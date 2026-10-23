Midtyullann — Sent-Tryuyden: tarkiblar va jonli matn

·29·Sport
Midtyullann — Sent-Tryuyden: tarkiblar va jonli matn

Konferensiya ligasi doirasidagi MidtyullannSent-Tryuyden uchrashuvi 23 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Midtyullann boshlang‘ich tarkibi: 25. Bakker N., 5. Kristensen R. (kapitan), 4. Diao O., 22. Sorensen M. B., 19. Bravo P., 98. Martines D., 20. Xon Xyon-Sok, 29. Vatjen K., 27. Yoxannesen S., 38. Emefile Dj., 9. Rayovich M.

Midtyullann zaxiradagilari: 55. Bak V., 15. Beni D., 10. Cho Gyu-Son, 30. Edjexeri O., 90. Etim F., 18. Ixeanacho S., 34. Ndiaye A., 60. Ugbo M., 17. Uxre M.

Midtyullann bosh murabbiyi: Tullberg M.

Sent-Tryuyden boshlang‘ich tarkibi: 16. Kokubo L., 60. Vanvesemayel R., 4. Takai K., 26. Musliu V. (kapitan), 23. Pupe J., 8. Sissako A., 18. Ishivatari N., 11. Mbuku N., 14. Merlen R., 10. Sebaui I., 19. Soelle F.

Sent-Tryuyden zaxiradagilari: 71. Araki R., 9. Bazdar S., 77. Diuf O., 3. Xata T., 22. Yanssens V., 21. Lendfers M., 38. Matsuzava K., 27. Mbambi J., 7. Muya A., 35. Ngoy Y., 99. Shinkava S., 5. Taniguchi S.

Sent-Tryuyden bosh murabbiyi: De Meyer F.

Jonli reportaj0-1 JONLI
45+2
Juxin Jaja hushtak chalib, birinchi bo‘limni yakunladi.
45+2
David Martines (Midtyullann) penalti nuqtasidan qaytgan to‘pni darvozaga kirita olmadi. To‘p darvoza to‘sinidan bir necha dyuym yuqorilab o‘tib ketdi.
45
O‘yinga 2 daqiqa qo‘shib berildi.
420-1
Robert-Yan Vanvesemael o‘z ajoyib texnikasini namoyish etib, jarima maydonchasi ichiga chiroyli havolatib to‘p uzatdi. Frederik Soel (Sent-Tryuyden) uzatmani qabul qilib oldi va boshi bilan darvozaning chap pastki burchagini aniq nishonga olib, hisobni ochdi. Hisob: 0:1.
41
Rayan Merlen (Sent-Tryuyden) juda qulay vaziyatdan jarima zarbasini amalga oshiradi.
40
Hakam burchak bayroqchasini ko‘rsatmoqda. Sent-Tryuyden foydasiga burchak zarbasi belgilandi.
39
Hakam burchak bayroqchasini ko‘rsatdi va Mityullann burchak zarbasini amalga oshiradi.
38
2:1 – bu darvozaga aniq yo‘llangan zarbalarning hozirgi ko‘rsatkichi.
35
Natanael Mbuku (Sent-Tryuyden) jarima maydonchasi ichiga xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo himoyachilar to‘pni uzoqlashtirishdi.
31
To‘pga egalik qilish nisbati 44:56.
29
Sent-Tryuyden burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, raqib himoyachilari hushyor harakat qilib, xavfni bartaraf etishdi.
29
Sent-Tryuyden burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Ilyas Sebaui (Sent-Tryuyden) o‘z qo‘riqchisini ortda qoldirdi va jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli zarba yo‘lladi. Nordin Bakker to‘pni kech payqadi, ammo darvozaning pastki o‘ng burchagiga kirib ketayotgan to‘pni qaytarishga muvaffaq bo‘ldi.
28
Sofus Yoxannesen (Midtyulland) jarima maydonchasi ichidan zarba berdi, ammo o‘z vaqtida qo‘yilgan to‘siq bunga yo‘l qo‘ymadi.
24
Natanael Mbuku (Sent-Tryuyden) jarima maydonchasi tashqarisidan darvozaga zarba berdi, to‘p o‘ng ustun yonidan biroz o‘tib ketdi.
22🟨
Pedro Bravo (Midtyullann) biroz oldinroq sodir etgan qoidabuzarligi uchun hakamdan sariq kartochka oldi.
22
Midtyullann yaxshi harakat qildi va burchak zarbasini ishlab oldi.
19
O‘yin to‘xtatildi, Pedro Bravo (Midtyullann) jarohat oldi va shifokorlar maydonga kirishi kerak.
14
Ilias Sebaui (Sent-Tryuyden) raqibiga nisbatan qo‘pol o‘yin ko‘rsatdi, ammo hakam unga hech qanday ogohlantirish bermadi.
12
Midtyullann burchak zarbasini amalga oshirish huquqini qo‘lga kiritdi.
11🟨
Robert-Yan Vanvesemayel (Sent-Tryuyden) sariq kartochka oldi. Hakam Yujin Djadja to‘g‘ri qaror qabul qildi.
8
Endi Midtyullann burchak zarbasini amalga oshiradi.
8
Darvozabon Yulius Emefilening (Midtyullann) chap ustun tomon yo‘llangan xavfli zarbasini qaytarish uchun o‘zini tashladi.
6
Robert-Yan Vanvesemayel (Sent-Tryuyden) jarima maydonchasi ichiga ajoyib uzatmani amalga oshirdi, ammo raqib himoyachilari to‘pni xavfsiz joyga chiqarib yuborishga muvaffaq bo‘lishdi.
5
Usman Diao (Midtyullan) Xyon-Sok Xongga ajoyib pas uzatdi va u darvoza tomon olg‘a intilmoqda.
1
O‘yin endigina boshlandi, birinchi bo‘lim davom etmoqda.
00:21
O‘yin: Midtyulland - Sent-Tryuyden. Hisob: 0-0. Sharh: Yuxin Jaja bugungi o‘yinni boshqarib boradi.
00:21
Boshlang‘ich tarkiblar allaqachon e’lon qilindi va siz ular bilan tarkiblar bo‘limida tanishishingiz mumkin.
00:21
Barcha futbol muxlislariga salom, biz ushbu uchrashuvning jonli sharhini taqdim etish uchun shu yerdamiz va eng qiziqarli hamda muhim vaziyatlarni yoritib boramiz. Biz hech narsani o‘tkazib yubormasligingizni ta’minlaymiz, shunchaki bemalol o‘tiring va zavq oling.
MidtyullannSent-TryuydenKonferensiya ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sent-Tryuyden — Iberiya 1999: tarkiblar va jonli matnSent-Tryuyden — Iberiya 1999: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 22:48Egnatiya — Midtyullann: tarkiblar va jonli matnEgnatiya — Midtyullann: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 20:31Tun — Xayduk Split: tarkiblar va jonli matnTun — Xayduk Split: tarkiblar va jonli matnKecha 23:34Monako — Frayburg: tarkiblar va jonli matnMonako — Frayburg: tarkiblar va jonli matnKecha 23:30Linkoln Red Imps — Tvente: tarkiblar va jonli matnLinkoln Red Imps — Tvente: tarkiblar va jonli matnKecha 23:26Braga — Gent: tarkiblar va jonli matnBraga — Gent: tarkiblar va jonli matnKecha 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi