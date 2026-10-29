Ettixadda 4 ta gol va asabiy seriya: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan zo‘rg‘a o‘tdi

·75·Sport
Ettixadda 4 ta gol va asabiy seriya: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan zo‘rg‘a o‘tdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Liga kubogining 1/8 final bosqichida «Manchester Siti» o‘z maydonida «Brayton»ni penaltilar seriyasida 4:3 hisobida mag‘lub etib, chorak finalga yo‘l oldi.
  • Asosiy vaqti 2:2 hisobida yakunlangan bahsda mezbonlar safida Kovachich va Reys gol urgan bo‘lsa, mehmonlardan Yalkuye va Ryutter muvaffaqiyat qozondi.
  • Uchrashuvning 76-daqiqasida zaxiradan maydonga tushgan o‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov mudofaa chizig‘ida ishonchli harakat qildi.

Angliya Liga kubogining 1/8 final bosqichida muxlislar haqiqiy gollarga boy va dramatik to‘qnashuvning guvohi bo‘lishdi. Pep Gvardiola boshchiligidagi «Manchester Siti» o‘z maydonida «Brayton» jamoasini qabul qilib, har ikkala tomon uchun ham murosasiz kechgan bahsda g‘alabani ilib ketdi.

Asosiy vaqti 2:2 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlangan uchrashuv taqdiri asabiy penaltilar seriyasida hal bo‘ldi. Lotereyaga aylangan seriyada mahorat ko‘rsatgan «shaharliklar» 4:3 hisobida ustun kelib, chorak final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.

«Ettixad»dagi gollar yomg‘iri: Kechgan asosiy voqealar

Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab ochiq va shiddatli qarshi hujumlar ostida kechdi:

  • «Brayton»ning tezkor zarbasi: 30-daqiqada mehmonlar futbolchisi Yalkuye hisobni ochib, «Siti» himoyasidagi bo‘shliqdan unumli foydalandi (0:1);

  • Kovachichning javobi: 40-daqiqada mezbonlar safida tajribali Mateo Kovachich muvozanatni tiklab, jamoalarni tanaffusga durang bilan olib chiqdi (1:1);

  • Ikkinchi bo‘limdagi bosim: Ikkinchi bo‘lim boshlanishi bilan, 47-daqiqada «chaykalar» hujumchisi Ryutter yana bir bor «Brayton»ni oldinga olib chiqdi (1:2);

  • Reysning najot goli: Tinchlanmagan «shaharliklar» 72-daqiqada Reysning aniq zarbasi evaziga hisobni yana tenglashtirdi (2:2).

Husanovning maydonga tushishi va lotereya g‘alabasi

O‘zbekistonlik futbol ishqibozlari uchun uchrashuvning eng diqqatga sazovor lahzalaridan biri himoyachimizning o‘yinga qo‘shilishi bo‘ldi:

  • Husanov mudofaa markazida: Uchrashuvning 76-daqiqasida murabbiylar shtabi Riko Lyuis o‘rniga hamyurtimiz Abduqodir Husanovni zaxiradan maydonga tushirdi. Himoyachi qolgan vaqt davomida raqib hujumlarini qaytarishda ishonchli harakat qildi;

  • Penaltilar seriyasidagi qahramonlik: Asosiy vaqt yakunlangach, g‘olib penaltilar orqali aniqlandi. «Siti» futbolchilari va darvozaboni sovuqqonlik namoyish etib, 4:3 hisobidagi g‘alabani rasmiylashtirishdi.

Protokol ma’lumotlari

Angliya Liga kubogi. 1/8 final

«Manchester Siti» — «Brayton» 2:2 (penaltilar seriyasi: 4:3)

  • Gollar: Kovachich (40), Reys (72) — Yalkuye (30), Ryutter (47);

  • «Manchester Siti» tarkibi: Rulli, Lyuis (Abduqodir Husanov, 76), Reys, O'Rayli (Fernandes, 87), Bouaddi (Ait-Nuri, 46), Gehi, Foden, Sherki, Kovachich, Allan (Doku, 61), Samba (Makeydo, 46);

  • Ogohlantirishlar: Bouaddi (32) — Svoboda (11), Viffer (90+1), Dank (90+2).

«Manchester Siti» murakkab sinovdan muvaffaqiyatli o‘tib, Liga kubogi sovrini sari yurishini davom ettirmoqda, Husanovning mazkur bellashuvda ishtirok etishi esa uning jamoadagi o‘rni mustahkamlanib borayotganini ko‘rsatadi.

Abduqodir HusanovManchester SitiBraytonAngliya Liga kubogi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Husanovning o‘yini qanday baholandi: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan qanday o‘tdi?Husanovning o‘yini qanday baholandi: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan qanday o‘tdi?Bugun 08:39Abduqodir Husanovga necha ball berildi? “Manchester Siti” — “Brayton” uchrashuvi tahliliAbduqodir Husanovga necha ball berildi? “Manchester Siti” — “Brayton” uchrashuvi tahliliBugun 08:25Angliyada sensatsiyalar kechasi: “Aston Villa” tor-mor etildi, “Fulhem” kubokni tark etdiAngliyada sensatsiyalar kechasi: “Aston Villa” tor-mor etildi, “Fulhem” kubokni tark etdiBugun 08:09Penaltilar trilleri: “Liverpul” “Chelsi”ni dramatik bahsda kubokdan chiqarib yubordiPenaltilar trilleri: “Liverpul” “Chelsi”ni dramatik bahsda kubokdan chiqarib yubordiBugun 07:55Artetadan shov-shuvli bayonot: “Arsenal”ning musobaqadan chiqib ketishiga nima sabab bo‘ldi?Artetadan shov-shuvli bayonot: “Arsenal”ning musobaqadan chiqib ketishiga nima sabab bo‘ldi?Kecha 09:13Angliya Liga kubogida shov-shuvli sensatsiya: “Flitvud Taun” Arteta jamoasini tiz cho‘ktirdiAngliya Liga kubogida shov-shuvli sensatsiya: “Flitvud Taun” Arteta jamoasini tiz cho‘ktirdiKecha 06:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi