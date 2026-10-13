Emilian Karas «Al Qodisiya» bilan o‘yin taqdirini o‘zgartirgan taktik qaror haqida gapirdi

·42·Sport
Emilian Karas «Al Qodisiya» bilan o‘yin taqdirini o‘zgartirgan taktik qaror haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Paxtakor» bosh murabbiyi Emilian Karas OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasida «Al Qodisiya»ga qarshi o‘yinda VAR bekor qilgan goliga qaramay, jamoaning irodasi va taktik o‘zgarishlar samarasi haqida gapirdi.
  • Ikkinchi bo‘limda Sardor Sobirxo‘jayevni markaziy himoyaga o‘tkazish hujumda ustunlik yaratib, muvozanatni tiklash va g‘alaba to‘pini kiritish uchun imkoniyatlar yaratdi.

OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi 2-turi doirasida Saudiya Arabistonining «Al Qodisiya» klubiga qarshi kechgan shiddatli bahsdan so‘ng (1:1), Toshkentning «Paxtakor» jamoasi ustozi Emilian Karas uchrashuv borasidagi fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.

Toshkentdagi bellashuvda tomonlar murosa ko‘chasini tanlagan bo‘lsa-da, «sherlar» murabbiyi jamoaning oxirigacha ko‘rsatgan irodasi, taktik o‘zgarishlar samarasi va g‘alabani ilib ketish uchun yaratilgan vaziyatlarga alohida to‘xtaldi.

VAR bekor qilgan gol va jahon darajasidagi raqib

Emilian Karas uchrashuvning borishi va saudiyaliklarning xavfli hujumlari haqida to‘xtalib o‘tdi:

  • Keskin kurash va boy berilgan imkoniyatlar: «Maydonda yaxshi va keskin kurashlarga boy o‘yin kechdi. Har ikki jamoa ko‘plab vaziyatlar yaratdi, bahsda bundan ham ko‘proq gollar urilishi mumkin edi», — deya ta’kidladi murabbiy;

  • Saudiya yulduzlarining xavfi: «Raqibning qarshi va tezkor hujumlaridan ehtiyot bo‘lish lozimligini yigitlarga tayinlagandik, biroq baribir jahon darajasidagi hujumkor o‘yinchilarga ega mehmonlar bir nechta xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirishdi»;

  • Birinchi bo‘limdagi alamli holat: «Paxtakor» o‘yin jihatidan raqibdan aslo qolishmadi. Birinchi bo‘limda urilgan golimiz VAR tizimi orqali bekor qilingan bo‘lsa-da, yigitlar taslim bo‘lmadi.

O‘yinni qutqargan taktik o‘zgarish va Sobirxo‘jayev omili

Ikkinchi bo‘limda amalga oshirilgan rotatsiyalar bellashuv yakunida o‘z mevasini berdi:

  • Hujumdagi to‘g‘ri tanlov: Ikkinchi bo‘limda hujum chizig‘ida ancha aniq va to‘g‘ri harakat qilindi. Natijada bellashuv oxirida muvozanat tiklandi va hatto g‘alaba to‘pini kiritish uchun bir nechta qulay vaziyatlar vujudga keldi;

  • Sobirxo‘jayevning markaziy himoyachi o‘rniga tushirilishi: «Bahsdagi holatdan kelib chiqib taktik o‘zgarishlarga qo‘l urdik. Sardor Sobirxo‘jayev markaziy himoyachi o‘rniga maydonga tushgach, hujumda yana bir kishiga ko‘paydik. Bu bosim yaratishimizga va kerakli golni urishimizga zamin yaratdi».

«Ruhiyatni mana shunday saqlashimiz shart»

«Paxtakor» ustozi xalqaro maydondagi shijoatni mahalliy chempionatda ham saqlab qolish muhimligini qayd etdi:

  • Ishtiyoq va o‘sish: «Hamisha shunday yuqori darajada o‘ynashni istaymiz. Lekin ichki chempionat o‘yinlarida futbolchilarning ruhiy holati baribir boshqacha bo‘ladi. Mashg‘ulot va uchrashuvlarda bor kuchimizni berib, ishtiyoq bilan o‘ynashda davom etishimiz lozim. Shundagina jamoa sifatida o‘sishga erishamiz»;

  • Yakuniy xulosa: «Bugun yulduzli va kuchli raqibga qarshi juda dadil o‘ynay oldik, deb hisoblayman».

Ma’lumot uchun, «Paxtakor» Elit OCHL dastlabki ikki turida Saudiyaning ikki gigantiga («Al Ahli» va «Al Qodisiya») qarshi durang o‘ynab, G‘arb mintaqasida muhim ochkolarni jamg‘arishda davom etmoqda.

PaxtakorAl QodisiyaEmilian KarasOFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Paxtakor» Saudiya yulduzlariga qarshi qanday tarkib bilan maydonga tushadi?«Paxtakor» Saudiya yulduzlariga qarshi qanday tarkib bilan maydonga tushadi?Kecha 18:20“Paxtakor” va “Neftchi”ning bugungi bahslari qachon va qaysi kanalda namoyish etiladi?“Paxtakor” va “Neftchi”ning bugungi bahslari qachon va qaysi kanalda namoyish etiladi?Kecha 11:21«Paxtakor» - «Al Qodisiya» o‘yinida kiritilgan gollarni tomosha qiling«Paxtakor» - «Al Qodisiya» o‘yinida kiritilgan gollarni tomosha qilingBugun 00:14«Paxtakor» OCHLda «Al Qodisiya» bilan durang o‘ynadi«Paxtakor» OCHLda «Al Qodisiya» bilan durang o‘ynadiKecha 21:06«Paxtakor»ning bugungi Elit OCHL 2-turidagi raqibi «Al Qodisiya» qanday jamoa?«Paxtakor»ning bugungi Elit OCHL 2-turidagi raqibi «Al Qodisiya» qanday jamoa?Kecha 17:00O‘zbekistonlik legionerlar o‘ynagan “Istiqlol” safarda muhim g‘alabaga erishdiO‘zbekistonlik legionerlar o‘ynagan “Istiqlol” safarda muhim g‘alabaga erishdiBugun 06:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi