“Paxtakor” autsayder “Eyr Fors”ga yutqazib, jadvalning quyi pog‘onasiga tushib ketdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Elit Osiyo Chempionlar ligasining 3-turida «Paxtakor» jamoasi safarda Iroqning «Eyr Fors» klubiga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
- Uchrashuvning 70-daqiqasida mezbonlar sardori Saad Abdulamir Sanjar Quvvatov darvozasini ishg‘ol qilib, o‘yin taqdirini hal qildi.
- Ushbu mag‘lubiyatdan so‘ng 2 ochkoga ega bo‘lgan «Paxtakor» musobaqa jadvalida 12-o‘ringa tushib ketdi.
- O‘z navbatida, ilk g‘alabasini qo‘lga kiritgan «Eyr Fors» 3 ochko bilan 10-pog‘onaga ko‘tarilib oldi.
OFK Elit Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichining 3-turi doirasida O‘zbekiston kubogi sohibi «Paxtakor» safarda Iroqning «Eyr Fors» jamoasi mehmoni bo‘ldi. Bag‘dod shahrida kechgan bellashuvda toshkentliklar kutilmaganda 0:1 hisobida minimal imkoniyatni boy berdi.
Dastlabki ikki turda durang qayd etib, 2 ochko to‘plagan «sherlar» mazkur mag‘lubiyatdan so‘ng musobaqa jadvalida 12-o‘ringa tushib ketdi. O‘yin oldidan ochkosiz so‘nggi — 16-pog‘onada borayotgan Iroq klubi esa o‘z ochkolarini 3 taga yetkazib, 10-o‘ringa ko‘tarilib oldi.
O‘yin taqdirini hal qilgan 70-daqiqa
Bag‘doddagi uchrashuv keskin va ehtiyotkorlik ruhidagi kurashlar ostida boshlandi:
Iroqlik yulduzlar sobiq klubiga qarshi: Toshkent klubi safida Bashar Resan va Ayman Husayn o‘z vatani klubiga qarshi bahsda dastlabki daqiqalardan harakat qilishdi;
70-daqiqa — Abdulamirning hal qiluvchi zarbasi: Murosasiz kechgan bellashuvning 70-daqiqasida mezbonlar sardori Saad Abdulamir hisobni ochdi. Standart vaziyatdan so‘ng yuzaga kelgan pallada u Sanjar Quvvatov darvozasini ishg‘ol etishga erishdi;
Kechikkan o‘zgarishlar: Qolgan daqiqalarda Kapadze shogirdlari Hamdamov, Alijonov va Chineduni maydonga tushirib bosimni kuchaytirgan bo‘lsa-da, hisobni tenglashtirishning imkoni bo‘lmadi.
Elit OCHL jadvalidagi holat va pley-off xavfi
Ushbu natija jamoalarning qit’a miqyosidagi imkoniyatlariga sezilarli ta’sir o‘tkazdi:
«Paxtakor»ning pasayishi: 3 ta turdan so‘ng 2 ochko bilan kifoyalanayotgan poytaxtliklar pley-off zonasidan chetda qolib, xavfli 12-pog‘onaga tushib qoldi;
«Eyr Fors»ning yuqoriga sakrashi: Qatorasiga ikki mag‘lubiyatdan so‘ng musobaqada birinchi g‘alabasini tantana qilgan mezbonlar 10-o‘ringa ko‘tarildi.
Elit OCHL. 3-tur
Ko‘rsatkich
«Eyr Fors» (Iroq)
«Paxtakor» (O‘zbekiston)
Hisob
1
0
Gol
Saad Abdulamir (70)
—
Jadvaldagi o‘rni
10-o‘rin (3 ochko)
12-o‘rin (2 ochko)
O‘yin sanasi va joyi
2026 yil 26 oktyabr
Bag‘dod, Iroq
Ogohlantirishlar
Budrama (82)
Bo‘riyev (31), Sobirxo‘jayev (78)
Izohlar 0
…