilan qo‘llab-quvvatladi. Ushbu tarixiy lahzalar milliy shaxmat maktabimiz oldida mutlaqo yangi va yuksak cho‘qqilar sari eshik ochmoqda.
«Oliy minbardagi qasamyod, Prezident e’tirofi va FIDЕ toji sari yurish»: 5 ta asosiy nuqta
Javohir Sindarovning tarixiy va’dasi va taqdirlash tantanasi bo‘yicha eng muhim faktlar:
Shaxsiy Jahon toji uchun ochiq va’da: Javohir Sindarov Prezident va butun o‘zbek xalqiga shaxsiy FIDЕ jahon tojini O‘zbekistonga olib kelishni va’da qildi;
Oliy minbardagi mardonavor nutq: Yosh grossmeyster ko‘kragida davlat mukofoti va olimpiada medali bilan oliy minbardan dadil so‘zladi;
Prezidentning samimiy olqishi: Shavkat Mirziyoyev chempion yigitning ulkan maqsadi va jur’atini samimiy tabassum va qarsaklar bilan qarshi oldi;
2-doskadagi jasorat va tajriba: Samarqand Olimpiadasida Javohir dunyoning eng kuchli grossmeysterlariga qarshi 2-doskada bronza medalini qo‘lga kiritdi;
Jamoaviy triumfdan shaxsiy cho‘qqi sari: O‘zbekiston terma jamoasi olimpiadalarda g‘olib chiqqandan so‘ng, endi asosiy diqqat yakkalik Jahon chempionligiga qaratilmoqda.
Javohir Sindarovning yutuqlari va Jahon toji (FIDЕ) yo‘lidagi ko‘rsatkichlari tasnifi
Grossmeysterning olimpiadadagi natijasi, faoliyati va bo‘lajak strategik maqsadlari qiyosi:
Ko‘rsatkich va tahlil mezonlari
Javohir Sindarovning holati va ko‘rsatkichlari
Sportchilik maqomi
Xalqaro grossmeyster (jahon shaxmati tarixidagi eng yoshlardan biri)
46-Butunjahon Olimpiadasi natijasi
2-doskada bronza medali va jamoaviy yetakchilik
Davlat tomonidan e’tirof
Faxriy unvon, uy-joy, qimmatbaho avtomobil va pul mukofoti
Oliy minbardan berilgan va’da
«Jahon shaxmat tojini O‘zbekistonga olib kelish»
Davlat rahbarining reaksiyasi
Qat’iy ishonch, shaxsiy minnatdorchilik va qizg‘in olqishlar
Keyingi strategik musobaqalar
FIDЕ Jahon kubogi, Nomzodlar turniri (Candidates Tournament)
Shaxmat va strategik tahlil: Sindarov shaxsiy Jahon chempioni bo‘la oladimi?
Xalqaro FIDЕ ekspertlari, grossmeysterlar va sport tahlilchilarining xulosalari:
«Nomzodlar turniriga dadil qadam»: O‘zbekiston shaxmati bugun jamoaviy darajada dunyo yetakchisi ekanini isbotlab bo‘ldi; endigi yagona va oliy cho‘qqi — 1927 yildan beri davom etib kelayotgan klassik Jahon chempionligi tojidir; Sindarovning yoshi, tezkor hisob-kitob qobiliyati va tahliliy sovuqqonligi uni bo‘lajak «Nomzodlar turniri»da Magnus Karlsen, Gukesh va Xikaru Nakamura kabi gigantlarga qarshi bosh da’vogarga aylantiradi;
Davlat rahbariga berilgan lafz mas’uliyati: Oliy minbardan turib bunday katta maqsadni e’lon qilish juda ulkan ichki kuch va o‘ziga bo‘lgan mutlaq ishonchni talab etadi; bu va’da Javohir uchun qo‘shimcha bosim emas, balki har bir mashg‘ulot va turnirda oxirigacha kurashish uchun qudratli ruhiy motivatsiya bo‘lib xizmat qiladi;
Abdusattorov bilan ichki raqobat — milliy yutuq: Milliy jamoada Nodirbek Abdusattorov va Javohir Sindarov kabi ikki buyuk iqtidorning yonma-yon o‘sishi ijobiy raqobatni yuzaga keltiradi; biri bo‘lmasa ikkinchisi yaqin yillarda FIDЕ tojini yurtimizga olib kelish ehtimolini ikki barobar oshiradi.
Sizningcha, Javohir Sindarov o‘z va’dasining ustidan chiqib, jahon shaxmat tojini O‘zbekistonga olib kela oladimi? Bu tarixiy toj uchun poygada Javohir Sindarovningmi yoki Nodirbek Abdusattorovning imkoniyatini yuqoriroq baholaysiz? O‘z shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sportining yangi tarixi yaratilayotgan ushbu faxrli tahlilni barcha yurtdoshlarimiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…