AQSHda yagona chipta egasi Powerball'dan 847 million dollarlik tarixiy djekpot yutib oldi

·11·Dunyo
AQSHda yagona chipta egasi Powerball'dan 847 million dollarlik tarixiy djekpot yutib oldi

AQSH lotereyalari tarixidagi eng yirik va shov-shuvli yutuqlardan biri qayd etildi. Nyu-Jersi shtatida sotib olingan yagona chipta egasi mashhur Powerball lotereyasida naqd 847 million dollarlik ulkan djekpotni qo‘lga kiritdi.

Omadli chipta 2026 yil 4 noyabr kuni bo‘lib o‘tgan tirajdagi barcha 6 ta raqamni — 15, 34, 41, 53, 56 va qizil rangli maxsus Powerball 21 raqamini aniq topib, o‘z egasini bir kechada sayyoramizning eng boy insonlari qatoriga qo‘shdi.

Chipta qayerdan xarid qilingan? Do‘kon ham mukofot oldi

Lotereya tashkilotchilari taqdim etgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, omadli raqamlar tushirilgan chipta Nyu-Jersi shtatining Bergen okrugiga qarashli Montveyl shahridagi Wegmans supermarketidan sotib olingan.

G‘olib chiptani sotgan ushbu savdo markazi ham quruq qolmadi — Powerball reglamentiga ko‘ra, do‘konga lotereya tashkilotchilari tomonidan 30 000 dollarlik maxsus kafolatlangan bonus taqdim etildi.

G‘olib pulni qanday olishi mumkin? Ikkita tanlov va soliqlar

Yangi multimillioner o‘z sovrinini qo‘lga kiritish uchun ikkita moliyaviy mexanizmdan birini tanlashi kerak bo‘ladi:

  • 29 yillik bosqichma-bosqich to‘lov: G‘olib 847 million dollarni to‘liq hajmda olishni istasa, mablag‘ unga 29 yil davomida har yili teng ulushlarda to‘lab beriladi;

  • Bir yo‘la naqd pulni olish: Agar g‘olib pulni darhol va bir vaqtning o‘zida olishni ma’qul ko‘rsa, unga 363,1 million dollar naqd mablag‘ to‘lanadi;

  • Davlat soliqlari: Tanlangan to‘lov shaklidan qat’i nazar, yutuq summasidan AQSH qonunchiligiga asosan 24 foiz federal soliq hamda Nyu-Jersi shtati budjeti uchun 8 foizlik mahalliy soliq chegirib qolinadi.

Tarixiy yutuqning asosiy ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkich / Omil

Tafsilotlar

Ahamiyati

Umumiy yutuq (Djekpot)

$847 000 000

Powerball tarixidagi 9-eng yirik yutuq

Naqd olish varianti

$363 100 000

Bir martalik to‘lov summasi

Omadli raqamlar kombinatsiyasi

15, 34, 41, 53, 56 (Powerball: 21)

Barcha 6 ta shar to‘liq mos tushdi

Sotilgan nuqta

Wegmans (Montveyl, Nyu-Jersi)

Supermarket $30 000 bonusga ega bo‘ldi

Shaxs daxlsizligi

To‘liq anonim qolish huquqi

Shtat qonuni shaxsni oshkor qilmaslikka ruxsat beradi

G‘olibning ismi sir qoladimi?

Ko‘pchilikni qiziqtirayotgan asosiy savol — bu ulkan mablag‘ egasining kimligi. Nyu-Jersi shtatining amaldagi qonunchiligi lotereya g‘oliblarining xavfsizligi va shaxsiy daxlsizligini ta’minlash maqsadida ularga to‘liq anonim qolish huquqini kafolatlaydi. Shu sababli omadli inson o‘z xohishiga ko‘ra ism-sharifi va yuzini jamoatchilikka sir tutishi mumkin.

PowerballNyu-JersiWegmansLotereya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda bir kishi Powerball'da 847 mln dollar yutib oldiAQSHda bir kishi Powerball'da 847 mln dollar yutib oldiKecha 07:31AQSHda dahshatli bo‘ron: 700 ta reys to‘xtadi va minglab uylar zulmatda qoldi (video)AQSHda dahshatli bo‘ron: 700 ta reys to‘xtadi va minglab uylar zulmatda qoldi (video)28 sentabr 09:18Xitoyda xodim lotereyada bir yil maoshli ta’tilni qo‘lga kiritdiXitoyda xodim lotereyada bir yil maoshli ta’tilni qo‘lga kiritdi1 oktabr 12:48Pokistonlik erkak Abu-Dabida 1,5 milliard so‘mlik lotereya yutdiPokistonlik erkak Abu-Dabida 1,5 milliard so‘mlik lotereya yutdi10 sentabr 18:53Amerikalik yigit Kubik Rubikni 11,56 soniyada ko‘zi bog‘liq holda yechib rekord o‘rnatdiAmerikalik yigit Kubik Rubikni 11,56 soniyada ko‘zi bog‘liq holda yechib rekord o‘rnatdi18 avgust 09:31Xabib Nurmagomedov Nyu-Djersidagi uchrashuvda shov-shuvli bayonot berdi...Xabib Nurmagomedov Nyu-Djersidagi uchrashuvda shov-shuvli bayonot berdi...12 avgust 00:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda