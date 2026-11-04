«YECHLda gollar yomg‘iri: “PSJ” Ispaniyada 6 ta gol urdi, “Bavariya” Madridni zabt etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida «PSJ»
- Ispaniyada «Vilyarreal» darvozasiga javobsiz 6 ta gol urib, turnir jadvalida peshqadamga aylandi.
- Myunxenning «Bavariya» klubi esa safarda Diyego Simeone boshchiligidagi «Atletiko»ni 2:0 hisobida mag‘lub etib, 8 ochko bilan 7-o‘ringa ko‘tarildi.
- Shuningdek, «Inter» Niderlandiyada «Feyenoord» ustidan 3:0 hisobida g‘alaba qozondi, LASK esa o‘z maydonida «Slovan»ni 4:0 hisobida taslim qildi.
Yevropa Chempionlar ligasining 4-turi doirasida bo‘lib o‘tgan markaziy bahslar kutilmagan hisoblar va haqiqiy gollar shousiga boy bo‘ldi. Parijning «PSJ» klubi Ispaniya safarida raqib darvozasini javobsiz 6 bor ishg‘ol qilib, umumiy turnir jadvali peshqadamiga aylandi. Myunxenning «Bavariya» jamoasi esa Madridda Diyego Simeone boshchiligidagi «Atletiko»ni taslim etdi.
Musobaqaning ushbu oqshomida favorit jamoalar safarda o‘ynashiga qaramay, o‘z darajasini to‘liq namoyish etishga muvaffaq bo‘ldi.
«Vilyarreal» maydonidagi qahraton: «PSJ»dan 6 ta javobsiz to‘p
Parijliklar Ispaniyaning «Vilyarreal» klubiga qarshi bahsni shiddatli boshladi va ilk 20 daqiqa ichidayoq o‘yin taqdirini hal qildi:
17 daqiqada 4 ta gol: Joau Nevesh (9-daqiqa), Dezire Due (12) va Senni Mayulu (13) bir necha daqiqa oralig‘ida ketma-ket gol urgan bo‘lsa, 17-daqiqada Fabian Ruis hisobni 4:0 ko‘rinishiga keltirdi;
Yirik hisobning davomi: Ikkinchi bo‘limda ham to‘xtamagan Luis Enrike shogirdlari safida Ruis (50) dublni rasmiylashtirdi, 78-daqiqada esa zahiradan maydonga tushgan Boli hisobni 6:0 ga yetkazdi;
Jadval yetakchisi: 4 ta o‘yindan so‘ng 12 ochko jamg‘argan «PSJ» turnir jadvalining 1-pog‘onasiga mustahkam o‘rnashib oldi.
Madriddagi to‘qnashuv: «Bavariya» «Atletiko»ni dog‘da qoldirdi
Madriddagi «Metropolitano» stadionida kechgan markaziy o‘yinda myunxenliklar muhim va taktik g‘alabani qo‘lga kiritdi:
Ikkinchi bo‘limdagi hal qiluvchi zarbalar: Birinchi bo‘limdagi ehtiyotkorlikdan so‘ng, 54-daqiqada Karl hisobni ochdi. 74-daqiqada Konrad Laymer tomonidan kiritilgan gol o‘yinga nuqta qo‘ydi — 0:2;
Ochkolar taqsimoti: Ushbu g‘alabadan so‘ng «Bavariya» ochkolari sonini 8 taga yetkazib, 7-o‘ringa ko‘tarildi. 4 ochkoda qolgan «Atletiko» esa 19-pog‘onaga tushib ketdi.
Rotterdamda «Inter» revanshi va turning boshqa natijalari
Milanning «Inter» klubi Niderlandiya safaridan ishonchli yirik g‘alaba bilan qaytdi:
«Feyenoord» — «Inter» (0:3): Yann Bissek 8-daqiqadayoq hisobni ochgan bo‘lsa, Franchesko Espozito (34) va Pyotr Zelinski (54) kiritgan to‘plar hisobni yirik ko‘rinishga keltirdi. Ushbu g‘alabadan so‘ng «Inter» 6 ochko bilan 16-o‘ringa ko‘tarildi;
Avstriyada yirik hisob: LASK o‘z maydonida Slovakiyaning «Slovan» klubini tor-mor keltirdi — 4:0 (Yorgensen dubl qayd etdi);
Norvegiyadagi nursiz durang: «Budyo-Glimt» maydoniga safar qilgan Fransiyaning «Lill» jamoasi murosa yo‘lini tanladi — 0:0.
Chempionlar ligasidagi 4-tur bellashuvlari jadvaldagi raqobatni yanada keskinlashtirib, pley-off uchun kurash yangi kuch bilan avj olishini ta’minladi.
Izohlar 0
…