Enrike «Manchester Siti» ustidan qozonilgan 4:2 hisobidagi g‘alabadan so‘ng nimalar dedi?

·66·Sport
Enrike «Manchester Siti» ustidan qozonilgan 4:2 hisobidagi g‘alabadan so‘ng nimalar dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «PSJ» bosh murabbiyi Luis Enrike «Manchester Siti» ustidan qozonilgan 4:2 hisobidagi g‘alabadan so‘ng, jamoasining asosiy maqsadi Chempionlar Ligasida g‘olib bo‘lish ekanligini ta’kidladi.
  • Uning fikricha, turnirning dastlabki bosqichida kim yaxshi ko‘rinishidan qat’i nazar, yakuniy marrada zafar quchish muhim.
  • Enrike, shuningdek, Angliya klublariga qarshi muvaffaqiyatli seriyasi haqida hazillashib, rekordlar uning uchun muhim emasligini bildirdi.

Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 2-turida Parijning «PSJ» klubi Angliyaning amaldagi grandi «Manchester Siti» ustidan 4:2 hisobida yorqin va murosasiz g‘alabaga erishdi. Sermahsul kechgan bellashuv yakunlangach, parijliklar bosh murabbiyi Luis Enrike fransiyalik taniqli nashr — L'Équipe jurnalistlari bilan suhbatda o‘yin atrofidagi muhim savollarga ochiq javob qaytardi.

Ispaniyalik mutaxassis jamoasi duch kelgan qiyinchiliklar, Angliya jamoalariga qarshi muvaffaqiyatli seriyasi va bosh maqsadi haqida to‘xtalib o‘tdi.

«0:3 dan so‘ng ular katta tavakkalga qo‘l urdi»

Matbuot anjumanida jurnalistlar uchrashuv davomida «PSJ» o‘yin sifatida nega keskin tebranishlar kuzatilganiga qiziqdi:

  • Raqibning bosimi: «Raqib 0:3 hisobida ortda borayotgandi va tabiiyki, “Manchester Siti” katta tavakkalga qo‘l urdi. Bunday vaziyatda maydondagi jarayonni to‘liq nazorat qilish juda qiyin;

  • Natija muhim: To‘g‘ri, o‘yin davomida muayyan muammolarga duch keldik, ammo nima bo‘lgan taqdirda ham APL grandi ustidan muhim g‘alabani qo‘lga kiritdik», — dedi Enrike.

«Yevropaga xabar emas, bosh sovrin kerak»

«Ushbu g‘alaba bilan qit’aga jiddiy signal yubordingizmi?» qabilidagi savolga murabbiy o‘z uslubiga sodiq qolgan holda qat’iy javob berdi:

  • Maqsad aniq: «Yo‘q, qanday xabar bo‘lishi mumkin? Bizning asosiy maqsadimiz — Chempionlar Ligasida g‘olib bo‘lish;

  • Bosqichning ahamiyati: Turnirning aynan shu — dastlabki umumiy bosqichida kim eng yaxshi bo‘lib ko‘rinishi muhim emas. Asosiysi, yakuniy marrada zafar quchish».

Britaniya klublariga qarshi «sehrli seriya»

Luis Enrike APL jamoalariga qarshi ketma-ket muvaffaqiyatli o‘yinlar o‘tkazayotgani bo‘yicha jurnalistlar bilan hazillashdi:

  • Ruhiy ustunlik: «Umid qilamanki, shunday (kuladi). Bu haqiqatan ham ajoyib seriya bo‘lmoqda;

  • Yangi sinov kutmoqda: Biroq rekordlar meni aslo qiziqtirmaydi. Biz bir necha haftadan so‘ng yana shu yerga — Angliyaga, “Aston Villa”ga qarshi safar o‘yini uchun qaytamiz. Sizlarni yana ko‘rishdan xursand bo‘lamiz», — deya o‘z so‘zini yakunladi mutaxassis.

Navbatda superto‘qnashuv: «Barselona» bilan jang

«Manchester Siti» ustidan qozonilgan yirik g‘alaba parijliklarning kayfiyatini ko‘targan bo‘lsa-da, ularni oldinda yanada prinsipial to‘qnashuv kutmoqda:

  • 3-tur intrigasi: Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining navbatdagi 3-turida «PSJ» Luis Enrikening sobiq jamoasi bo‘lmish Kataloniyaning «Barselona» klubiga qarshi maydonga tushadi;

  • Katta qiziqish: Ikki yevrogrand o‘rtasidagi bo‘lajak jang guruh yetakchiligi va musobaqadagi asosiy favoritlar mavqeini belgilab berishi shubhasiz.

PSJManchester SitiChempionlar LigasiLuis Enrike
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis Enrike «Manchester Siti»ning 115 ta ayblovi va bugungi supero‘yin haqida gapirdiLuis Enrike «Manchester Siti»ning 115 ta ayblovi va bugungi supero‘yin haqida gapirdiKecha 17:52Manchester Siti — PSJ: tarkiblar va jonli matnManchester Siti — PSJ: tarkiblar va jonli matnKecha 23:41Luis Enrike Parijga mehri, yangi shartnoma va kuchaytirilgan bosim haqida ochiqlandiLuis Enrike Parijga mehri, yangi shartnoma va kuchaytirilgan bosim haqida ochiqlandi13 oktabr 13:00Erling Xoland YECHL tarixida misli ko‘rilmagan natija qayd etdiErling Xoland YECHL tarixida misli ko‘rilmagan natija qayd etdiBugun 12:54Karrager Enso Mareskaning Parij klubiga qarshi xatosini fosh qildiKarrager Enso Mareskaning Parij klubiga qarshi xatosini fosh qildiBugun 12:03«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindiBugun 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi