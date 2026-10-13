Emilian Karas «Al Qodisiya» bilan o‘yin taqdirini o‘zgartirgan taktik qaror haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Paxtakor» bosh murabbiyi Emilian Karas OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasida «Al Qodisiya»ga qarshi o‘yinda VAR bekor qilgan goliga qaramay, jamoaning irodasi va taktik o‘zgarishlar samarasi haqida gapirdi.
- Ikkinchi bo‘limda Sardor Sobirxo‘jayevni markaziy himoyaga o‘tkazish hujumda ustunlik yaratib, muvozanatni tiklash va g‘alaba to‘pini kiritish uchun imkoniyatlar yaratdi.
OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi 2-turi doirasida Saudiya Arabistonining «Al Qodisiya» klubiga qarshi kechgan shiddatli bahsdan so‘ng (1:1), Toshkentning «Paxtakor» jamoasi ustozi Emilian Karas uchrashuv borasidagi fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
Toshkentdagi bellashuvda tomonlar murosa ko‘chasini tanlagan bo‘lsa-da, «sherlar» murabbiyi jamoaning oxirigacha ko‘rsatgan irodasi, taktik o‘zgarishlar samarasi va g‘alabani ilib ketish uchun yaratilgan vaziyatlarga alohida to‘xtaldi.
VAR bekor qilgan gol va jahon darajasidagi raqib
Emilian Karas uchrashuvning borishi va saudiyaliklarning xavfli hujumlari haqida to‘xtalib o‘tdi:
Keskin kurash va boy berilgan imkoniyatlar: «Maydonda yaxshi va keskin kurashlarga boy o‘yin kechdi. Har ikki jamoa ko‘plab vaziyatlar yaratdi, bahsda bundan ham ko‘proq gollar urilishi mumkin edi», — deya ta’kidladi murabbiy;
Saudiya yulduzlarining xavfi: «Raqibning qarshi va tezkor hujumlaridan ehtiyot bo‘lish lozimligini yigitlarga tayinlagandik, biroq baribir jahon darajasidagi hujumkor o‘yinchilarga ega mehmonlar bir nechta xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirishdi»;
Birinchi bo‘limdagi alamli holat: «Paxtakor» o‘yin jihatidan raqibdan aslo qolishmadi. Birinchi bo‘limda urilgan golimiz VAR tizimi orqali bekor qilingan bo‘lsa-da, yigitlar taslim bo‘lmadi.
O‘yinni qutqargan taktik o‘zgarish va Sobirxo‘jayev omili
Ikkinchi bo‘limda amalga oshirilgan rotatsiyalar bellashuv yakunida o‘z mevasini berdi:
Hujumdagi to‘g‘ri tanlov: Ikkinchi bo‘limda hujum chizig‘ida ancha aniq va to‘g‘ri harakat qilindi. Natijada bellashuv oxirida muvozanat tiklandi va hatto g‘alaba to‘pini kiritish uchun bir nechta qulay vaziyatlar vujudga keldi;
Sobirxo‘jayevning markaziy himoyachi o‘rniga tushirilishi: «Bahsdagi holatdan kelib chiqib taktik o‘zgarishlarga qo‘l urdik. Sardor Sobirxo‘jayev markaziy himoyachi o‘rniga maydonga tushgach, hujumda yana bir kishiga ko‘paydik. Bu bosim yaratishimizga va kerakli golni urishimizga zamin yaratdi».
«Ruhiyatni mana shunday saqlashimiz shart»
«Paxtakor» ustozi xalqaro maydondagi shijoatni mahalliy chempionatda ham saqlab qolish muhimligini qayd etdi:
Ishtiyoq va o‘sish: «Hamisha shunday yuqori darajada o‘ynashni istaymiz. Lekin ichki chempionat o‘yinlarida futbolchilarning ruhiy holati baribir boshqacha bo‘ladi. Mashg‘ulot va uchrashuvlarda bor kuchimizni berib, ishtiyoq bilan o‘ynashda davom etishimiz lozim. Shundagina jamoa sifatida o‘sishga erishamiz»;
Yakuniy xulosa: «Bugun yulduzli va kuchli raqibga qarshi juda dadil o‘ynay oldik, deb hisoblayman».
Ma’lumot uchun, «Paxtakor» Elit OCHL dastlabki ikki turida Saudiyaning ikki gigantiga («Al Ahli» va «Al Qodisiya») qarshi durang o‘ynab, G‘arb mintaqasida muhim ochkolarni jamg‘arishda davom etmoqda.
Izohlar 0
…