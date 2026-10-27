“Paxtakor” autsayder “Eyr Fors”ga yutqazib, jadvalning quyi pog‘onasiga tushib ketdi

·53·Sport
“Paxtakor” autsayder “Eyr Fors”ga yutqazib, jadvalning quyi pog‘onasiga tushib ketdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Elit Osiyo Chempionlar ligasining 3-turida «Paxtakor» jamoasi safarda Iroqning «Eyr Fors» klubiga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
  • Uchrashuvning 70-daqiqasida mezbonlar sardori Saad Abdulamir Sanjar Quvvatov darvozasini ishg‘ol qilib, o‘yin taqdirini hal qildi.
  • Ushbu mag‘lubiyatdan so‘ng 2 ochkoga ega bo‘lgan «Paxtakor» musobaqa jadvalida 12-o‘ringa tushib ketdi.
  • O‘z navbatida, ilk g‘alabasini qo‘lga kiritgan «Eyr Fors» 3 ochko bilan 10-pog‘onaga ko‘tarilib oldi.

OFK Elit Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichining 3-turi doirasida O‘zbekiston kubogi sohibi «Paxtakor» safarda Iroqning «Eyr Fors» jamoasi mehmoni bo‘ldi. Bag‘dod shahrida kechgan bellashuvda toshkentliklar kutilmaganda 0:1 hisobida minimal imkoniyatni boy berdi.

Dastlabki ikki turda durang qayd etib, 2 ochko to‘plagan «sherlar» mazkur mag‘lubiyatdan so‘ng musobaqa jadvalida 12-o‘ringa tushib ketdi. O‘yin oldidan ochkosiz so‘nggi — 16-pog‘onada borayotgan Iroq klubi esa o‘z ochkolarini 3 taga yetkazib, 10-o‘ringa ko‘tarilib oldi.

O‘yin taqdirini hal qilgan 70-daqiqa

Bag‘doddagi uchrashuv keskin va ehtiyotkorlik ruhidagi kurashlar ostida boshlandi:

  • Iroqlik yulduzlar sobiq klubiga qarshi: Toshkent klubi safida Bashar Resan va Ayman Husayn o‘z vatani klubiga qarshi bahsda dastlabki daqiqalardan harakat qilishdi;

  • 70-daqiqa — Abdulamirning hal qiluvchi zarbasi: Murosasiz kechgan bellashuvning 70-daqiqasida mezbonlar sardori Saad Abdulamir hisobni ochdi. Standart vaziyatdan so‘ng yuzaga kelgan pallada u Sanjar Quvvatov darvozasini ishg‘ol etishga erishdi;

  • Kechikkan o‘zgarishlar: Qolgan daqiqalarda Kapadze shogirdlari Hamdamov, Alijonov va Chineduni maydonga tushirib bosimni kuchaytirgan bo‘lsa-da, hisobni tenglashtirishning imkoni bo‘lmadi.

Elit OCHL jadvalidagi holat va pley-off xavfi

Ushbu natija jamoalarning qit’a miqyosidagi imkoniyatlariga sezilarli ta’sir o‘tkazdi:

  • «Paxtakor»ning pasayishi: 3 ta turdan so‘ng 2 ochko bilan kifoyalanayotgan poytaxtliklar pley-off zonasidan chetda qolib, xavfli 12-pog‘onaga tushib qoldi;

  • «Eyr Fors»ning yuqoriga sakrashi: Qatorasiga ikki mag‘lubiyatdan so‘ng musobaqada birinchi g‘alabasini tantana qilgan mezbonlar 10-o‘ringa ko‘tarildi.

Elit OCHL. 3-tur

Ko‘rsatkich

«Eyr Fors» (Iroq)

«Paxtakor» (O‘zbekiston)

Hisob

1

0

Gol

Saad Abdulamir (70)

Jadvaldagi o‘rni

10-o‘rin (3 ochko)

12-o‘rin (2 ochko)

O‘yin sanasi va joyi

2026 yil 26 oktyabr

Bag‘dod, Iroq

Ogohlantirishlar

Budrama (82)

Bo‘riyev (31), Sobirxo‘jayev (78)

PaxtakorElit Osiyo Chempionlar LigasiEyr Fors
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elit OCHL 3-turi: O‘zbekiston klublarining bugungi o‘yinlari qachon va qayerda bo‘lib o‘tadi?Elit OCHL 3-turi: O‘zbekiston klublarining bugungi o‘yinlari qachon va qayerda bo‘lib o‘tadi?Kecha 15:26«Neftchi» Elit OCHLni shov-shuvli g‘alaba bilan boshladi: Marushich Iroq grandini tiz cho‘ktirdi«Neftchi» Elit OCHLni shov-shuvli g‘alaba bilan boshladi: Marushich Iroq grandini tiz cho‘ktirdi14 sentabr 20:47«Paxtakor» - «Al Qodisiya» o‘yinida kiritilgan gollarni tomosha qiling«Paxtakor» - «Al Qodisiya» o‘yinida kiritilgan gollarni tomosha qiling13 oktabr 00:14“Neftchi” penaltidan hisobni ochdi, ammo “Al-Ittihod” o‘yin oxirida g‘alabani ilib ketdi“Neftchi” penaltidan hisobni ochdi, ammo “Al-Ittihod” o‘yin oxirida g‘alabani ilib ketdiKecha 21:01Elit OCHL 2-turida “An Nasr”ga qarshi o‘yinda “Neftchi” mag‘lubiyatga uchradi (video)Elit OCHL 2-turida “An Nasr”ga qarshi o‘yinda “Neftchi” mag‘lubiyatga uchradi (video)13 oktabr 06:47Legionerlarimizning shov-shuvli triumfi: «Istiqlol» «As Sadd»ni 3:0 hisobida mag‘lub etdiLegionerlarimizning shov-shuvli triumfi: «Istiqlol» «As Sadd»ni 3:0 hisobida mag‘lub etdi15 sentabr 06:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi