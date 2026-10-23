Midtyullann — Sent-Tryuyden: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Midtyullann — Sent-Tryuyden uchrashuvi 23 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Midtyullann boshlang‘ich tarkibi: 25. Bakker N., 5. Kristensen R. (kapitan), 4. Diao O., 22. Sorensen M. B., 19. Bravo P., 98. Martines D., 20. Xon Xyon-Sok, 29. Vatjen K., 27. Yoxannesen S., 38. Emefile Dj., 9. Rayovich M.
Midtyullann zaxiradagilari: 55. Bak V., 15. Beni D., 10. Cho Gyu-Son, 30. Edjexeri O., 90. Etim F., 18. Ixeanacho S., 34. Ndiaye A., 60. Ugbo M., 17. Uxre M.
Midtyullann bosh murabbiyi: Tullberg M.
Sent-Tryuyden boshlang‘ich tarkibi: 16. Kokubo L., 60. Vanvesemayel R., 4. Takai K., 26. Musliu V. (kapitan), 23. Pupe J., 8. Sissako A., 18. Ishivatari N., 11. Mbuku N., 14. Merlen R., 10. Sebaui I., 19. Soelle F.
Sent-Tryuyden zaxiradagilari: 71. Araki R., 9. Bazdar S., 77. Diuf O., 3. Xata T., 22. Yanssens V., 21. Lendfers M., 38. Matsuzava K., 27. Mbambi J., 7. Muya A., 35. Ngoy Y., 99. Shinkava S., 5. Taniguchi S.
Sent-Tryuyden bosh murabbiyi: De Meyer F.
Izohlar 0
…