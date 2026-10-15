Enrike «Manchester Siti» ustidan qozonilgan 4:2 hisobidagi g‘alabadan so‘ng nimalar dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «PSJ» bosh murabbiyi Luis Enrike «Manchester Siti» ustidan qozonilgan 4:2 hisobidagi g‘alabadan so‘ng, jamoasining asosiy maqsadi Chempionlar Ligasida g‘olib bo‘lish ekanligini ta’kidladi.
- Uning fikricha, turnirning dastlabki bosqichida kim yaxshi ko‘rinishidan qat’i nazar, yakuniy marrada zafar quchish muhim.
- Enrike, shuningdek, Angliya klublariga qarshi muvaffaqiyatli seriyasi haqida hazillashib, rekordlar uning uchun muhim emasligini bildirdi.
Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 2-turida Parijning «PSJ» klubi Angliyaning amaldagi grandi «Manchester Siti» ustidan 4:2 hisobida yorqin va murosasiz g‘alabaga erishdi. Sermahsul kechgan bellashuv yakunlangach, parijliklar bosh murabbiyi Luis Enrike fransiyalik taniqli nashr — L'Équipe jurnalistlari bilan suhbatda o‘yin atrofidagi muhim savollarga ochiq javob qaytardi.
Ispaniyalik mutaxassis jamoasi duch kelgan qiyinchiliklar, Angliya jamoalariga qarshi muvaffaqiyatli seriyasi va bosh maqsadi haqida to‘xtalib o‘tdi.
«0:3 dan so‘ng ular katta tavakkalga qo‘l urdi»
Matbuot anjumanida jurnalistlar uchrashuv davomida «PSJ» o‘yin sifatida nega keskin tebranishlar kuzatilganiga qiziqdi:
Raqibning bosimi: «Raqib 0:3 hisobida ortda borayotgandi va tabiiyki, “Manchester Siti” katta tavakkalga qo‘l urdi. Bunday vaziyatda maydondagi jarayonni to‘liq nazorat qilish juda qiyin;
Natija muhim: To‘g‘ri, o‘yin davomida muayyan muammolarga duch keldik, ammo nima bo‘lgan taqdirda ham APL grandi ustidan muhim g‘alabani qo‘lga kiritdik», — dedi Enrike.
«Yevropaga xabar emas, bosh sovrin kerak»
«Ushbu g‘alaba bilan qit’aga jiddiy signal yubordingizmi?» qabilidagi savolga murabbiy o‘z uslubiga sodiq qolgan holda qat’iy javob berdi:
Maqsad aniq: «Yo‘q, qanday xabar bo‘lishi mumkin? Bizning asosiy maqsadimiz — Chempionlar Ligasida g‘olib bo‘lish;
Bosqichning ahamiyati: Turnirning aynan shu — dastlabki umumiy bosqichida kim eng yaxshi bo‘lib ko‘rinishi muhim emas. Asosiysi, yakuniy marrada zafar quchish».
Britaniya klublariga qarshi «sehrli seriya»
Luis Enrike APL jamoalariga qarshi ketma-ket muvaffaqiyatli o‘yinlar o‘tkazayotgani bo‘yicha jurnalistlar bilan hazillashdi:
Ruhiy ustunlik: «Umid qilamanki, shunday (kuladi). Bu haqiqatan ham ajoyib seriya bo‘lmoqda;
Yangi sinov kutmoqda: Biroq rekordlar meni aslo qiziqtirmaydi. Biz bir necha haftadan so‘ng yana shu yerga — Angliyaga, “Aston Villa”ga qarshi safar o‘yini uchun qaytamiz. Sizlarni yana ko‘rishdan xursand bo‘lamiz», — deya o‘z so‘zini yakunladi mutaxassis.
Navbatda superto‘qnashuv: «Barselona» bilan jang
«Manchester Siti» ustidan qozonilgan yirik g‘alaba parijliklarning kayfiyatini ko‘targan bo‘lsa-da, ularni oldinda yanada prinsipial to‘qnashuv kutmoqda:
3-tur intrigasi: Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining navbatdagi 3-turida «PSJ» Luis Enrikening sobiq jamoasi bo‘lmish Kataloniyaning «Barselona» klubiga qarshi maydonga tushadi;
Katta qiziqish: Ikki yevrogrand o‘rtasidagi bo‘lajak jang guruh yetakchiligi va musobaqadagi asosiy favoritlar mavqeini belgilab berishi shubhasiz.
Izohlar 0
…