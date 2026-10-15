Erling Xoland YECHL tarixida misli ko‘rilmagan natija qayd etdi

·7·Sport
Erling Xoland YECHL tarixida misli ko‘rilmagan natija qayd etdi

Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichi doirasida «Manchester Siti» o‘z maydonida «PSJ»ga 2:4 hisobida imkoniyatni boy bergan bo‘lsa-da, «shaharliklar»ning norvegiyalik to‘purari Erling Xoland qit’aning bosh klublar musobaqasi tarixida yangi sahifa ochdi.

Parijliklar darvozasiga ikkita to‘p kiritgan hujumchi musobaqa tarixidagi eng yosh va eng sermahsul futbolchi sifatida afsonaviy Lionel Messiga tegishli bo‘lgan ko‘p yillik rekordni yangiladi.

Messining rekordi tarixga aylandi: Bitta kunlik farq

UYEFA rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, Xoland musobaqada 60 ta gol chegarasini eng yosh holida zabt etgan futbolchiga aylandi:

  • Xolandning ko‘rsatkichi: Norvegiyalik yulduz turnirdagi 60-golini nishonlagan paytda atigi 26 yosh 85 kunlik edi;

  • Messidan bir kunlik ustunlik: Avvalgi tarixiy rekord sohibi Lionel Messi «Barselona» libosida 60 talik dovonni bosib o‘tganida 26 yosh 86 kunlik bo‘lgan. Shu tariqa, Xoland argentinalik dahoning ko‘rsatkichini roppa-rosa 1 kunga yangilashga muvaffaq bo‘ldi.

Fantastik statistika: O‘yindan ko‘proq gol

Erling Xolandning Chempionlar Ligasidagi samaradorligi zamonaviy futbol uchun hayratlanarli darajada yuqoriligicha qolmoqda:

  • O‘yindan ko‘p gol urgan yetakchi: Ayni paytda Xoland YECHL doirasida jami 60 ta uchrashuvda maydonga tushib, 61 ta gol urishga ulgurgan — bu har bir bahsda o‘rtacha 1 tadan ko‘proq gol demakdir;

  • Tarixiy reytingda 7-o‘rin: Ushbu natija evaziga norvegiyalik forvard Chempionlar Ligasi tarixidagi eng yaxshi to‘purarlar ro‘yxatida 7-pog‘onaga ko‘tarilib oldi.

Umumiy to‘purarlar poygasidagi vaziyat

Turnir tarixidagi eng sermahsul to‘purarlar jadvalida Lionel Messi hamon ulkan marralarni egallab turibdi:

  • Messining umumiy mavqei: Argentinalik yulduz Chempionlar Ligasida o‘tkazgan 163 ta bellashuvida 129 ta gol kiritib, umumiy to‘purarlar reytingida mustahkam 2-o‘rinni band etib turibdi;

  • Xolandning keyingi maqsadi: 26 yoshidayoq 61 ta golga yetgan Xolandning bunday shiddatli sur’ati uni kelgusida Messi va Krishtianu Ronalduning mutlaq rekordlariga yetib olish uchun asosiy da’vogarga aylantirmoqda.

Erling XolandLionel MessiChempionlar LigasiPSJ
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Enrike «Manchester Siti» ustidan qozonilgan 4:2 hisobidagi g‘alabadan so‘ng nimalar dedi?Enrike «Manchester Siti» ustidan qozonilgan 4:2 hisobidagi g‘alabadan so‘ng nimalar dedi?Bugun 11:49Manchester Siti — PSJ: tarkiblar va jonli matnManchester Siti — PSJ: tarkiblar va jonli matnKecha 23:41Enso Fernandes Erling Xolandni maqtadiEnso Fernandes Erling Xolandni maqtadi9 sentabr 09:55Erling Xoland rekordni takrorlab, Manchester Siti gʻalabasini taʼminladiErling Xoland rekordni takrorlab, Manchester Siti gʻalabasini taʼminladi9 sentabr 09:19Erling Xoland dubli Manchester Siti jamoasiga g‘alaba keltirdiErling Xoland dubli Manchester Siti jamoasiga g‘alaba keltirdi9 sentabr 02:31EA FC 27 reytinglari: Mbappe va Haaland cho‘kkida, Messi ko‘tarildiEA FC 27 reytinglari: Mbappe va Haaland cho‘kkida, Messi ko‘tarildi17 avgust 21:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi