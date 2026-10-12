«Yuventus» Sardiniyada mag‘lubiyatdan arang qutulib qoldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiya A Seriyasining 6-turi doirasida «Yuventus»
- Sardiniyada «Kalyari» bilan 1:1 hisobida durang o‘ynadi.
- «Kalyari»
- 20-daqiqada Daniel Maldinining goli evaziga hisobda oldinga chiqqan bo‘lsa-da, «Yuventus» 81-daqiqada Randal Kolo-Muani tomonidan urilgan gol bilan mag‘lubiyatdan qutulib qoldi. Ushbu durangdan so‘ng «Kalyari» 13 ochko bilan 4-o‘rinda qoldi, «Yuventus» esa 11 ochko bilan 6-pog‘onani egalladi.
Italiya A Seriyasining 6-turi doirasida Sardiniya orolida kechgan markaziy bahslardan birida Turinning «Yuventus» klubi «Kalyari» mehmoni bo‘ldi. Murosasiz va keskin kurashlarga boy o‘tgan uchrashuv 1:1 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlandi.
Maydon egalarining hisobda oldinga chiqib olgani turinliklarni butun o‘yin davomida quvib yetuvchi rolida harakat qilishga majbur etdi, biroq mehmonlar asosiy vaqt yakunlanishiga oz qolganda muhim gol urib, mag‘lubiyatdan qutulib qolishdi.
Tezkor zarba va so‘nggi daqiqalardagi najot
«Unipol Domus» stadionida kechgan bellashuv xronologiyasi quyidagicha ko‘rinish oldi:
Maldinining goli va ustunlik: 20-daqiqada «Kalyari» hujumchisi Daniel Maldini aniq zarba bilan Vikario qo‘riqlayotgan darvozani ishg‘ol etib, mezbonlarni hisobda oldinga olib chiqdi — 1:0;
Turinliklarning uzluksiz bosimi: O‘tkazib yuborilgan to‘pdan so‘ng tashabbusni to‘liq qo‘lga olgan «Yuventus» bir qator xavfli vaziyatlar yaratdi, biroq sardiniyaliklar himoyasi uzoq vaqt davomida ishonchli harakat qildi;
Kolo-Muanidan muhim nuqta: Faqatgina 81-daqiqaga kelib fransuz hujumchisi Randal Kolo-Muani hisobni tenglashtirib, jamoasini muqarrar mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi — 1:1.
Turnir jadvalidagi holat
Ushbu durang har ikki jamoaning musobaqa jadvalidagi yuqori o‘rinlar uchun kurashiga ta’sir ko‘rsatdi:
«Kalyari» (4-o‘rin): Sensatsion tarzda kuchli to‘rtlikda borayotgan sardiniyaliklar o‘z ochkolari sonini 13 taga yetkazib, yetakchilar safidagi o‘rnini saqlab qoldi;
«Yuventus» (6-o‘rin): Sardiniyada ikki ochko yo‘qotgan Turin klubi 11 ochko bilan turnir jadvalining 6-pog‘onasida qolmoqda.
A Seriyaning navbatdagi turlarida yetakchilik va Yevropa Chempionlar ligasi yo‘llanmasi uchun kurash yanada qizg‘in tus olishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…