“Zanotti bilan do‘stmiz, lekin raqobat bor”: Behruz Karimov “Lugano” va Kannavaro haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Behruzbek Karimov Shveysariyadagi yuqori intensivlikdagi o‘yinlar jismoniy tayyorgarlikka salbiy ta’sir qilmasligini, aksincha, har 3–4 kunda o‘tkaziladigan o‘yinlar futbolchining o‘sishiga yordam berishini ta’kidladi.
- U o‘z pozitsiyasidagi asosiy raqibi Mattia Zanotti bilan do‘stona munosabatda ekanini, ammo raqobat ularning ikkisiga ham ko‘proq o‘yin amaliyoti taqdim etayotganini qayd etdi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasining iqtidorli qanot himoyachisi hamda Shveysariya Superligasi vakili «Lugano» klubi legioneri Behruzbek Karimov Yevropa futbolidagi faoliyati, jismoniy yuklamalar va asosiy tarkib uchun kechayotgan keskin kurash bo‘yicha jurnalistlar bilan ochiq muloqotda bo‘ldi. Yosh himoyachi Fabio Kannavaroning mahalliy chempionatlardagi past intensivlik haqidagi mulohazalariga to‘xtalar ekan, Shveysariyada har 3–4 kunda o‘yin bo‘lishi va «Lugano»da jismoniy tayyorgarlik borasida hech qanday muammo kuzatilmasligini alohida qayd etdi.
Shuningdek, u o‘z pozitsiyasidagi asosiy raqibi — «Inter» tarbiyalanuvchisi, italiyalik tajribali Mattia Zanotti bilan o‘rtasidagi raqobatga oydinlik kiritdi. So‘nggi bahslarda boshlang‘ich tarkibdagi o‘rnini mustahkamlab borayotgan o‘zbek legioneri italiyalik hamkasbi bilan samimiy do‘st ekanini, ammo tig‘iz taqvim har ikkisi uchun ham katta maydon va imkoniyat berayotganini ta’kidladi.
«Yevropadagi 3 kunlik temp, Zanotti bilan do‘stlik va raqobat foydasi»: 5 ta asosiy nuqta
Behruzbek Karimovning intervyusi va Shveysariyadagi faoliyati bo‘yicha eng muhim faktlar:
Shveysariyadagi yuqori intensivlik: Futbolchi Yevropadagi taqvim o‘ta tig‘izligi, har 3–4 kunda muntazam uchrashuvlar o‘tkazilishi va bu jismoniy holatga ijobiy ta’sir qilishini aytdi;
Kannavaro fikriga amaliy javob: «Lugano»da yuqori temp va jismoniy yuklamalar bilan bog‘liq hech qanday qiyinchilik yo‘qligini bildirdi;
Mattia Zanotti bilan sog‘lom raqobat: Italiyalik himoyachi bilan bir pozitsiyada o‘ynasa-da, ular orasidagi munosabat samimiy va do‘stona ekanini ochiqladi;
Asosiy tarkibdagi ustunlik: Oxirgi turlarda o‘zbek legioneri tajribali raqibini zaxirada qoldirib, boshlang‘ich tarkibdan muntazam joy ola boshlagan;
Har ikki futbolchiga yetarli imkoniyat: Musobaqalarning ko‘pligi sababli har ikkala qanot himoyachisi ham yetarli darajada o‘yin amaliyotiga ega bo‘lmoqda.
Behruzbek Karimov va Mattia Zanottining «Lugano»dagi raqobati tasnifi
O‘zbek futbolchisining Yevropa chempionatidagi holati, raqobat muhiti va taqvim tahlili:
Tahlil mezonlari va parametrlar
Behruzbek Karimov (O‘zbekiston)
Mattia Zanotti (Italiya)
Klub va musobaqa maqomi
«Lugano» (Shveysariya Superligasi, Konferensiyalar ligasi)
«Lugano» (Shveysariya Superligasi, Italiya maktabi)
Maydondagi nuqta va amplua
O‘ng qanot laterali / himoyachisi
O‘ng qanot laterali / himoyachisi
Raqobatchilarning o‘zaro munosabati
«Biz o‘rtoqmiz, oramizda hech qanday salbiy narsa yo‘q»
Raqobatni to‘g‘ri tushungan holda mashg‘ulot olib bormoqda
So‘nggi o‘yinlardagi tendensiya
O‘yindan o‘yinga kuchayib, asosiy tarkibni qo‘lga kiritmoqda
Avvalgi yakkahokimlikni boy berib, rotatsiyaga tushmoqda
Taqvim va jismoniy yuklama
Har 3–4 kundagi o‘yin tempiga to‘liq moslashgan
Taqvim zichligi sabab yetarlicha o‘yin vaqtiga ega bo‘lmoqda
Fabio Kannavaro qarashlariga javob
Yevropa futboli intensivligini tabiiy holat deb biladi
Yevropa standartlari asosida tayyorgarlik ko‘rgan
Futbol va taktik moslashuv ekspertizasi: Nega Karimovning raqobatda yutib chiqishi katta yutuq?
Mutaxassisning xulosalari:
«Italiya himoya maktabi ustidan g‘alaba»: Mattia Zanotti «Inter» akademiyasi tizimidan chiqqan, taktik jihatdan puxta shakllangan futbolchi sanaladi; yosh o‘zbek himoyachisining aynan shunday raqib bilan kurashda yutqazib qo‘ymay, aksincha tarkibda undan ustunlik qila boshlashi Karimovning tezkor o‘rganish va harbiycha intizomga ega ekanini isbotlaydi;
«Har 3-4 kundagi o‘yin rejimi» — professional o‘sish omili: O‘zbekiston Superligasidan to‘g‘ridan to‘g‘ri Yevropaga yo‘l olgan aksar futbolchilar uchun haftasiga ikkitadan o‘yin o‘tkazish og‘ir zarba bo‘ladi; ammo Behruzbekning bunga shikoyatsiz ko‘nikishi uning funksional tayyorgarligi yuqori darajada ekanidan va professional hayot tarziga qattiq amal qilayotganidan dalolat beradi;
Milliy terma jamoa uchun mustahkam qalqon: Jahon chempionati saralashidagi muhim o‘yinlar arafasida Yevropa maydonlarida har uch kunda chiniqayotgan, yuqori intensivlikka ega qanot himoyachisiga ega bo‘lish — O‘zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi uchun ulkan strategik ustunlikdir.
Sizningcha, Behruzbek Karimov «Lugano» safidagi ushbu barqaror va sermahsul o‘yini orqali yaqin kelajakda Yevropaning kuchli beshlik ligalaridan (Italiya, Germaniya yoki Angliya) biriga yo‘l ola biladimi? Kannavaro ta’kidlagan mahalliy chempionatlardagi past temp muammosini hal etish uchun o‘zbek klublari nimalarga ko‘proq e’tibor qaratishi kerak? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Shveysariyadagi hamyurtimizning muvaffaqiyatlari aks etgan ushbu eksklyuziv tahlilni barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…