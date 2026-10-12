«Paxtakor» Saudiya yulduzlariga qarshi qanday tarkib bilan maydonga tushadi?

·47·Sport
«Paxtakor» Saudiya yulduzlariga qarshi qanday tarkib bilan maydonga tushadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Paxtakor»
  • OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi 2-turida «Al Qodisiya»ga qarshi o‘yin uchun Vladimir Nazarov, Murtazo Puraliganji, Zaid Tahsin, Hojiakbar Alijonov, Sherzod Nasrullayev, Akmal Mozgavoy, Bashar Resan, Abdurauf Bo‘riyev, Flamarion va Stefan Chinedudan iborat tarkibni e’lon qildi.
  • Ushbu uchrashuvda «Paxtakor»ning g‘alabasi guruhda peshqadamlar qatoriga qo‘shilishiga yordam beradi.

OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi 2-turi doirasida Toshkentning «Paxtakor» klubi o‘z maydonida Saudiya Arabistonining yulduzli «Al Qodisiya» jamoasini qabul qilmoqda. Toshkent shahridagi «Paxtakor» markaziy stadionida soat 18:45 da start oladigan shiddatli to‘qnashuv oldidan poytaxtliklarning boshlang‘ich tarkibi rasman e’lon qilindi.

Murabbiylar shtabi ushbu muhim uchrashuv uchun eng kuchli va jangovar tarkibni tanlab oldi. Xususan, darvozani ishonchli posbon Vladimir Nazarov qo‘riqlaydigan bo‘ldi.

«Sherlar»ning rasmiy boshlang‘ich tarkibi

«Paxtakor» maydonga quyidagi futbolchilar bilan tushadi:

  • Darvozabon: Vladimir Nazarov;

  • Himoyachilar: Hojiakbar Alijonov, Zaid Tahsin, Murtazo Puraliganji, Muhammadrasul Abdumajidov, Sherzod Nasrullayev;

  • Yarim himoyachilar: Akmal Mozgavoy, Bashar Resan, Abdurauf Bo‘riyev;

  • Hujumchilar: Flamarion, Stefan Chinedu.

Muhim taktik nuqtalar va o‘yin ahamiyati

Murabbiylar shtabi himoya chizig‘ini xalqaro tajribaga ega bo‘lgan legionerlar va mahalliy yetakchilar bilan kuchaytirgan:

  • Mustahkam markaz va qanotlar: Himoya markazida Eron terma jamoasi a’zosi Murtazo Puraliganji hamda Zaid Tahsin tandemi harakatlansa, qanotlarda Hojiakbar Alijonov va Sherzod Nasrullayev himoya va hujumni faol bog‘lab beradi;

  • Hujumkor markaz: Iroqlik pleymeyker Bashar Resan yarim himoyada asosiy dispetcher vazifasini bajaradi, tayanch zonasida esa Mozgavoy va Bo‘riyev raqib hujumlarini to‘xtatishga mas’ul;

  • Gollar umidi: Hujum chizig‘ida braziliyalik Flamarion va nigeriyalik hujumchi Stefan Chinedu dueti Saudiya grandining mudofaa qo‘rg‘onini yorib o‘tishga harakat qiladi.

«Paxtakor» dastlabki turda safarda Saudiyaning amaldagi chempioni «Al Ahli» bilan 1:1 hisobida durang o‘ynagan edi. Bugungi bahsdagi g‘alaba «sherlar»ga guruh peshqadamlari safiga mustahkam o‘rnashib olish imkonini beradi.

PaxtakorAl QodisiyaOFK Elit Osiyo Chempionlar ligasiSaudiya Arabistoni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Paxtakor” va “Neftchi”ning bugungi bahslari qachon va qaysi kanalda namoyish etiladi?“Paxtakor” va “Neftchi”ning bugungi bahslari qachon va qaysi kanalda namoyish etiladi?Bugun 11:21«Paxtakor»ning bugungi Elit OCHL 2-turidagi raqibi «Al Qodisiya» qanday jamoa?«Paxtakor»ning bugungi Elit OCHL 2-turidagi raqibi «Al Qodisiya» qanday jamoa?Bugun 17:00«Paxtakor» uchun «Al Hussayn»ga qarshi bahs: Yangi murabbiy nimalar dedi?«Paxtakor» uchun «Al Hussayn»ga qarshi bahs: Yangi murabbiy nimalar dedi?10 avgust 21:49Jiddadagi bahs oldidan «Al Ahli» va «Paxtakor»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiJiddadagi bahs oldidan «Al Ahli» va «Paxtakor»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindi14 sentabr 22:26Saudiyaliklardan yirik “master-klass”: Ko‘rfaz kubogida aqlbovar qilmas trillerlar!Saudiyaliklardan yirik “master-klass”: Ko‘rfaz kubogida aqlbovar qilmas trillerlar!27 sentabr 07:52Saudiya Arabistonidagi olovli start: Ko‘rfaz kubogi dramatik bahslar bilan boshlandiSaudiya Arabistonidagi olovli start: Ko‘rfaz kubogi dramatik bahslar bilan boshlandi24 sentabr 06:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi