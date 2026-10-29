Penaltilar trilleri: “Liverpul” “Chelsi”ni dramatik bahsda kubokdan chiqarib yubordi

·66·Sport
Penaltilar trilleri: “Liverpul” “Chelsi”ni dramatik bahsda kubokdan chiqarib yubordi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Liverpul»
  • Angliya Liga kubogining 1/8 finalida «Chelsi»ni penaltilar seriyasida 6:5 hisobida mag‘lub etib, chorak finalga yo‘l oldi.
  • Uchrashuvning asosiy vaqti 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlandi, unda Rojers va Kodi Gakpo penaltidan gol urishdi.
  • «Enfild» stadionida kechgan bahsda har ikki jamoa murabbiylari ikkinchi bo‘limda asosiy tarkib futbolchilarini maydonga tushirgan bo‘lsa-da, hisob o‘zgarmadi.

Angliya Liga kubogining 1/8 final bosqichi markaziy bahsida muxlislar haqiqiy klassik ingliz futboli dramasiga guvoh bo‘lishdi. Afsonaviy «Enfild» stadionida Londonning «Chelsi» klubini qabul qilgan «Liverpul» keskin va murosasiz kurashlar ostida kechgan o‘yinda keyingi bosqich yo‘llanmasini ilib ketdi.

Asosiy vaqti 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlangan uchrashuv taqdiri futbol lotereyasiga aylangan asabiy penaltilar seriyasida hal bo‘ldi. Mazkur asablar jangida sovuqqonlik namoyish etgan mersisaydliklar 6:5 hisobida g‘alaba qozonib, chorak finalga yo‘l oldi.

Birinchi bo‘limdagi tezkor penaltilar dueli

Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab yuqori sur’at, taktik ehtiyotkorlik va qo‘polliklarga boy tarzda kechdi:

  • Rojersning aniq zarbasi: 40-daqiqada «Chelsi» xavfli hujum uyushtirib, raqib jarima maydoni ichida penalti ishlab oldi. To‘p oldiga kelgan Rojers 11 metrlik jarima zarbasini sovuqqonlik bilan golga aylantirib, «ko‘klar»ni hisobda oldinga olib chiqdi (0:1);

  • Gakponing tezkor javobi: O‘tkazib yuborilgan to‘pdan so‘ng «Liverpul» zudlik bilan hujumga tashlandi. Oradan atigi uch daqiqa o‘tib — 43-daqiqada londonliklar darvozasiga ham penalti belgilandi. Niderlandiyalik forvard Kodi Gakpo imkoniyatni qo‘ldan chiqarmay, muvozanatni tikladi (1:1);

  • Ikkinchi bo‘limdagi yulduzli o‘zgarishlar: Ikkinchi 45 daqiqalikda murabbiylar shtabi asosiy kuchlarni maydonga tashladi. «Liverpul» safida Florian Virts, Bredli Barkolya, Aleksis Makallister va Aleksandr Isak singari yetakchilar zaxiradan o‘yinga qo‘shildi, ammo himoyachilar va darvozabonlar ishonchli harakat qilib, hisob o‘zgarishiga yo‘l qo‘yishmadi.

Asabiy penaltilar seriyasi va «qizillar» g‘alabasi

Reglamentga muvofiq, asosiy vaqt yakunlangach, g‘olib nomi to‘g‘ridan to‘g‘ri penaltilar seriyasida aniqlandi:

  • «Enfild»dagi intriga: Har ikki jamoa ijrochilari tomonidan amalga oshirilgan zarbalar oxirgi daqiqalargacha muxlislarni hayajonda ushlab turdi;

  • 6:5 hisobidagi zafar: Darvozabonlarning mahorati va futbolchilarning sovuqqonligi sinalgan dramatik nuqtada «Liverpul» 6:5 hisobida ustunlikka erishib, prinsipial raqibini musobaqadan chiqarib yubordi.

Protokol ma’lumotlari

Angliya Liga kubogi. 1/8 final

«Liverpul» — «Chelsi» 1:1 (penaltilar seriyasi: 6:5)

  • Gollar: Gakpo (43 pen.) — Rojers (40 pen.);

  • «Liverpul» tarkibi: Mamardashvili, Gomes, van Deyk (Jake, 72), Simikas, Arauxo, Gravenberx, Nioni (Makallister, 81), Gakpo, Makkonill (Virts, 59), Koumas (Barkolya, 58), Nguoma (Isak, 82);

  • «Chelsi» tarkibi: Penders, Achiampong, Fofana, Lakrua (Kolvill, 45+1), Gusto (Palestra, 69), Kaysedo (Barko, 69), Laviya, Henderson, Netu, Rojers, Uelbek;

  • Ogohlantirishlar: Koumas (11), Makkonill (21) — Achiampong (50), Laviya (73).

«Liverpul» kuchli raqib to‘sig‘idan muvaffaqiyatli o‘tib, sovrin sari yana bir muhim qadamni tashladi va o‘z uyida kubok bahslaridagi mag‘lubiyatsiz yurishini davom ettirmoqda.

Angliya Liga kubogiLiverpulChelsiKodi Gakpo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliyada sensatsiyalar kechasi: “Aston Villa” tor-mor etildi, “Fulhem” kubokni tark etdiAngliyada sensatsiyalar kechasi: “Aston Villa” tor-mor etildi, “Fulhem” kubokni tark etdiBugun 08:09Ettixadda 4 ta gol va asabiy seriya: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan zo‘rg‘a o‘tdiEttixadda 4 ta gol va asabiy seriya: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan zo‘rg‘a o‘tdiBugun 07:51Artetadan shov-shuvli bayonot: “Arsenal”ning musobaqadan chiqib ketishiga nima sabab bo‘ldi?Artetadan shov-shuvli bayonot: “Arsenal”ning musobaqadan chiqib ketishiga nima sabab bo‘ldi?Kecha 09:13Angliya Liga kubogida shov-shuvli sensatsiya: “Flitvud Taun” Arteta jamoasini tiz cho‘ktirdiAngliya Liga kubogida shov-shuvli sensatsiya: “Flitvud Taun” Arteta jamoasini tiz cho‘ktirdiKecha 06:549 ta golli triller: «Chelsi» «Lids» bilan bahsda 6:3 hisobida g‘alaba qozondi9 ta golli triller: «Chelsi» «Lids» bilan bahsda 6:3 hisobida g‘alaba qozondi10 sentabr 06:57O‘zbekiston darvozasiga 2 ta gol urgan futbolchiga 3 ta taklif tushdi...O‘zbekiston darvozasiga 2 ta gol urgan futbolchiga 3 ta taklif tushdi...9 iyun 14:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi