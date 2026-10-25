Anje — Loryan: tarkiblar va jonli matn
Fransiya 1-ligasi doirasidagi Anje — Loryan uchrashuvi 25 oktyabr, 21:15 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Anje boshlang‘ich tarkibi: 1. Lopes A., 2. Arkus K., 4. Kamara O., 21. Lefor J. (kapitan), 17. Kalulu J., 14. Belxdim Y., 8. van den Boomen B., 27. Raolisoa L., 9. Peter P., 10. Sbai A., 19. El Uazzani A.
Anje zaxiradagilari: 18. Allevina J., 93. Belkebla H., 26. Bermon A., 11. Djibirin X., 34. Gernigon M., 20. Luer M., 6. Muton L., 7. Simbakoli U., 16. Zinga M.
Anje bosh murabbiyi: Gilli S.
Loryan boshlang‘ich tarkibi: 38. Mvogo I., 32. Adjei N., 3. Talbi M. (kapitan), 95. Ture I., 20. Silla D., 8. Kadiu N., 62. Avom A., 43. Kuassi A., 17. Makengo J., 19. Faye S., 18. Balde I.
Loryan zaxiradagilari: 33. Bernardo G., 2. Jorjen A., 10. Yensen I., 21. Kamara B., 42. Kone M., 30. Kuzmich S., 11. Le Bri T., 55. Obaretin N., 15. Tosin A.
Loryan bosh murabbiyi: Dyujo A.
Izohlar 0
…