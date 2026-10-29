Italiyadagi 15 ta restoranda oilalar uchun telefonsiz ovqatlanish loyihasi boshlanadi

·37·Dunyo
Italiyadagi 15 ta restoranda oilalar uchun telefonsiz ovqatlanish loyihasi boshlanadi

Italiyaning Sardiniya orolidagi 15 ta restoran oilalarni ovqatlanish vaqtida telefon va boshqa elektron qurilmalardan foydalanmaslikka undaydigan tajriba loyihasida ishtirok etadi. Bu haqda The Guardian xabar berdi.

«Ekranlarsiz dasturxon» («A tavola senza schermi») deb nomlangan loyiha bir oy davom etadi. Uning asosiy maqsadi ota-onalar va bolalarni ovqatlanish paytida telefonlarga chalg‘imasdan, o‘zaro suhbatlashishga undashdir.

Loyiha doirasida telefonlarini chetga qo‘ygan oilalarga maxsus to‘plam taqdim etiladi. Unda bolalar bilan birgalikda shug‘ullanish uchun o‘yinlar, rasm chizish materiallari hamda ota-onalarga raqamli qurilmalardan foydalanish bo‘yicha tavsiyalar berilgan ma’lumotnoma bo‘ladi.

Tashabbus Sardiniyaning bolalar va o‘smirlar huquqlari bo‘yicha vakili Anna Kau hamda Fipe-Confcommercio tashkilotining mintaqaviy bo‘limi hamkorligida ishlab chiqilgan. Loyiha oilaviy ovqatlanish vaqtida jonli muloqotni ko‘paytirish va bolalarning elektron qurilmalarga haddan tashqari berilib ketishining oldini olishga qaratilgan.

Tajriba dastlab 15 ta restoranda o‘tkaziladi. Uning natijalari ijobiy bo‘lsa, tashabbusni boshqa restoranlarga ham ixtiyoriy ravishda kengaytirish rejalashtirilgan.

SardiniyaEkranlarsiz dasturxonAnna KauFipe-Confcommercio
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yuventus» Sardiniyada mag‘lubiyatdan arang qutulib qoldi«Yuventus» Sardiniyada mag‘lubiyatdan arang qutulib qoldi12 oktabr 06:449 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdi9 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdi17 avgust 14:02Hojatxonada 13 soat: Belgiyada deputat eshik qulflanib qolib tuni bilan qamalib yotdiHojatxonada 13 soat: Belgiyada deputat eshik qulflanib qolib tuni bilan qamalib yotdi17 sentabr 21:46Hindistondagi sirli restoran: mijozlar qabrlar orasida ovqatlanadiHindistondagi sirli restoran: mijozlar qabrlar orasida ovqatlanadi2 sentabr 22:24Tailandlik qiz bir vaqtning o‘zida egizak aka-ukalar bilan sevishmoqdaTailandlik qiz bir vaqtning o‘zida egizak aka-ukalar bilan sevishmoqda21 oktabr 08:55Qabr yonida tushlik: Hindistonda qabrlar orasida joylashgan restoranda ovqatlangan bo‘larmidingiz?Qabr yonida tushlik: Hindistonda qabrlar orasida joylashgan restoranda ovqatlangan bo‘larmidingiz?26 iyul 08:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda