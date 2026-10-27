Islom Ismoilov “Al-Ittihod”dan uchralgan alamli mag‘lubiyat sabablarini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Farg‘onada kechgan OFK Elit Osiyo Chempionlar Ligasining 3-turida «Neftchi» klubi Saudiya Arabistonining «Al-Ittihod» jamoasiga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi.
- Bosh murabbiy Islom Ismoilov mag‘lubiyatni himoyadagi oddiy xatolar va o‘yin oxiridagi diqqatning yo‘qolishi bilan izohlab, jamoasi kamida durangga loyiq o‘yin ko‘rsatganini ta’kidladi.
OFK Elit Osiyo Chempionlar Ligasining 3-turi doirasida Farg‘onada kechgan markaziy bahsda «Neftchi» Saudiya Arabistonining yulduzlarga to‘la «Al-Ittihod» klubiga 1:2 hisobida alamli tarzda imkoniyatni boy berdi. Bellashuv yakunlangach, farg‘onaliklar bosh murabbiyi Islombek Ismoilov matbuot anjumanida ishtirok etib, uchrashuvning haqiqiy manzarasi, gollardagi oddiy xatoliklar hamda jamoadagi kadrlar muammosi bo‘yicha batafsil fikr bildirdi.
Murabbiyning fikricha, farg‘onaliklar maydonda katta hajmdagi ishni bajargan va taktik jihatdan dunyo darajasidagi raqibga deyarli hech narsani boy bermagan holda kamida bir ochko olishga haqli edi.
«Yo‘q joydan gollar o‘tkazdik»: Murabbiy mag‘lubiyat omillarini sanadi
Islom Ismoilov 90-daqiqadagi jarima zarbasi va o‘tkazib yuborilgan boshqa vaziyatlarga alohida to‘xtaldi:
Mag‘lubiyatga noloyiq o‘yin: «Juda alamli mag‘lubiyat bo‘ldi. Jamoamiz bunga munosib emasdi. Futbolchilarimiz katta hajmdagi ishni bajarishdi, ammo oxirgi daqiqalarda o‘tkazib yuborilgan gol bizni ochkolardan mahrum qildi. Kamida durang bo‘lishi kerak edi»;
Oddiy xatolar jazosi: «O‘tkazilgan har ikki gol juda oddiy vaziyatlarda bo‘ldi. Birinchi golda himoyachilarimiz to‘pni yutib olishi shart edi. Bahs oxirida esa deyarli yo‘q joydan o‘zimizga gol olib keldik. Raqibning o‘zi ham oldinga o‘ta olmayotgandi, lekin ikkita muvozanat yo‘qotilgan vaziyat qimmatga tushdi»;
Tig‘iz taqvim qiyinchiligi: «Biz hozir juda og‘ir pallani boshdan kechiryapmiz. Uch kun ichida ikkita eng qiyin o‘yinni o‘tkazdik — avval “Paxtakor”ga qarshi bahs, so‘ng darhol “Al-Ittihod”. Lekin to‘xtab qolmaymiz, xatolarni tahlil qilib, kurashishda davom etamiz».
Nega qarshi hujumlar oqsadi? «Al-Ittihod» yulduzlari va Forssning holati
Jurnalistlarning tezkor qarshi hujumlarga chiqishdagi oqsashlar va Markus Forssning o‘yini haqidagi savollariga murabbiy ochiq javob qaytardi:
Raqibning yuksak mahorati: «Tezkor hujumga o‘tishda biroz to‘xtab qolishning sababi — raqib jahon darajasidagi yulduzlardan iborat. Ular katta tajribaga ega va maydonda hududlarni to‘g‘ri yopib, kuchli pressing uyushtirdi. Shunday bo‘lsa ham, biz birinchi bo‘limda va o‘yin davomida ko‘plab qulay imkoniyatlar yaratdik»;
Hujumdagi jarohatlar va Forss: «Marushich va Peritsada jarohat borligi sababli bizda tanlov qolmagandi — faqat Markus Forss va hali bunday darajaga tayyor bo‘lmagan yosh hujumchimiz bor edi. Forss katta hajmda pressing qildi, kuch yo‘qotdi. 10 ballik tizimda uning harakatini 7-8 ballga baholash mumkin. Unga qarshi o‘ynagan Danilo Luis ham oddiy futbolchi emas»;
«Neftchi» sinmadi: «Raqib bizni to‘liq mag‘lub etdi, deb bo‘lmaydi. To‘p nazorati ularda bo‘lgandir, lekin ustunlik yaqqol emasdi. Bizning yigitlar istalgan raqib bilan tengma-teng kurasha olishini amalda ko‘rsatishdi».
Islom Ismoilovning matbuot anjumani tezislari
Savol yo‘nalishi
Bosh murabbiyning asosiy munosabati
Uchrashuv natijasi
Mag‘lubiyat adolatsiz bo‘ldi, «Neftchi» kamida durangga loyiq edi
O‘tkazilgan gollar
Oddiy vaziyatlar va diqqatning yo‘qotilishi oqibati
Futbolchilar jismoniy holati
3 kun ichida «Paxtakor» va «Al-Ittihod» bilan o‘ta og‘ir o‘yinlar o‘tkazildi
Markus Forssning harakati
7-8 ball; pressingda ko‘p kuch sarfladi
Tarkibdagi yo‘qotishlar
Marushich va Peritsa jarohat tufayli maydonga tusha olmadi
Keyingi rejalar
Xatolar tahlil qilinadi va musobaqada kurash davom ettiriladi
Izohlar 0
…