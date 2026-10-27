Mareskadan kutilmagan qaror: “Brayton”ga qarshi bahsda Husanov qaysi pozitsiyada o‘ynaydi?

·67·Sport
Mareskadan kutilmagan qaror: “Brayton”ga qarshi bahsda Husanov qaysi pozitsiyada o‘ynaydi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Siti» jamoasi Angliya ligasi kubogining 4-bosqichi doirasida «Brayton»ga qarshi o‘yinda tarkibda keng ko‘lamli rotatsiyani amalga oshiradi.
  • Murabbiy Enso Mareska tig‘iz taqvim va so‘nggi mag‘lubiyat sababli o‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanovni maydonga tushirishni rejalashtirmoqda.
  • Husanovning o‘ng qanot himoyasida yoki markaziy himoya qo‘rg‘onida harakat qilishi kutilmoqda.

Angliya Premer-ligasining so‘nggi turida «Aston Villa» maydonida 1:2 hisobida mavsumdagi ilk mag‘lubiyatini tan olgan «Manchester Siti» zudlik bilan vaziyatni o‘nglashga majbur. Enso Mareska boshqaruvidagi «shaharliklar» navbatdagi muhim sinovni Angliya ligasi kubogining 4-bosqichi doirasida «Brayton»ga qarshi uchrashuvda o‘tkazadi.

Evening Standard va Sports Mole nashrlarining yozishicha, taqvimning o‘ta tig‘izligi hamda so‘nggi muvaffaqiyatsizlik ortidan murabbiylar shtabi tarkibda keng ko‘lamli rotatsiyaga qo‘l uradi. Eng asosiysi, o‘zbekistonlik iqtidorli himoyachi Abduqodir Husanov kubok bahsida maydonga tushishi kutilmoqda.

Himoya va darvoza: Donnarumma o‘rnini Rulli egallaydi, Husanov markazdami yoki qanotda?

«Aston Villa»ga qarshi o‘yinda yo‘l qo‘yilgan qo‘pol xatolar va charchoq alomatlari himoya chizig‘ida yangi nomlarni ko‘rishga undamoqda:

  • Darvozada o‘zgarish: «Aston Villa» bilan bahsda ikkinchi golda aybdor deb topilgan Janluiji Donnarumma zaxiraga olinadi; uning o‘rnini o‘tgan oy «Norvich»ga qarshi (5:0) kubokda muvaffaqiyatli debyut qilgan Jeronimo Rulli egallaydi;

  • Abduqodir Husanovning universalligi: Mushaklarida muammo bo‘lgan Mateush Nunesh o‘ynay olmasligi sababli, Mareska o‘ng qanot himoyasida Riko Lyuis yoki Abduqodir Husanovdan biriga ishonch bildirishi kutilmoqda;

  • Markaziy mudofaa qo‘rg‘oni: Husanov qanotga qo‘yilmagan taqdirda, himoya markazining yetakchisiga aylanadi; unga sherik sifatida xatolari uchun tanqid qilingan Mark Gexi, tajribali Ruben Diash yoki yosh Vitor Reysdan biri tanlanadi;

  • Chap qanot: Bu qanot himoyachisi o‘rni uchun Niko O'Rayli hamda Yoshko Gvardiol o‘rtasida raqobat ketmoqda.

Yarim himoya va hujum: Holandga hordiq, 17 yoshli yangi to‘purar maydonda

Mareska asosiy yulduzlarni ehtiyot qilishga va kuchlarni qayta taqsimlashga qaror qilgan:

  • Holandning o‘rniga 17 yoshli Samba: Oyog‘idagi jarohatidan tiklanib, «Aston Villa»ga qarshi 90 daqiqa harakat qilgan Erling Holandga to‘liq dam beriladi; uning o‘rnini «Norvich» bilan kubok bahsida dubl qayd etgan 17 yoshli vunderkind Floyd Samba egallaydi;

  • Yarim himoyani yangilash: So‘nggi bahsda zaxirada qolgan Ayub Buaddi hamda Mateo Kovachich maydonga tushishi, bu esa Elliot Anderson va Enso Fernandesga dam olish imkonini berishi kutilmoqda;

  • Foden safga qaytmoqda: So‘nggi ikkita uy o‘yinida 4 ta gol urib yuqori formada turgan Fil Foden «o‘nlik» pozitsiyasida Rayan Sherkining o‘rnini olishga asosiy da’vogar bo‘lib turibdi.

«Manchester Siti»ning «Brayton»ga qarshi taxminiy tarkibi

Chiziq

Futbolchilar

Darvozabon

Jeronimo Rulli

Himoyachilar

Riko Lyuis, Abduqodir Husanov, Ruben Diash, Niko O'Rayli

Markaziy yarim himoya

Ayub Buaddi, Mateo Kovachich

Hujumkor yarim himoyachilar

Rayan Makeydu (yoki Allan), Fil Foden, Jeremi Doku

Markaziy hujumchi

Floyd Samba

Dam beriladigan yetakchilar

Janluiji Donnarumma, Erling Holand, Enso Fernandes

«Brayton»ga qarshi bo‘ladigan mazkur to‘qnashuv «Manchester Siti» uchun nafaqat chorak finalga chiqish, balki Abduqodir Husanov va zaxiradagi yoshlar uchun murabbiylar ishonchini oqlashda muhim sinovga aylanadi.

Abduqodir HusanovManchester SitiAngliya ligasi kubogiAPL
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Brayton”ga qarshi bahs oldidan: “Manchester Siti” yetakchilari nega tarkibdan chiqarildi?“Brayton”ga qarshi bahs oldidan: “Manchester Siti” yetakchilari nega tarkibdan chiqarildi?Bugun 19:57Husanov benefisi: «Siti»ning kechagi g‘alabasida o‘zbek himoyachisi juda yuqori baho oldi!Husanov benefisi: «Siti»ning kechagi g‘alabasida o‘zbek himoyachisi juda yuqori baho oldi!18 sentabr 14:05«Siti»dan 5:0 hisobidagi dahshatli master-klass: Husanovning o‘yini qanday baholandi?«Siti»dan 5:0 hisobidagi dahshatli master-klass: Husanovning o‘yini qanday baholandi?18 sentabr 13:55Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildiHusanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi19 oktabr 07:06Husanov nima uchun markazga qaytarildi va ekspertlar nega Mareskani tanqid qilmoqda?Husanov nima uchun markazga qaytarildi va ekspertlar nega Mareskani tanqid qilmoqda?Kecha 17:00Ilk mag‘lubiyat: Ekspertlar manchesterliklar tarkibida kimlarni keskin tanqid qildi?Ilk mag‘lubiyat: Ekspertlar manchesterliklar tarkibida kimlarni keskin tanqid qildi?24 oktabr 19:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi