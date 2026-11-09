“Barselona”ning 19 yoshli himoyachisi Pau Kubarsi Golden Boy mukofotini qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Barselona» klubi va Ispaniya terma jamoasi himoyachisi Pau Kubarsi Yevropaning 21 yoshgacha bo‘lgan eng iqtidorli futbolchisiga beriladigan Golden Boy mukofotiga sazovor bo‘ldi.
- 19 yoshli futbolchi joriy mavsumda «Barselona» safidagi barqaror o‘yini hamda 2026-yilgi Jahon chempionatidagi g‘alabasi evaziga ushbu e’tirofga loyiq ko‘rildi.
Yevropa futbolining eng nufuzli individual sovrinlaridan biri hisoblangan Golden Boy («Oltin bola») mukofotining navbatdagi sohibi rasman e’lon qilindi. Ushbu e’tirofga Kataloniyaning «Barselona» klubi va Ispaniya terma jamoasi markaziy himoyachisi Pau Kubarsi sazovor bo‘ldi.
Mukofot tashkilotchilari o‘z ijtimoiy tarmoqlari orqali 21 yoshgacha bo‘lgan qit’aning eng iqtidorli futbolchisi sifatida Kubarsi nomzodi eng ko‘p ovoz to‘plaganini rasman tasdiqladi.
«Barselona» an’anasi va avvalgi sovrindorlar
Kubarsining g‘alabasi Kataloniya klubining mashhur «La Masiya» akademiyasi tarbiyalanuvchilari qit’ada yana tengsiz ekanini namoyish etdi:
Ikki yil oldingi triumf: Bundan ikki yil muqaddam mazkur sovrinni uning jamoadoshi — «Barselona»ning boshqa bir yulduzi Lamin Yamal qo‘lga kiritgan edi;
O‘tgan yilgi natija: O‘tgan yili esa Golden Boy sovrini Fransiyaning «PSJ» klubi vingeri Dezire Duega nasib etgan bo‘lib, bu safar kubok yana Barselonaga qaytdi;
Himoyachi uchun noyob yutuq: Tarixda ko‘pincha hujumchi va yarimhimoyachilarga topshiriladigan ushbu sovrinni markaziy himoyachi sifatida yutib olish kamdan-kam uchraydigan voqelikdir.
Joriy mavsumdagi statistika va Jahon chempionati triumfi
Yosh himoyachi ham klub, ham milliy terma jamoa miqyosida yuqori darajadagi barqarorlik va yetuk o‘yin namoyish etib kelmoqda:
Musobaqa / Daraja
O‘yinlar soni
Natijalar / Statistika
Ahamiyati
La Liga (joriy mavsum)
9 ta uchrashuv
2 ta golli uzatma
Himoyada ishonchlilik va hujumni boshlash mahorati
UYEFA Chempionlar ligasi
4 ta o‘yin
Asosiy tarkib o‘yinchisi
Yevropa elitasida barqaror nazorat
Ispaniya milliy terma jamoasi
Asosiy tarkib
Jahon chempioni (2026 yil)
Sayyora mundialida qo‘lga kiritilgan oltin medal
Jahon chempionligidan so‘ng yangi marra
Pau Kubarsi uchun bu sovrin faoliyatidagi yagona yirik muvaffaqiyat emas. U Ispaniya milliy terma jamoasi safida 2026 yilda bo‘lib o‘tgan Jahon chempionatida ham mutlaq g‘oliblik shohsupasiga ko‘tarilgan edi. Mundialdagi chempionlik va «Barselona» safidagi ishonchli harakatlar uning Golden Boy poygasidagi so‘zsiz ustunligini ta’minlab berdi.
Izohlar 0
…