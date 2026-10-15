Erling Xoland YECHL tarixida misli ko‘rilmagan natija qayd etdi
Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichi doirasida «Manchester Siti» o‘z maydonida «PSJ»ga 2:4 hisobida imkoniyatni boy bergan bo‘lsa-da, «shaharliklar»ning norvegiyalik to‘purari Erling Xoland qit’aning bosh klublar musobaqasi tarixida yangi sahifa ochdi.
Parijliklar darvozasiga ikkita to‘p kiritgan hujumchi musobaqa tarixidagi eng yosh va eng sermahsul futbolchi sifatida afsonaviy Lionel Messiga tegishli bo‘lgan ko‘p yillik rekordni yangiladi.
Messining rekordi tarixga aylandi: Bitta kunlik farq
UYEFA rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, Xoland musobaqada 60 ta gol chegarasini eng yosh holida zabt etgan futbolchiga aylandi:
Xolandning ko‘rsatkichi: Norvegiyalik yulduz turnirdagi 60-golini nishonlagan paytda atigi 26 yosh 85 kunlik edi;
Messidan bir kunlik ustunlik: Avvalgi tarixiy rekord sohibi Lionel Messi «Barselona» libosida 60 talik dovonni bosib o‘tganida 26 yosh 86 kunlik bo‘lgan. Shu tariqa, Xoland argentinalik dahoning ko‘rsatkichini roppa-rosa 1 kunga yangilashga muvaffaq bo‘ldi.
Fantastik statistika: O‘yindan ko‘proq gol
Erling Xolandning Chempionlar Ligasidagi samaradorligi zamonaviy futbol uchun hayratlanarli darajada yuqoriligicha qolmoqda:
O‘yindan ko‘p gol urgan yetakchi: Ayni paytda Xoland YECHL doirasida jami 60 ta uchrashuvda maydonga tushib, 61 ta gol urishga ulgurgan — bu har bir bahsda o‘rtacha 1 tadan ko‘proq gol demakdir;
Tarixiy reytingda 7-o‘rin: Ushbu natija evaziga norvegiyalik forvard Chempionlar Ligasi tarixidagi eng yaxshi to‘purarlar ro‘yxatida 7-pog‘onaga ko‘tarilib oldi.
Umumiy to‘purarlar poygasidagi vaziyat
Turnir tarixidagi eng sermahsul to‘purarlar jadvalida Lionel Messi hamon ulkan marralarni egallab turibdi:
Messining umumiy mavqei: Argentinalik yulduz Chempionlar Ligasida o‘tkazgan 163 ta bellashuvida 129 ta gol kiritib, umumiy to‘purarlar reytingida mustahkam 2-o‘rinni band etib turibdi;
Xolandning keyingi maqsadi: 26 yoshidayoq 61 ta golga yetgan Xolandning bunday shiddatli sur’ati uni kelgusida Messi va Krishtianu Ronalduning mutlaq rekordlariga yetib olish uchun asosiy da’vogarga aylantirmoqda.
Izohlar 0
…