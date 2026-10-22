Xorazmda bir oiladan 4 kishi vafot etdi: sabab — salatmi?

·106·Jamiyat
Xorazmda bir oiladan 4 kishi vafot etdi: sabab — salatmi?

Xorazm viloyatining Bog‘ot tumanida bir oilaning to‘rt a’zosi — ona va uning uch nafar voyaga yetmagan qizi vafot etdi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, ular bir kun avvalgi tug‘ilgan kundan qolgan salatni iste’mol qilganidan keyin o‘zlarini yomon his qilgan.

Fojia qanday sodir bo‘lgan?

Ma’lumotlarga ko‘ra, oilada fojiadan bir kun oldin tug‘ilgan kun nishonlangan. Tadbirdan keyin qolgan oziq-ovqat mahsulotlari, jumladan, uyda tayyorlangan salat ertasi kuni iste’mol qilingan. Shundan so‘ng oila a’zolarida zaharlanish belgilari kuzatilgan.

«Kun.uz» nashrining mahalla raisiga tayanib xabar berishicha, o‘sha paytda ayolning turmush o‘rtog‘i uyda bo‘lmagan. Salatlarni ayolning o‘zi tayyorlagani aytilmoqda.

Vafot etgan uch nafar qizdan eng kattasi 7 yoshda bo‘lgan. Oilada boshqa farzand bo‘lmagani ma’lum qilingan.

Holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi

Fojia sabablarini aniqlash uchun sud-tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Tekshiruv ishlariga viloyat Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, Sog‘liqni saqlash boshqarmasi hamda sanitariya-epidemiologiya xizmati mutaxassislari jalb etilgan.

Mazkur holat bo‘yicha 10 oktyabr kuni Jinoyat kodeksining iste’molchilar hayoti yoki sog‘lig‘i xavfsizligi talablariga javob bermaydigan mahsulotlar bilan bog‘liq, odamlar o‘limiga sabab bo‘lgan qilmishni nazarda tutuvchi moddasi asosida jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Ayni vaqtda tergov harakatlari davom etmoqda. Oila a’zolarining o‘limiga aynan nima sabab bo‘lgani ekspertiza va tergov natijalari orqali aniqlanishi kutilmoqda.

XorazmBog‘ot tumanioziq-ovqatdan zaharlanishjinoyat ishi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Xato qildim»: Jasur Umirov suvdagi xavfli harakati sabab IIV va FVV nazoratiga tushdi«Xato qildim»: Jasur Umirov suvdagi xavfli harakati sabab IIV va FVV nazoratiga tushdi15 sentabr 19:15Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdiXorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi26 may 15:48Toshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradiToshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradi28 sentabr 06:48Toshkent va Xorazmda zahri qotil savdosiga chek qo‘yildiToshkent va Xorazmda zahri qotil savdosiga chek qo‘yildi8 iyun 12:08Saida Mirziyoyeva Xorazmda: muammolarga yechimlar izlanmoqda (foto)Saida Mirziyoyeva Xorazmda: muammolarga yechimlar izlanmoqda (foto)27 aprel 22:50Xorazmda shamol alangani kuchaytirdi: yuk mashinasi yonib ketdiXorazmda shamol alangani kuchaytirdi: yuk mashinasi yonib ketdi20 may 08:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi