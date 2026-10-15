Sent-Tryuyden — Iberiya 1999: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Sent-Tryuyden — Iberiya 1999 uchrashuvi 16 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Sent-Tryuyden boshlang‘ich tarkibi: 16. Kokubo L., 9. Bazdar S., 18. Ishivatari N., 11. Mbuku N., 14. Merlen R., 26. Musliu V., 23. Pupe J., 10. Sebaui I., 8. Sissako A., 5. Taniguchi S. (kapitan), 60. Vanvesemayel R.
Sent-Tryuyden bosh murabbiyi: De Meyer F.
Iberiya 1999 boshlang‘ich tarkibi: 31. Makaridze G., 25. Amisulashvili A., 3. Chanchar P., 6. Dadiani N., 9. Dzaganiya A., 5. Djinjolava J. (kapitan), 8. Kardava B., 18. Lukas Kafe, 10. Nachkebia Z., 4. Selimovich V., 19. Sixarulashvili N.
Iberiya 1999 bosh murabbiyi: Demchenko A.
Izohlar 0
…