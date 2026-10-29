Penaltilar trilleri: “Liverpul” “Chelsi”ni dramatik bahsda kubokdan chiqarib yubordi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Liverpul»
- Angliya Liga kubogining 1/8 finalida «Chelsi»ni penaltilar seriyasida 6:5 hisobida mag‘lub etib, chorak finalga yo‘l oldi.
- Uchrashuvning asosiy vaqti 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlandi, unda Rojers va Kodi Gakpo penaltidan gol urishdi.
- «Enfild» stadionida kechgan bahsda har ikki jamoa murabbiylari ikkinchi bo‘limda asosiy tarkib futbolchilarini maydonga tushirgan bo‘lsa-da, hisob o‘zgarmadi.
Angliya Liga kubogining 1/8 final bosqichi markaziy bahsida muxlislar haqiqiy klassik ingliz futboli dramasiga guvoh bo‘lishdi. Afsonaviy «Enfild» stadionida Londonning «Chelsi» klubini qabul qilgan «Liverpul» keskin va murosasiz kurashlar ostida kechgan o‘yinda keyingi bosqich yo‘llanmasini ilib ketdi.
Asosiy vaqti 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlangan uchrashuv taqdiri futbol lotereyasiga aylangan asabiy penaltilar seriyasida hal bo‘ldi. Mazkur asablar jangida sovuqqonlik namoyish etgan mersisaydliklar 6:5 hisobida g‘alaba qozonib, chorak finalga yo‘l oldi.
Birinchi bo‘limdagi tezkor penaltilar dueli
Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab yuqori sur’at, taktik ehtiyotkorlik va qo‘polliklarga boy tarzda kechdi:
Rojersning aniq zarbasi: 40-daqiqada «Chelsi» xavfli hujum uyushtirib, raqib jarima maydoni ichida penalti ishlab oldi. To‘p oldiga kelgan Rojers 11 metrlik jarima zarbasini sovuqqonlik bilan golga aylantirib, «ko‘klar»ni hisobda oldinga olib chiqdi (0:1);
Gakponing tezkor javobi: O‘tkazib yuborilgan to‘pdan so‘ng «Liverpul» zudlik bilan hujumga tashlandi. Oradan atigi uch daqiqa o‘tib — 43-daqiqada londonliklar darvozasiga ham penalti belgilandi. Niderlandiyalik forvard Kodi Gakpo imkoniyatni qo‘ldan chiqarmay, muvozanatni tikladi (1:1);
Ikkinchi bo‘limdagi yulduzli o‘zgarishlar: Ikkinchi 45 daqiqalikda murabbiylar shtabi asosiy kuchlarni maydonga tashladi. «Liverpul» safida Florian Virts, Bredli Barkolya, Aleksis Makallister va Aleksandr Isak singari yetakchilar zaxiradan o‘yinga qo‘shildi, ammo himoyachilar va darvozabonlar ishonchli harakat qilib, hisob o‘zgarishiga yo‘l qo‘yishmadi.
Asabiy penaltilar seriyasi va «qizillar» g‘alabasi
Reglamentga muvofiq, asosiy vaqt yakunlangach, g‘olib nomi to‘g‘ridan to‘g‘ri penaltilar seriyasida aniqlandi:
«Enfild»dagi intriga: Har ikki jamoa ijrochilari tomonidan amalga oshirilgan zarbalar oxirgi daqiqalargacha muxlislarni hayajonda ushlab turdi;
6:5 hisobidagi zafar: Darvozabonlarning mahorati va futbolchilarning sovuqqonligi sinalgan dramatik nuqtada «Liverpul» 6:5 hisobida ustunlikka erishib, prinsipial raqibini musobaqadan chiqarib yubordi.
Protokol ma’lumotlari
Angliya Liga kubogi. 1/8 final
«Liverpul» — «Chelsi» 1:1 (penaltilar seriyasi: 6:5)
Gollar: Gakpo (43 pen.) — Rojers (40 pen.);
«Liverpul» tarkibi: Mamardashvili, Gomes, van Deyk (Jake, 72), Simikas, Arauxo, Gravenberx, Nioni (Makallister, 81), Gakpo, Makkonill (Virts, 59), Koumas (Barkolya, 58), Nguoma (Isak, 82);
«Chelsi» tarkibi: Penders, Achiampong, Fofana, Lakrua (Kolvill, 45+1), Gusto (Palestra, 69), Kaysedo (Barko, 69), Laviya, Henderson, Netu, Rojers, Uelbek;
Ogohlantirishlar: Koumas (11), Makkonill (21) — Achiampong (50), Laviya (73).
«Liverpul» kuchli raqib to‘sig‘idan muvaffaqiyatli o‘tib, sovrin sari yana bir muhim qadamni tashladi va o‘z uyida kubok bahslaridagi mag‘lubiyatsiz yurishini davom ettirmoqda.
Izohlar 0
…