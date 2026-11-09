AQSHda yagona chipta egasi Powerball'dan 847 million dollarlik tarixiy djekpot yutib oldi
AQSH lotereyalari tarixidagi eng yirik va shov-shuvli yutuqlardan biri qayd etildi. Nyu-Jersi shtatida sotib olingan yagona chipta egasi mashhur Powerball lotereyasida naqd 847 million dollarlik ulkan djekpotni qo‘lga kiritdi.
Omadli chipta 2026 yil 4 noyabr kuni bo‘lib o‘tgan tirajdagi barcha 6 ta raqamni — 15, 34, 41, 53, 56 va qizil rangli maxsus Powerball 21 raqamini aniq topib, o‘z egasini bir kechada sayyoramizning eng boy insonlari qatoriga qo‘shdi.
Chipta qayerdan xarid qilingan? Do‘kon ham mukofot oldi
Lotereya tashkilotchilari taqdim etgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, omadli raqamlar tushirilgan chipta Nyu-Jersi shtatining Bergen okrugiga qarashli Montveyl shahridagi Wegmans supermarketidan sotib olingan.
G‘olib chiptani sotgan ushbu savdo markazi ham quruq qolmadi — Powerball reglamentiga ko‘ra, do‘konga lotereya tashkilotchilari tomonidan 30 000 dollarlik maxsus kafolatlangan bonus taqdim etildi.
G‘olib pulni qanday olishi mumkin? Ikkita tanlov va soliqlar
Yangi multimillioner o‘z sovrinini qo‘lga kiritish uchun ikkita moliyaviy mexanizmdan birini tanlashi kerak bo‘ladi:
29 yillik bosqichma-bosqich to‘lov: G‘olib 847 million dollarni to‘liq hajmda olishni istasa, mablag‘ unga 29 yil davomida har yili teng ulushlarda to‘lab beriladi;
Bir yo‘la naqd pulni olish: Agar g‘olib pulni darhol va bir vaqtning o‘zida olishni ma’qul ko‘rsa, unga 363,1 million dollar naqd mablag‘ to‘lanadi;
Davlat soliqlari: Tanlangan to‘lov shaklidan qat’i nazar, yutuq summasidan AQSH qonunchiligiga asosan 24 foiz federal soliq hamda Nyu-Jersi shtati budjeti uchun 8 foizlik mahalliy soliq chegirib qolinadi.
Tarixiy yutuqning asosiy ko‘rsatkichlari
Ko‘rsatkich / Omil
Tafsilotlar
Ahamiyati
Umumiy yutuq (Djekpot)
$847 000 000
Powerball tarixidagi 9-eng yirik yutuq
Naqd olish varianti
$363 100 000
Bir martalik to‘lov summasi
Omadli raqamlar kombinatsiyasi
15, 34, 41, 53, 56 (Powerball: 21)
Barcha 6 ta shar to‘liq mos tushdi
Sotilgan nuqta
Wegmans (Montveyl, Nyu-Jersi)
Supermarket $30 000 bonusga ega bo‘ldi
Shaxs daxlsizligi
To‘liq anonim qolish huquqi
Shtat qonuni shaxsni oshkor qilmaslikka ruxsat beradi
G‘olibning ismi sir qoladimi?
Ko‘pchilikni qiziqtirayotgan asosiy savol — bu ulkan mablag‘ egasining kimligi. Nyu-Jersi shtatining amaldagi qonunchiligi lotereya g‘oliblarining xavfsizligi va shaxsiy daxlsizligini ta’minlash maqsadida ularga to‘liq anonim qolish huquqini kafolatlaydi. Shu sababli omadli inson o‘z xohishiga ko‘ra ism-sharifi va yuzini jamoatchilikka sir tutishi mumkin.
Izohlar 0
…