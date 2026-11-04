Qozog‘istonda matematik misollarga hurib javob beradigan it mashhur bo‘ldi (video)

·80·Dunyo
Qozog‘istonda matematik misollarga hurib javob beradigan it mashhur bo‘ldi (video)

Qozog‘istonning Atirau shahrida yashovchi Nurgul laqabli it noodatiy qobiliyati bilan mahalliy aholi va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari e’tiborini tortdi. U qozoq tilidagi buyruqlarni bajarishi bilan birga, oddiy matematik misollarga ham hurish orqali javob beradi.

AtyrauPress nashrining yozishicha, itning egasi Nurbol Kamiyev unga turli buyruqlarni bajarishni o‘rgatgan. Masalan, «ikki qo‘shuv bir nechchiga teng?» deb so‘ralganda, Nurgul uch marta huradi. Egasining aytishicha, it beshgacha bo‘lgan sonlar doirasidagi oddiy misollarga javob bera oladi.

Nurbol Kamiyevning ta’kidlashicha, itni bunday ko‘nikmaga o‘rgatish uchun atigi 27 kun vaqt ketgan. Nurgulning matematik misollarga javob berish qobiliyati esa dastlab tasodifan aniqlangan: egasi unga «ikki qo‘shuv ikki nechchiga teng?» deb savol berganida, it to‘rt marta hurgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Nurgul hujjatlarda Nikol deb qayd etilgan va yapon akita-inu zotiga mansub. Uni to‘rt yil avval egasiga Sankt-Peterburgdan sovg‘a qilishgan.

Bugun Nurgul Atirau aholisiga yaxshi tanish. Uni ko‘chada uchratganlar suratga va videoga oladi, noodatiy qobiliyatlarini tomosha qiladi. Egasi esa itni kino suratga olish takliflariga ham tayyor ekanini bildirgan.

AtirauNurbol KamiyevAkita-inuAtyrauPress
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonda davlat to‘ntarishiga urinish fosh etildi: MXQ Atirauda 10 kishini qo‘lga oldiQozog‘istonda davlat to‘ntarishiga urinish fosh etildi: MXQ Atirauda 10 kishini qo‘lga oldiKecha 10:12Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladiSamimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi13 avgust 17:51Koinot cheksiz takrorlanadimi?: Olimlar tarixning qayta boshlanishini hisoblab chiqdiKoinot cheksiz takrorlanadimi?: Olimlar tarixning qayta boshlanishini hisoblab chiqdi1 oktabr 00:10Misr piramidasida yashirin matematik kod bormi?Misr piramidasida yashirin matematik kod bormi?19 sentabr 14:29Qozog‘istonda 100 yoshdan oshgan 300 nafar fuqaro bor: eng keksa ayol 116 yoshdaQozog‘istonda 100 yoshdan oshgan 300 nafar fuqaro bor: eng keksa ayol 116 yoshda4 oktabr 10:14Tub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqdaTub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqda22 sentabr 08:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi