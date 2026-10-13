O‘zbekistonlik legionerlar o‘ynagan “Istiqlol” safarda muhim g‘alabaga erishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Jaloliddin Masharipov va Rustam Ashurmatov o‘ynagan Eronning «Istiqlol» jamoasi OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi doirasida safarda Qatarning «Al G‘arafa» klubini 2:1 hisobida mag‘lub etdi.
- Ikki turdan so‘ng 6 ochko jamg‘argan «Istiqlol» turnir jadvalida 2-o‘rinni egallab turibdi.
- Shu bilan birga, BAAning «Al Ayn» klubi Iroqda «Eyr Fors» jamoasini 4:1 hisobida yirik mag‘lubiyatga uchratib, peshqadamlikni qo‘lga oldi.
OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi G‘arb mintaqasida 2-turning navbatdagi uchrashuvlari yakunlandi. 12 oktyabr kuni bo‘lib o‘tgan o‘yinlarda O‘zbekiston milliy jamoasi a’zolari Jaloliddin Masharipov va Rustam Ashurmatov to‘p surayotgan Eronning «Istiqlol» jamoasi safarda Qatarning «Al G‘arafa» klubini mag‘lub etdi.
Parallel ravishda kechgan yana bir bahsda esa BAAning «Al Ayn» klubi Iroqda yirik hisobdagi g‘alabani rasmiylashtirib, o‘z peshqadamligini davom ettirdi.
O‘zbekistonliklar asosiy tarkibda: «Istiqlol»ning Dohadagi muvaffaqiyati
Eron grandi Qatar safaridan muhim uch ochko bilan qaytdi:
Legionerlarimiz maydonda: Rustam Ashurmatov va Jaloliddin Masharipov o‘yinni ilk daqiqalardan asosiy tarkibda boshladi. Ashurmatov himoya chizig‘ida mustahkam harakat qilgan bo‘lsa, Masharipov 53-daqiqada almashtirildi;
Gollar va kechgan bahs: 37-daqiqada Asani «Istiqlol»ni oldinga olib chiqqan bo‘lsa, mezbonlardan Sassi 48-daqiqada muvozanatni tikladi. Biroq 60-daqiqada Gudarzi tomonidan urilgan gol Tehron klubiga 1:2 hisobidagi muhim g‘alabani taqdim etdi;
100 foizlik natija: Ikki turdan so‘ng 6 ochko jamg‘argan «Istiqlol» turnir jadvalida 2-o‘rinni band etib turibdi. Hali ochko jamg‘armagan «Al G‘arafa» esa 13-pog‘onada qolmoqda.
«Al Ayn» Iroqda raqibini tor-mor etdi
BAAning amaldagi nufuzli jamoalaridan biri «Al Ayn» safarda Iroqning «Eyr Fors» jamoasi darvozasiga javobsiz to‘rtta gol urib, musobaqadagi gegemonligini namoyish etdi:
Birinchi bo‘limdagi taslimiyat: «Al Ayn» bahs taqdirini dastlabki 45 daqiqalikdayoq hal qildi. Kaku (13), Ar Rosanning avtogoli (18) hamda H.Rahimining dubli (23, 44) hisobni yirik ko‘rinishga keltirdi;
Tasalli goli: Iroq klubi faqat 89-daqiqada Javadning goli evaziga hisobni qisqartira oldi — 1:4;
Turnir jadvali: 6 ochko va to‘plar nisbati bo‘yicha eng yaxshi ko‘rsatkichga ega bo‘lgan «Al Ayn» G‘arb mintaqasi peshqadamiga aylanib oldi. Ochkosiz qolgan «Eyr Fors» esa 16-o‘ringa sho‘ng‘idi.
Elit OCHL bahslarida o‘zbekistonlik futbolchilar to‘p surayotgan xorij klublari qit’a miqyosidagi peshqadamlik kurashida muhim o‘rin tutishda davom etmoqda.
Izohlar 0
…