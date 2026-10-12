«Paxtakor» Saudiya yulduzlariga qarshi qanday tarkib bilan maydonga tushadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Paxtakor»
- OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi 2-turida «Al Qodisiya»ga qarshi o‘yin uchun Vladimir Nazarov, Murtazo Puraliganji, Zaid Tahsin, Hojiakbar Alijonov, Sherzod Nasrullayev, Akmal Mozgavoy, Bashar Resan, Abdurauf Bo‘riyev, Flamarion va Stefan Chinedudan iborat tarkibni e’lon qildi.
- Ushbu uchrashuvda «Paxtakor»ning g‘alabasi guruhda peshqadamlar qatoriga qo‘shilishiga yordam beradi.
OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi 2-turi doirasida Toshkentning «Paxtakor» klubi o‘z maydonida Saudiya Arabistonining yulduzli «Al Qodisiya» jamoasini qabul qilmoqda. Toshkent shahridagi «Paxtakor» markaziy stadionida soat 18:45 da start oladigan shiddatli to‘qnashuv oldidan poytaxtliklarning boshlang‘ich tarkibi rasman e’lon qilindi.
Murabbiylar shtabi ushbu muhim uchrashuv uchun eng kuchli va jangovar tarkibni tanlab oldi. Xususan, darvozani ishonchli posbon Vladimir Nazarov qo‘riqlaydigan bo‘ldi.
«Sherlar»ning rasmiy boshlang‘ich tarkibi
«Paxtakor» maydonga quyidagi futbolchilar bilan tushadi:
Darvozabon: Vladimir Nazarov;
Himoyachilar: Hojiakbar Alijonov, Zaid Tahsin, Murtazo Puraliganji, Muhammadrasul Abdumajidov, Sherzod Nasrullayev;
Yarim himoyachilar: Akmal Mozgavoy, Bashar Resan, Abdurauf Bo‘riyev;
Hujumchilar: Flamarion, Stefan Chinedu.
Muhim taktik nuqtalar va o‘yin ahamiyati
Murabbiylar shtabi himoya chizig‘ini xalqaro tajribaga ega bo‘lgan legionerlar va mahalliy yetakchilar bilan kuchaytirgan:
Mustahkam markaz va qanotlar: Himoya markazida Eron terma jamoasi a’zosi Murtazo Puraliganji hamda Zaid Tahsin tandemi harakatlansa, qanotlarda Hojiakbar Alijonov va Sherzod Nasrullayev himoya va hujumni faol bog‘lab beradi;
Hujumkor markaz: Iroqlik pleymeyker Bashar Resan yarim himoyada asosiy dispetcher vazifasini bajaradi, tayanch zonasida esa Mozgavoy va Bo‘riyev raqib hujumlarini to‘xtatishga mas’ul;
Gollar umidi: Hujum chizig‘ida braziliyalik Flamarion va nigeriyalik hujumchi Stefan Chinedu dueti Saudiya grandining mudofaa qo‘rg‘onini yorib o‘tishga harakat qiladi.
«Paxtakor» dastlabki turda safarda Saudiyaning amaldagi chempioni «Al Ahli» bilan 1:1 hisobida durang o‘ynagan edi. Bugungi bahsdagi g‘alaba «sherlar»ga guruh peshqadamlari safiga mustahkam o‘rnashib olish imkonini beradi.
Izohlar 0
…