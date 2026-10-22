Iberiya 1999 — Myallbyu: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Iberiya 1999 — Myallbyu uchrashuvi 22 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Iberiya 1999 boshlang‘ich tarkibi: 31. Makaridze G., 40. Kobuladze G., 25. Amisulashvili A., 4. Selimovich V., 5. Djinjolava J. (kapitan), 6. Dadiani N., 18. Lukas Kafe, 8. Kardava B., 9. Dzaganiya A., 19. Sixarulashvili N., 10. Nachkebia Z.
Iberiya 1999 zaxiradagilari: 14. Alxassan I., 11. Bartishvili A., 30. Bochorishvili N., 3. Chanchar P., 29. Chixradze L., 17. Ende S., 23. Kuliyev E., 16. Kurtanidze R., 27. Kutsiya G., 7. Kvarsxava D., 1. Megrelishvili T., 33. Tibue J.
Iberiya 1999 bosh murabbiyi: Korgalidze L.
Myallbyu boshlang‘ich tarkibi: 35. Lundin A., 33. Mittinen T., 4. Noren A., 5. Ikbal A., 14. Granat V., 7. Gustafson V., 22. Gustavsson J. (kapitan), 26. Xoffmann I., 23. Samuelsen A., 18. Bergstrem J., 29. Lindberg O.
Myallbyu zaxiradagilari: 3. Agnarsson M., 39. Arrenius R., 6. Enggaard M., 1. Xansen S., 10. Ker J., 25. Nilsen M., 24. Pettersson T., 2. Svanberg L., 27. Tidstrand L., 13. Vallinder R.
Myallbyu bosh murabbiyi: Brannstrem A.
Izohlar 0
…