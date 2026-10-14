Manchester Siti — PSJ: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Manchester Siti — PSJ uchrashuvi 15 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Manchester Siti boshlang‘ich tarkibi: 1. Donnarumma J., 45. Xusanov A., 3. Diash R. (kapitan), 6. Gexi M., 24. Gvardiol J., 5. Anderson E., 17. Fernandes E., 42. Semeno A., 10. Sherki R., 11. Doku J., 9. Xoland E.
Manchester Siti zaxiradagilari: 21. Ait-Nuri R., 37. Allan Elias, 13. Bettinelli M., 32. Buaddi A., 47. Foden F., 8. Kovachich M., 82. Lyuis R., 7. Ndiaye I., 27. Nunes M., 33. O'Reyli N., 28. Ruli J., 22. Vitor Reys.
Manchester Siti bosh murabbiyi: Mareska E.
PSJ boshlang‘ich tarkibi: 39. Safonov M., 2. Xakimi A., 5. Markinos (kapitan), 51. Pacho V., 25. Mendesh N., 33. Zair-Emeri U., 17. Vitinya, 8. Ruis F., 11. Akliush M., 10. Dembele U., 14. Due D.
PSJ zaxiradagilari: 4. Beraldo L., 30. Shevale L., 12. Din L., 27. Fernandes D., 22. Gots M., 21. Ernandes L., 7. Kvaratsxeliya K., 80. Muak A., 47. Njantu K., 87. Nevesh J., 9. Torres F., 6. Zabarniy I.
PSJ bosh murabbiyi: Luis Enrike.
Izohlar 0
…