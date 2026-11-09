“Barselona”ning 19 yoshli himoyachisi Pau Kubarsi Golden Boy mukofotini qo‘lga kiritdi

·46·Sport
“Barselona”ning 19 yoshli himoyachisi Pau Kubarsi Golden Boy mukofotini qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Barselona» klubi va Ispaniya terma jamoasi himoyachisi Pau Kubarsi Yevropaning 21 yoshgacha bo‘lgan eng iqtidorli futbolchisiga beriladigan Golden Boy mukofotiga sazovor bo‘ldi.
  • 19 yoshli futbolchi joriy mavsumda «Barselona» safidagi barqaror o‘yini hamda 2026-yilgi Jahon chempionatidagi g‘alabasi evaziga ushbu e’tirofga loyiq ko‘rildi.

Yevropa futbolining eng nufuzli individual sovrinlaridan biri hisoblangan Golden Boy («Oltin bola») mukofotining navbatdagi sohibi rasman e’lon qilindi. Ushbu e’tirofga Kataloniyaning «Barselona» klubi va Ispaniya terma jamoasi markaziy himoyachisi Pau Kubarsi sazovor bo‘ldi.

Mukofot tashkilotchilari o‘z ijtimoiy tarmoqlari orqali 21 yoshgacha bo‘lgan qit’aning eng iqtidorli futbolchisi sifatida Kubarsi nomzodi eng ko‘p ovoz to‘plaganini rasman tasdiqladi.

«Barselona» an’anasi va avvalgi sovrindorlar

Kubarsining g‘alabasi Kataloniya klubining mashhur «La Masiya» akademiyasi tarbiyalanuvchilari qit’ada yana tengsiz ekanini namoyish etdi:

  • Ikki yil oldingi triumf: Bundan ikki yil muqaddam mazkur sovrinni uning jamoadoshi — «Barselona»ning boshqa bir yulduzi Lamin Yamal qo‘lga kiritgan edi;

  • O‘tgan yilgi natija: O‘tgan yili esa Golden Boy sovrini Fransiyaning «PSJ» klubi vingeri Dezire Duega nasib etgan bo‘lib, bu safar kubok yana Barselonaga qaytdi;

  • Himoyachi uchun noyob yutuq: Tarixda ko‘pincha hujumchi va yarimhimoyachilarga topshiriladigan ushbu sovrinni markaziy himoyachi sifatida yutib olish kamdan-kam uchraydigan voqelikdir.

Joriy mavsumdagi statistika va Jahon chempionati triumfi

Yosh himoyachi ham klub, ham milliy terma jamoa miqyosida yuqori darajadagi barqarorlik va yetuk o‘yin namoyish etib kelmoqda:

Musobaqa / Daraja

O‘yinlar soni

Natijalar / Statistika

Ahamiyati

La Liga (joriy mavsum)

9 ta uchrashuv

2 ta golli uzatma

Himoyada ishonchlilik va hujumni boshlash mahorati

UYEFA Chempionlar ligasi

4 ta o‘yin

Asosiy tarkib o‘yinchisi

Yevropa elitasida barqaror nazorat

Ispaniya milliy terma jamoasi

Asosiy tarkib

Jahon chempioni (2026 yil)

Sayyora mundialida qo‘lga kiritilgan oltin medal

Jahon chempionligidan so‘ng yangi marra

Pau Kubarsi uchun bu sovrin faoliyatidagi yagona yirik muvaffaqiyat emas. U Ispaniya milliy terma jamoasi safida 2026 yilda bo‘lib o‘tgan Jahon chempionatida ham mutlaq g‘oliblik shohsupasiga ko‘tarilgan edi. Mundialdagi chempionlik va «Barselona» safidagi ishonchli harakatlar uning Golden Boy poygasidagi so‘zsiz ustunligini ta’minlab berdi.

Pau KubarsiGolden BoyBarselonaLa Masiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jerard Martin Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga loyiq deb topdiJerard Martin Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga loyiq deb topdi26 sentabr 11:58Pau Kubarsi 2026-yilgi Golden Boy mukofoti daʼvogarlari orasida yaqqol peshqadamga aylandiPau Kubarsi 2026-yilgi Golden Boy mukofoti daʼvogarlari orasida yaqqol peshqadamga aylandi13 avgust 20:10Niderlandiyalik iqtidorli himoyachi Pau Cubarsi bilan birga oʻynashni orzu qilmoqdaNiderlandiyalik iqtidorli himoyachi Pau Cubarsi bilan birga oʻynashni orzu qilmoqda17 iyul 18:56Xavi Yamalning Messiga o‘xshash va farqli jihatlarini aytdiXavi Yamalning Messiga o‘xshash va farqli jihatlarini aytdi12 iyul 10:05Barselona va Ispaniyaning yangi davri: Pau Cubarsi Lamine Yamal soyasidan chiqmoqdaBarselona va Ispaniyaning yangi davri: Pau Cubarsi Lamine Yamal soyasidan chiqmoqda10 iyul 12:11Kubarsi JCH finalida Messiga qarshi o‘ynashni orzu qilmoqdaKubarsi JCH finalida Messiga qarshi o‘ynashni orzu qilmoqda25 iyun 23:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?