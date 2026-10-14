Manchester Siti — PSJ: tarkiblar va jonli matn

·100·Sport
Manchester Siti — PSJ: tarkiblar va jonli matn

Chempionlar ligasi doirasidagi Manchester Siti — PSJ uchrashuvi 15 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Manchester Siti boshlang‘ich tarkibi: 1. Donnarumma J., 45. Xusanov A., 3. Diash R. (kapitan), 6. Gexi M., 24. Gvardiol J., 5. Anderson E., 17. Fernandes E., 42. Semeno A., 10. Sherki R., 11. Doku J., 9. Xoland E.

Manchester Siti zaxiradagilari: 21. Ait-Nuri R., 37. Allan Elias, 13. Bettinelli M., 32. Buaddi A., 47. Foden F., 8. Kovachich M., 82. Lyuis R., 7. Ndiaye I., 27. Nunes M., 33. O'Reyli N., 28. Ruli J., 22. Vitor Reys.

Manchester Siti bosh murabbiyi: Mareska E.

PSJ boshlang‘ich tarkibi: 39. Safonov M., 2. Xakimi A., 5. Markinos (kapitan), 51. Pacho V., 25. Mendesh N., 33. Zair-Emeri U., 17. Vitinya, 8. Ruis F., 11. Akliush M., 10. Dembele U., 14. Due D.

PSJ zaxiradagilari: 4. Beraldo L., 30. Shevale L., 12. Din L., 27. Fernandes D., 22. Gots M., 21. Ernandes L., 7. Kvaratsxeliya K., 80. Muak A., 47. Njantu K., 87. Nevesh J., 9. Torres F., 6. Zabarniy I.

PSJ bosh murabbiyi: Luis Enrike.

Jonli reportaj JONLI
10
Rayan Sherki (Manchester Siti) himoyachi bilan to‘qnashuvdan so‘ng jarima maydonchasi ichida yiqildi. Hakam vaziyatni ko‘rmay qolgan bo‘lishi mumkin, u o‘yinni davom ettirishga ishora qildi.
9
Uorren Zair-Emeri (PSJ) himoyachining ta’qibidan qutulib, o‘rta masofadan darvozaning chap pastki burchagiga zarba yo‘lladi, ammo Janluiji Donnarumma o‘z o‘rnida bo‘lib, to‘pni osonlik bilan egallab oldi.
9
Fabian Ruis (PSJ) jarima maydonchasi ichidan Usmon Dembelega uzatma bermoqchi bo‘ldi, ammo himoyachilardan biri hushyorlik ko‘rsatib, to‘pni o‘z vaqtida ilib oldi.
7
Jeremi Doku (Manchester Siti) oldinga o‘tishga urinmoqda, ammo raqib o‘yinchisi to‘pni uzoqlashtirdi.
4
Manchester Siti futbolchilari to‘pni nazorat qilishmoqda va bir-birlariga qisqa paslar bilan uzatmalar berishyapti. Ular himoya chizig‘ida bo‘shliqlar paydo bo‘lishini kutishmoqda.
4
Manchester Siti yangi hujum imkoniyatlarini yaratish maqsadida aniq paslar bilan o‘yinni davom ettirmoqda.
2
Dezire Due (PSJ) darvoza tomon olg‘a intilmoqda, ammo himoyachi o‘z vaqtida qaytib, to‘pni olib qo‘ydi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Manchester Siti to‘pni yon chiziqdan o‘yinga kiritadi.
1
Ana xolos, bugungi o‘yin ayni damda boshlanyapti.
00:03
O‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. PSJ o‘yinni boshlab beradi.
00:00
Bugungi o‘yinni Sven Yablonski boshqarib boradi.
00:00
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum bo‘ldi, endi ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
00:00
Salom va bizning matnli jonli sharhimizga xush kelibsiz! Biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz. Boshlang‘ich tarkiblar juda yaqin vaqt ichida e’lon qilinadi.
Manchester SitiPSJChempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis Enrike «Manchester Siti»ning 115 ta ayblovi va bugungi supero‘yin haqida gapirdiLuis Enrike «Manchester Siti»ning 115 ta ayblovi va bugungi supero‘yin haqida gapirdiKecha 17:52«Manchester Siti» va «PSJ» bugun kuch sinashadi — tarixiy qarama-qarshilikda kim ustun?«Manchester Siti» va «PSJ» bugun kuch sinashadi — tarixiy qarama-qarshilikda kim ustun?Kecha 14:15«Etixad»da kutilmagan mehmon: Gvardiola “Manchester Siti” — “PSJ” bahsiga keladimi?«Etixad»da kutilmagan mehmon: Gvardiola “Manchester Siti” — “PSJ” bahsiga keladimi?13 oktabr 19:03“Manchester Siti” yulduzi APL mojarosi tufayli jamoani tark etishi mumkin“Manchester Siti” yulduzi APL mojarosi tufayli jamoani tark etishi mumkin9 oktabr 10:08Mareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdiMareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdi9 sentabr 10:06«Barselona» yulduzi «PSJ»ga o‘tmoqda: "shov-shuv"li transfer tafsilotlari!«Barselona» yulduzi «PSJ»ga o‘tmoqda: "shov-shuv"li transfer tafsilotlari!8 avgust 20:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...