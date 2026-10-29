Ettixadda 4 ta gol va asabiy seriya: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan zo‘rg‘a o‘tdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Liga kubogining 1/8 final bosqichida «Manchester Siti» o‘z maydonida «Brayton»ni penaltilar seriyasida 4:3 hisobida mag‘lub etib, chorak finalga yo‘l oldi.
- Asosiy vaqti 2:2 hisobida yakunlangan bahsda mezbonlar safida Kovachich va Reys gol urgan bo‘lsa, mehmonlardan Yalkuye va Ryutter muvaffaqiyat qozondi.
- Uchrashuvning 76-daqiqasida zaxiradan maydonga tushgan o‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov mudofaa chizig‘ida ishonchli harakat qildi.
Angliya Liga kubogining 1/8 final bosqichida muxlislar haqiqiy gollarga boy va dramatik to‘qnashuvning guvohi bo‘lishdi. Pep Gvardiola boshchiligidagi «Manchester Siti» o‘z maydonida «Brayton» jamoasini qabul qilib, har ikkala tomon uchun ham murosasiz kechgan bahsda g‘alabani ilib ketdi.
Asosiy vaqti 2:2 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlangan uchrashuv taqdiri asabiy penaltilar seriyasida hal bo‘ldi. Lotereyaga aylangan seriyada mahorat ko‘rsatgan «shaharliklar» 4:3 hisobida ustun kelib, chorak final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
«Ettixad»dagi gollar yomg‘iri: Kechgan asosiy voqealar
Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab ochiq va shiddatli qarshi hujumlar ostida kechdi:
«Brayton»ning tezkor zarbasi: 30-daqiqada mehmonlar futbolchisi Yalkuye hisobni ochib, «Siti» himoyasidagi bo‘shliqdan unumli foydalandi (0:1);
Kovachichning javobi: 40-daqiqada mezbonlar safida tajribali Mateo Kovachich muvozanatni tiklab, jamoalarni tanaffusga durang bilan olib chiqdi (1:1);
Ikkinchi bo‘limdagi bosim: Ikkinchi bo‘lim boshlanishi bilan, 47-daqiqada «chaykalar» hujumchisi Ryutter yana bir bor «Brayton»ni oldinga olib chiqdi (1:2);
Reysning najot goli: Tinchlanmagan «shaharliklar» 72-daqiqada Reysning aniq zarbasi evaziga hisobni yana tenglashtirdi (2:2).
Husanovning maydonga tushishi va lotereya g‘alabasi
O‘zbekistonlik futbol ishqibozlari uchun uchrashuvning eng diqqatga sazovor lahzalaridan biri himoyachimizning o‘yinga qo‘shilishi bo‘ldi:
Husanov mudofaa markazida: Uchrashuvning 76-daqiqasida murabbiylar shtabi Riko Lyuis o‘rniga hamyurtimiz Abduqodir Husanovni zaxiradan maydonga tushirdi. Himoyachi qolgan vaqt davomida raqib hujumlarini qaytarishda ishonchli harakat qildi;
Penaltilar seriyasidagi qahramonlik: Asosiy vaqt yakunlangach, g‘olib penaltilar orqali aniqlandi. «Siti» futbolchilari va darvozaboni sovuqqonlik namoyish etib, 4:3 hisobidagi g‘alabani rasmiylashtirishdi.
Protokol ma’lumotlari
Angliya Liga kubogi. 1/8 final
«Manchester Siti» — «Brayton» 2:2 (penaltilar seriyasi: 4:3)
Gollar: Kovachich (40), Reys (72) — Yalkuye (30), Ryutter (47);
«Manchester Siti» tarkibi: Rulli, Lyuis (Abduqodir Husanov, 76), Reys, O'Rayli (Fernandes, 87), Bouaddi (Ait-Nuri, 46), Gehi, Foden, Sherki, Kovachich, Allan (Doku, 61), Samba (Makeydo, 46);
Ogohlantirishlar: Bouaddi (32) — Svoboda (11), Viffer (90+1), Dank (90+2).
«Manchester Siti» murakkab sinovdan muvaffaqiyatli o‘tib, Liga kubogi sovrini sari yurishini davom ettirmoqda, Husanovning mazkur bellashuvda ishtirok etishi esa uning jamoadagi o‘rni mustahkamlanib borayotganini ko‘rsatadi.
Izohlar 0
…