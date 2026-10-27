Islom Ismoilov “Al-Ittihod”dan uchralgan alamli mag‘lubiyat sabablarini ochiqladi

·50·Sport
Islom Ismoilov “Al-Ittihod”dan uchralgan alamli mag‘lubiyat sabablarini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Farg‘onada kechgan OFK Elit Osiyo Chempionlar Ligasining 3-turida «Neftchi» klubi Saudiya Arabistonining «Al-Ittihod» jamoasiga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi.
  • Bosh murabbiy Islom Ismoilov mag‘lubiyatni himoyadagi oddiy xatolar va o‘yin oxiridagi diqqatning yo‘qolishi bilan izohlab, jamoasi kamida durangga loyiq o‘yin ko‘rsatganini ta’kidladi.

OFK Elit Osiyo Chempionlar Ligasining 3-turi doirasida Farg‘onada kechgan markaziy bahsda «Neftchi» Saudiya Arabistonining yulduzlarga to‘la «Al-Ittihod» klubiga 1:2 hisobida alamli tarzda imkoniyatni boy berdi. Bellashuv yakunlangach, farg‘onaliklar bosh murabbiyi Islombek Ismoilov matbuot anjumanida ishtirok etib, uchrashuvning haqiqiy manzarasi, gollardagi oddiy xatoliklar hamda jamoadagi kadrlar muammosi bo‘yicha batafsil fikr bildirdi.

Murabbiyning fikricha, farg‘onaliklar maydonda katta hajmdagi ishni bajargan va taktik jihatdan dunyo darajasidagi raqibga deyarli hech narsani boy bermagan holda kamida bir ochko olishga haqli edi.

«Yo‘q joydan gollar o‘tkazdik»: Murabbiy mag‘lubiyat omillarini sanadi

Islom Ismoilov 90-daqiqadagi jarima zarbasi va o‘tkazib yuborilgan boshqa vaziyatlarga alohida to‘xtaldi:

  • Mag‘lubiyatga noloyiq o‘yin: «Juda alamli mag‘lubiyat bo‘ldi. Jamoamiz bunga munosib emasdi. Futbolchilarimiz katta hajmdagi ishni bajarishdi, ammo oxirgi daqiqalarda o‘tkazib yuborilgan gol bizni ochkolardan mahrum qildi. Kamida durang bo‘lishi kerak edi»;

  • Oddiy xatolar jazosi: «O‘tkazilgan har ikki gol juda oddiy vaziyatlarda bo‘ldi. Birinchi golda himoyachilarimiz to‘pni yutib olishi shart edi. Bahs oxirida esa deyarli yo‘q joydan o‘zimizga gol olib keldik. Raqibning o‘zi ham oldinga o‘ta olmayotgandi, lekin ikkita muvozanat yo‘qotilgan vaziyat qimmatga tushdi»;

  • Tig‘iz taqvim qiyinchiligi: «Biz hozir juda og‘ir pallani boshdan kechiryapmiz. Uch kun ichida ikkita eng qiyin o‘yinni o‘tkazdik — avval “Paxtakor”ga qarshi bahs, so‘ng darhol “Al-Ittihod”. Lekin to‘xtab qolmaymiz, xatolarni tahlil qilib, kurashishda davom etamiz».

Nega qarshi hujumlar oqsadi? «Al-Ittihod» yulduzlari va Forssning holati

Jurnalistlarning tezkor qarshi hujumlarga chiqishdagi oqsashlar va Markus Forssning o‘yini haqidagi savollariga murabbiy ochiq javob qaytardi:

  • Raqibning yuksak mahorati: «Tezkor hujumga o‘tishda biroz to‘xtab qolishning sababi — raqib jahon darajasidagi yulduzlardan iborat. Ular katta tajribaga ega va maydonda hududlarni to‘g‘ri yopib, kuchli pressing uyushtirdi. Shunday bo‘lsa ham, biz birinchi bo‘limda va o‘yin davomida ko‘plab qulay imkoniyatlar yaratdik»;

  • Hujumdagi jarohatlar va Forss: «Marushich va Peritsada jarohat borligi sababli bizda tanlov qolmagandi — faqat Markus Forss va hali bunday darajaga tayyor bo‘lmagan yosh hujumchimiz bor edi. Forss katta hajmda pressing qildi, kuch yo‘qotdi. 10 ballik tizimda uning harakatini 7-8 ballga baholash mumkin. Unga qarshi o‘ynagan Danilo Luis ham oddiy futbolchi emas»;

  • «Neftchi» sinmadi: «Raqib bizni to‘liq mag‘lub etdi, deb bo‘lmaydi. To‘p nazorati ularda bo‘lgandir, lekin ustunlik yaqqol emasdi. Bizning yigitlar istalgan raqib bilan tengma-teng kurasha olishini amalda ko‘rsatishdi».

Islom Ismoilovning matbuot anjumani tezislari

Savol yo‘nalishi

Bosh murabbiyning asosiy munosabati

Uchrashuv natijasi

Mag‘lubiyat adolatsiz bo‘ldi, «Neftchi» kamida durangga loyiq edi

O‘tkazilgan gollar

Oddiy vaziyatlar va diqqatning yo‘qotilishi oqibati

Futbolchilar jismoniy holati

3 kun ichida «Paxtakor» va «Al-Ittihod» bilan o‘ta og‘ir o‘yinlar o‘tkazildi

Markus Forssning harakati

7-8 ball; pressingda ko‘p kuch sarfladi

Tarkibdagi yo‘qotishlar

Marushich va Peritsa jarohat tufayli maydonga tusha olmadi

Keyingi rejalar

Xatolar tahlil qilinadi va musobaqada kurash davom ettiriladi

NeftchiAl-IttihodOFK Elit Osiyo Chempionlar LigasiIslombek Ismoilov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Paxtakor” va “Neftchi”ning bugungi bahslari qachon va qaysi kanalda namoyish etiladi?“Paxtakor” va “Neftchi”ning bugungi bahslari qachon va qaysi kanalda namoyish etiladi?12 oktabr 11:21Emilian Karas «Al Qodisiya» bilan o‘yin taqdirini o‘zgartirgan taktik qaror haqida gapirdiEmilian Karas «Al Qodisiya» bilan o‘yin taqdirini o‘zgartirgan taktik qaror haqida gapirdi13 oktabr 10:32O‘zbekistonlik legionerlar o‘ynagan “Istiqlol” safarda muhim g‘alabaga erishdiO‘zbekistonlik legionerlar o‘ynagan “Istiqlol” safarda muhim g‘alabaga erishdi13 oktabr 06:35«Paxtakor» Saudiya yulduzlariga qarshi qanday tarkib bilan maydonga tushadi?«Paxtakor» Saudiya yulduzlariga qarshi qanday tarkib bilan maydonga tushadi?12 oktabr 18:20“Neftchi” penaltidan hisobni ochdi, ammo “Al-Ittihod” o‘yin oxirida g‘alabani ilib ketdi“Neftchi” penaltidan hisobni ochdi, ammo “Al-Ittihod” o‘yin oxirida g‘alabani ilib ketdiKecha 21:01Elit OCHL 3-turi: O‘zbekiston klublarining bugungi o‘yinlari qachon va qayerda bo‘lib o‘tadi?Elit OCHL 3-turi: O‘zbekiston klublarining bugungi o‘yinlari qachon va qayerda bo‘lib o‘tadi?Kecha 15:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi