Iberiya 1999 — Myallbyu: tarkiblar va jonli matn

·3·Sport
Iberiya 1999 — Myallbyu: tarkiblar va jonli matn

Konferensiya ligasi doirasidagi Iberiya 1999Myallbyu uchrashuvi 22 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Iberiya 1999 boshlang‘ich tarkibi: 31. Makaridze G., 40. Kobuladze G., 25. Amisulashvili A., 4. Selimovich V., 5. Djinjolava J. (kapitan), 6. Dadiani N., 18. Lukas Kafe, 8. Kardava B., 9. Dzaganiya A., 19. Sixarulashvili N., 10. Nachkebia Z.

Iberiya 1999 zaxiradagilari: 14. Alxassan I., 11. Bartishvili A., 30. Bochorishvili N., 3. Chanchar P., 29. Chixradze L., 17. Ende S., 23. Kuliyev E., 16. Kurtanidze R., 27. Kutsiya G., 7. Kvarsxava D., 1. Megrelishvili T., 33. Tibue J.

Iberiya 1999 bosh murabbiyi: Korgalidze L.

Myallbyu boshlang‘ich tarkibi: 35. Lundin A., 33. Mittinen T., 4. Noren A., 5. Ikbal A., 14. Granat V., 7. Gustafson V., 22. Gustavsson J. (kapitan), 26. Xoffmann I., 23. Samuelsen A., 18. Bergstrem J., 29. Lindberg O.

Myallbyu zaxiradagilari: 3. Agnarsson M., 39. Arrenius R., 6. Enggaard M., 1. Xansen S., 10. Ker J., 25. Nilsen M., 24. Pettersson T., 2. Svanberg L., 27. Tidstrand L., 13. Vallinder R.

Myallbyu bosh murabbiyi: Brannstrem A.

Iberiya 1999MyallbyuKonferensiya ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sent-Tryuyden — Iberiya 1999: tarkiblar va jonli matnSent-Tryuyden — Iberiya 1999: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 22:48Myallbyu — Inter Eskaldes: tarkiblar va jonli matnMyallbyu — Inter Eskaldes: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 20:35Inter Eskaldes — Univ. Krayova: tarkiblar va jonli matnInter Eskaldes — Univ. Krayova: tarkiblar va jonli matnBugun 21:01Xetafe — Lugano: tarkiblar va jonli matnXetafe — Lugano: tarkiblar va jonli matnBugun 20:57Srvena zvezda — FK Kopengagen: tarkiblar va jonli matnSrvena zvezda — FK Kopengagen: tarkiblar va jonli matnBugun 20:54Qayrat Almati — Panatinaikos: tarkiblar va jonli matnQayrat Almati — Panatinaikos: tarkiblar va jonli matnBugun 18:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi