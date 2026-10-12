«Yuventus» Sardiniyada mag‘lubiyatdan arang qutulib qoldi

·45·Sport
«Yuventus» Sardiniyada mag‘lubiyatdan arang qutulib qoldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiya A Seriyasining 6-turi doirasida «Yuventus»
  • Sardiniyada «Kalyari» bilan 1:1 hisobida durang o‘ynadi.
  • «Kalyari»
  • 20-daqiqada Daniel Maldinining goli evaziga hisobda oldinga chiqqan bo‘lsa-da, «Yuventus» 81-daqiqada Randal Kolo-Muani tomonidan urilgan gol bilan mag‘lubiyatdan qutulib qoldi. Ushbu durangdan so‘ng «Kalyari» 13 ochko bilan 4-o‘rinda qoldi, «Yuventus» esa 11 ochko bilan 6-pog‘onani egalladi.

Italiya A Seriyasining 6-turi doirasida Sardiniya orolida kechgan markaziy bahslardan birida Turinning «Yuventus» klubi «Kalyari» mehmoni bo‘ldi. Murosasiz va keskin kurashlarga boy o‘tgan uchrashuv 1:1 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlandi.

Maydon egalarining hisobda oldinga chiqib olgani turinliklarni butun o‘yin davomida quvib yetuvchi rolida harakat qilishga majbur etdi, biroq mehmonlar asosiy vaqt yakunlanishiga oz qolganda muhim gol urib, mag‘lubiyatdan qutulib qolishdi.

Tezkor zarba va so‘nggi daqiqalardagi najot

«Unipol Domus» stadionida kechgan bellashuv xronologiyasi quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • Maldinining goli va ustunlik: 20-daqiqada «Kalyari» hujumchisi Daniel Maldini aniq zarba bilan Vikario qo‘riqlayotgan darvozani ishg‘ol etib, mezbonlarni hisobda oldinga olib chiqdi — 1:0;

  • Turinliklarning uzluksiz bosimi: O‘tkazib yuborilgan to‘pdan so‘ng tashabbusni to‘liq qo‘lga olgan «Yuventus» bir qator xavfli vaziyatlar yaratdi, biroq sardiniyaliklar himoyasi uzoq vaqt davomida ishonchli harakat qildi;

  • Kolo-Muanidan muhim nuqta: Faqatgina 81-daqiqaga kelib fransuz hujumchisi Randal Kolo-Muani hisobni tenglashtirib, jamoasini muqarrar mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi — 1:1.

Turnir jadvalidagi holat

Ushbu durang har ikki jamoaning musobaqa jadvalidagi yuqori o‘rinlar uchun kurashiga ta’sir ko‘rsatdi:

  • «Kalyari» (4-o‘rin): Sensatsion tarzda kuchli to‘rtlikda borayotgan sardiniyaliklar o‘z ochkolari sonini 13 taga yetkazib, yetakchilar safidagi o‘rnini saqlab qoldi;

  • «Yuventus» (6-o‘rin): Sardiniyada ikki ochko yo‘qotgan Turin klubi 11 ochko bilan turnir jadvalining 6-pog‘onasida qolmoqda.

A Seriyaning navbatdagi turlarida yetakchilik va Yevropa Chempionlar ligasi yo‘llanmasi uchun kurash yanada qizg‘in tus olishi kutilmoqda.

YuventusKalyariSardiniyaA Seriya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

9 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdi9 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdi17 avgust 14:02«Kalyari» safarda «Atalanta»ni taslim etdi — A Seriyaning 4-turida kutilmagan sensatsiya!«Kalyari» safarda «Atalanta»ni taslim etdi — A Seriyaning 4-turida kutilmagan sensatsiya!13 sentabr 06:31Yuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqdaYuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqda21 avgust 22:32Yuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqdaYuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqda21 avgust 21:33Yuventus yangi mavsum uchun rasmiy raqamlarni eʼlon qildiYuventus yangi mavsum uchun rasmiy raqamlarni eʼlon qildi21 avgust 19:10Yuventus transfer bozori: Jonatan Devid Xall Siti taklifini rad etdiYuventus transfer bozori: Jonatan Devid Xall Siti taklifini rad etdi21 avgust 11:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi