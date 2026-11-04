Toshkent metrosida 2030 yilgacha yana 29 ta bekat quriladi

·66·O‘zbekiston
Toshkent metrosida 2030 yilgacha yana 29 ta bekat quriladi

Toshkent metropoliteni tarmog‘ini 2030 yilgacha kengaytirish rejalashtirilmoqda. Unga ko‘ra, poytaxtda yana 29 ta yangi metro bekati qurilib, ularning umumiy soni 50 tadan 79 taga yetkaziladi.

Bu haqda 3 noyabr kuni bo‘lib o‘tgan matbuot anjumanida «Toshkent metropoliteni» AJ boshqaruvi raisi o‘rinbosari Yo‘ldosh Yusupov ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, hozirda Toshkent metrosining umumiy uzunligi 71 kilometrni tashkil etadi. Yangi bekatlar va liniyalar qurilishi hisobiga bu ko‘rsatkich 103 kilometrga yetkazilishi ko‘zda tutilgan.

Shuningdek, 2030 yilga borib metro xizmatidan kuniga 1,8 million yo‘lovchi foydalanishi kutilmoqda. Hozirda bu ko‘rsatkich 1,2 million nafardan oshgan. Yo‘lovchilar oqimi ortib borayotgani sababli poyezdlar qatnovi oralig‘ini 2–3 daqiqagacha qisqartirish ham rejalashtirilgan.

Metropoliten ma’lumotlariga ko‘ra, 2021 yilda metro kuniga o‘rtacha 280–300 ming yo‘lovchiga xizmat ko‘rsatgan. So‘nggi yillarda yangi bekatlar ochilishi va yo‘nalishlar kengayishi natijasida yo‘lovchilar soni sezilarli darajada oshgan.

Bundan tashqari, 2027 yilda metro uchun yana 14 ta zamonaviy, besh vagonli poyezd tarkibini xarid qilish rejalashtirilmoqda. Bu ham yo‘lovchilarga xizmat ko‘rsatish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan.

Toshkent metropoliteniYo‘ldosh Yusupovmetro qurilishitransport infratuzilmasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentning 4 ta yirik ko‘chasida avtobuslar uchun alohida yo‘l ajratilmoqdaToshkentning 4 ta yirik ko‘chasida avtobuslar uchun alohida yo‘l ajratilmoqda16 oktabr 21:53Prezident energetikada yangi bosqichni e’lon qildi — investorlar uchun tayyor loyihalarPrezident energetikada yangi bosqichni e’lon qildi — investorlar uchun tayyor loyihalar16 oktabr 17:33Yana bir BRT yo‘lagi foydalanishga topshirildi: poytaxt jamoat transportida yangi davrYana bir BRT yo‘lagi foydalanishga topshirildi: poytaxt jamoat transportida yangi davr3 sentabr 19:18Talabalar darsga qaytdi: Toshkent metrosida yo‘lovchilar soni 228 mingdan oshdiTalabalar darsga qaytdi: Toshkent metrosida yo‘lovchilar soni 228 mingdan oshdi15 sentabr 00:47Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlariToshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari10 sentabr 15:49Toshkent metrosida yangilik: yana uchta zamonaviy poyezd qo‘shildiToshkent metrosida yangilik: yana uchta zamonaviy poyezd qo‘shildi13 iyul 12:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi