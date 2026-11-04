«YECHLda gollar yomg‘iri: “PSJ” Ispaniyada 6 ta gol urdi, “Bavariya” Madridni zabt etdi

·83·Sport
«YECHLda gollar yomg‘iri: “PSJ” Ispaniyada 6 ta gol urdi, “Bavariya” Madridni zabt etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida «PSJ»
  • Ispaniyada «Vilyarreal» darvozasiga javobsiz 6 ta gol urib, turnir jadvalida peshqadamga aylandi.
  • Myunxenning «Bavariya» klubi esa safarda Diyego Simeone boshchiligidagi «Atletiko»ni 2:0 hisobida mag‘lub etib, 8 ochko bilan 7-o‘ringa ko‘tarildi.
  • Shuningdek, «Inter» Niderlandiyada «Feyenoord» ustidan 3:0 hisobida g‘alaba qozondi, LASK esa o‘z maydonida «Slovan»ni 4:0 hisobida taslim qildi.

Yevropa Chempionlar ligasining 4-turi doirasida bo‘lib o‘tgan markaziy bahslar kutilmagan hisoblar va haqiqiy gollar shousiga boy bo‘ldi. Parijning «PSJ» klubi Ispaniya safarida raqib darvozasini javobsiz 6 bor ishg‘ol qilib, umumiy turnir jadvali peshqadamiga aylandi. Myunxenning «Bavariya» jamoasi esa Madridda Diyego Simeone boshchiligidagi «Atletiko»ni taslim etdi.

Musobaqaning ushbu oqshomida favorit jamoalar safarda o‘ynashiga qaramay, o‘z darajasini to‘liq namoyish etishga muvaffaq bo‘ldi.

«Vilyarreal» maydonidagi qahraton: «PSJ»dan 6 ta javobsiz to‘p

Parijliklar Ispaniyaning «Vilyarreal» klubiga qarshi bahsni shiddatli boshladi va ilk 20 daqiqa ichidayoq o‘yin taqdirini hal qildi:

  • 17 daqiqada 4 ta gol: Joau Nevesh (9-daqiqa), Dezire Due (12) va Senni Mayulu (13) bir necha daqiqa oralig‘ida ketma-ket gol urgan bo‘lsa, 17-daqiqada Fabian Ruis hisobni 4:0 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Yirik hisobning davomi: Ikkinchi bo‘limda ham to‘xtamagan Luis Enrike shogirdlari safida Ruis (50) dublni rasmiylashtirdi, 78-daqiqada esa zahiradan maydonga tushgan Boli hisobni 6:0 ga yetkazdi;

  • Jadval yetakchisi: 4 ta o‘yindan so‘ng 12 ochko jamg‘argan «PSJ» turnir jadvalining 1-pog‘onasiga mustahkam o‘rnashib oldi.

Madriddagi to‘qnashuv: «Bavariya» «Atletiko»ni dog‘da qoldirdi

Madriddagi «Metropolitano» stadionida kechgan markaziy o‘yinda myunxenliklar muhim va taktik g‘alabani qo‘lga kiritdi:

  • Ikkinchi bo‘limdagi hal qiluvchi zarbalar: Birinchi bo‘limdagi ehtiyotkorlikdan so‘ng, 54-daqiqada Karl hisobni ochdi. 74-daqiqada Konrad Laymer tomonidan kiritilgan gol o‘yinga nuqta qo‘ydi — 0:2;

  • Ochkolar taqsimoti: Ushbu g‘alabadan so‘ng «Bavariya» ochkolari sonini 8 taga yetkazib, 7-o‘ringa ko‘tarildi. 4 ochkoda qolgan «Atletiko» esa 19-pog‘onaga tushib ketdi.

Rotterdamda «Inter» revanshi va turning boshqa natijalari

Milanning «Inter» klubi Niderlandiya safaridan ishonchli yirik g‘alaba bilan qaytdi:

  • «Feyenoord» — «Inter» (0:3): Yann Bissek 8-daqiqadayoq hisobni ochgan bo‘lsa, Franchesko Espozito (34) va Pyotr Zelinski (54) kiritgan to‘plar hisobni yirik ko‘rinishga keltirdi. Ushbu g‘alabadan so‘ng «Inter» 6 ochko bilan 16-o‘ringa ko‘tarildi;

  • Avstriyada yirik hisob: LASK o‘z maydonida Slovakiyaning «Slovan» klubini tor-mor keltirdi — 4:0 (Yorgensen dubl qayd etdi);

  • Norvegiyadagi nursiz durang: «Budyo-Glimt» maydoniga safar qilgan Fransiyaning «Lill» jamoasi murosa yo‘lini tanladi — 0:0.

Chempionlar ligasidagi 4-tur bellashuvlari jadvaldagi raqobatni yanada keskinlashtirib, pley-off uchun kurash yangi kuch bilan avj olishini ta’minladi.

Yevropa Chempionlar ligasiPSJBavariyaInter
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«PSJ» – «Barselona» va boshqa markaziy o‘yinlar uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi«PSJ» – «Barselona» va boshqa markaziy o‘yinlar uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi20 oktabr 23:46Joan Laporta «Barselona»ning fenomenal starti va ulkan rejalarini ochiqladiJoan Laporta «Barselona»ning fenomenal starti va ulkan rejalarini ochiqladi20 oktabr 06:56Enso Mareskaning taktik xatosi: Ekspertlar PSJga qarshi o‘yinda kimlarni tanqid qildi?Enso Mareskaning taktik xatosi: Ekspertlar PSJga qarshi o‘yinda kimlarni tanqid qildi?15 oktabr 07:13ESPN dunyoning eng kuchli 10 markaziy himoyachisini e’lon qildiESPN dunyoning eng kuchli 10 markaziy himoyachisini e’lon qildi19 avgust 14:59Inter Yann Bisseckni saqlab qolish uchun kurashmoqdaInter Yann Bisseckni saqlab qolish uchun kurashmoqda19 may 00:39YECHLda sensatsion oqshom: «PSJ», «Arsenal» va «Liverpul» g‘alaba qozondiYECHLda sensatsion oqshom: «PSJ», «Arsenal» va «Liverpul» g‘alaba qozondi10 sentabr 06:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi