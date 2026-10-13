O‘zbekistonlik legionerlar o‘ynagan “Istiqlol” safarda muhim g‘alabaga erishdi

·47·Sport
O‘zbekistonlik legionerlar o‘ynagan “Istiqlol” safarda muhim g‘alabaga erishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Jaloliddin Masharipov va Rustam Ashurmatov o‘ynagan Eronning «Istiqlol» jamoasi OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi doirasida safarda Qatarning «Al G‘arafa» klubini 2:1 hisobida mag‘lub etdi.
  • Ikki turdan so‘ng 6 ochko jamg‘argan «Istiqlol» turnir jadvalida 2-o‘rinni egallab turibdi.
  • Shu bilan birga, BAAning «Al Ayn» klubi Iroqda «Eyr Fors» jamoasini 4:1 hisobida yirik mag‘lubiyatga uchratib, peshqadamlikni qo‘lga oldi.

OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi G‘arb mintaqasida 2-turning navbatdagi uchrashuvlari yakunlandi. 12 oktyabr kuni bo‘lib o‘tgan o‘yinlarda O‘zbekiston milliy jamoasi a’zolari Jaloliddin Masharipov va Rustam Ashurmatov to‘p surayotgan Eronning «Istiqlol» jamoasi safarda Qatarning «Al G‘arafa» klubini mag‘lub etdi.

Parallel ravishda kechgan yana bir bahsda esa BAAning «Al Ayn» klubi Iroqda yirik hisobdagi g‘alabani rasmiylashtirib, o‘z peshqadamligini davom ettirdi.

O‘zbekistonliklar asosiy tarkibda: «Istiqlol»ning Dohadagi muvaffaqiyati

Eron grandi Qatar safaridan muhim uch ochko bilan qaytdi:

  • Legionerlarimiz maydonda: Rustam Ashurmatov va Jaloliddin Masharipov o‘yinni ilk daqiqalardan asosiy tarkibda boshladi. Ashurmatov himoya chizig‘ida mustahkam harakat qilgan bo‘lsa, Masharipov 53-daqiqada almashtirildi;

  • Gollar va kechgan bahs: 37-daqiqada Asani «Istiqlol»ni oldinga olib chiqqan bo‘lsa, mezbonlardan Sassi 48-daqiqada muvozanatni tikladi. Biroq 60-daqiqada Gudarzi tomonidan urilgan gol Tehron klubiga 1:2 hisobidagi muhim g‘alabani taqdim etdi;

  • 100 foizlik natija: Ikki turdan so‘ng 6 ochko jamg‘argan «Istiqlol» turnir jadvalida 2-o‘rinni band etib turibdi. Hali ochko jamg‘armagan «Al G‘arafa» esa 13-pog‘onada qolmoqda.

«Al Ayn» Iroqda raqibini tor-mor etdi

BAAning amaldagi nufuzli jamoalaridan biri «Al Ayn» safarda Iroqning «Eyr Fors» jamoasi darvozasiga javobsiz to‘rtta gol urib, musobaqadagi gegemonligini namoyish etdi:

  • Birinchi bo‘limdagi taslimiyat: «Al Ayn» bahs taqdirini dastlabki 45 daqiqalikdayoq hal qildi. Kaku (13), Ar Rosanning avtogoli (18) hamda H.Rahimining dubli (23, 44) hisobni yirik ko‘rinishga keltirdi;

  • Tasalli goli: Iroq klubi faqat 89-daqiqada Javadning goli evaziga hisobni qisqartira oldi — 1:4;

  • Turnir jadvali: 6 ochko va to‘plar nisbati bo‘yicha eng yaxshi ko‘rsatkichga ega bo‘lgan «Al Ayn» G‘arb mintaqasi peshqadamiga aylanib oldi. Ochkosiz qolgan «Eyr Fors» esa 16-o‘ringa sho‘ng‘idi.

Elit OCHL bahslarida o‘zbekistonlik futbolchilar to‘p surayotgan xorij klublari qit’a miqyosidagi peshqadamlik kurashida muhim o‘rin tutishda davom etmoqda.

OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasiIstiqlolAl G‘arafaAl Ayn
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Paxtakor» Saudiya yulduzlariga qarshi qanday tarkib bilan maydonga tushadi?«Paxtakor» Saudiya yulduzlariga qarshi qanday tarkib bilan maydonga tushadi?Kecha 18:20“Paxtakor” va “Neftchi”ning bugungi bahslari qachon va qaysi kanalda namoyish etiladi?“Paxtakor” va “Neftchi”ning bugungi bahslari qachon va qaysi kanalda namoyish etiladi?Kecha 11:21Matbuot anjumanidagi jang!: Postekoglu Ronalduni yerga urgan jurnalistning og‘zini yopdiMatbuot anjumanidagi jang!: Postekoglu Ronalduni yerga urgan jurnalistning og‘zini yopdi16 sentabr 19:30Qozog‘iston OAV O‘zbekiston terma jamoasi tarkibidagi legionerlar ustunligini tan oldiQozog‘iston OAV O‘zbekiston terma jamoasi tarkibidagi legionerlar ustunligini tan oldi23 sentabr 11:11Legionerlarimizning shov-shuvli triumfi: «Istiqlol» «As Sadd»ni 3:0 hisobida mag‘lub etdiLegionerlarimizning shov-shuvli triumfi: «Istiqlol» «As Sadd»ni 3:0 hisobida mag‘lub etdi15 sentabr 06:31Husanovdan Shomurodovgacha: O‘zbekiston milliy jamoasi qaydnomasi e’lon qilindi!Husanovdan Shomurodovgacha: O‘zbekiston milliy jamoasi qaydnomasi e’lon qilindi!20 sentabr 15:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi